Саморегулируемые организации смогут полностью реализовать свой потенциал только при наличии качественного законодательства, - Клочко

На законодательном уровне должны быть созданы надлежащие условия для полноценной реализации институционального потенциала саморегулируемых организаций.



Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко во время круглого стола "Законодательное регулирование деятельности саморегулируемых организаций: современное состояние и пути совершенствования".

"Важную роль играет институциональный потенциал национальных ассоциаций, которые, я уверен, будут укрепляться и расширяться в нашем государстве. Поэтому наш комитет прекрасно понимает важность деятельности саморегулируемых организаций, необходимость надлежащего законодательного обеспечения такой деятельности", - отметил он.

Андрей Клочко подчеркнул, что комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства готов присоединиться к разработке законодательных предложений в этой сфере, которые в полной мере учитывали бы позиции представителей саморегулируемых организаций.

"Надо будет провести еще несколько встреч, чтобы вы указали, какие профессиональные замечания у вас, чтобы с ними можно было ознакомиться. Во время круглых столов предлагаю более глубоко нырнуть в "просторы" саморегулируемых организаций - тогда будет более полное понимание среди коллег ", - подчеркнул он.

Представители саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, частных исполнителей, адвокатуры, которые принимали участие в круглом столе, выразили готовность к диалогу и обозначили основные проблемы, которые, по их мнению, должны быть устранены при принятии законодательства.

"Порядок доступа к профессии регулируется Минюстом, квалификационно-дисциплинарная комиссия образуется при Министерстве юстиции, проверки деятельности осуществляются Минюстом, Единый реестр частных исполнителей и арбитражных управляющих также формируется Минюстом", - посетовал председатель Совета частных исполнителей Виталий Чепурной.

В свою очередь член Совета арбитражных управляющих Анатолий Вязовченко обратил внимание на то, что сейчас существует большая разница между самоуправляемыми и сморегулируемыми организациями, и последние существенно ограничены в своих полномочиях, в том числе непосредственно для арбитражных управляющих "очень трудно ведется диалог с Минюстом".

"Арбитражные управляющие очень хотели бы, чтобы у нас была такая же саморегулируемая организация, как и у адвокатов. Но чтобы это реализовать - нужны годы борьбы", - подчеркнул он.



Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова подчеркнула, что в базовом законе о саморегулируемых организациях должны быть прописаны универсальные положения, касающиеся их создания, организации деятельности и прекращения функционирования.

По мнению участников круглого стола, если эти вопросы будут урегулированы - остальные направления, касающихся специфики работы в тех или иных отраслях, можно будет урегулировать в специальных законах.