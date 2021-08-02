Германия не перекроет "Северный поток - 2", даже если он станет геополитическим оружием России, - Bloomberg
Германия не намерена перекрывать "Северный поток - 2" даже если президент РФ Владимир Путин попытается использовать трубопровод в качестве геополитического оружия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявили собеседники, знакомые с планами официального Берлина.
Отмечается, что в случае агрессивных действий России правительство Германии сосредоточится на более шикроких санкциях на уровне ЕС.
Собеседники заявили, что это является более сложным путем для ответных мер против Кремля.
Кроме того, пишет издание,президент США Джо Байден пытался убедить Германию согласиться на жесткие меры, если Путин попытается использовать трубопровод для подрыва Украины. Хотя канцлер Ангела Меркель согласилась принять меры "на национальном уровне" в рамках сделки 21 июля. Нежелание Берлина сделать последний шаг и закрыть вентили - это потенциальная победа для президента России и удар по Белому дому.
Представитель правительства Меркель подтвердил, что Германия обязана действовать в случае неправильного использования трубопровода, но отказался уточнить как именно.
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С перепуга быт изнасилованной как в 1945-м.
Меркель предала изнасилованных немок.
Еврейка Меркель же не немка - ей плевать.
Лишь бы здоровье было,а всё остальное мелочи жизни
Якось так вже сталося що найбільше в цьому напрямку старається команда нашого горе-президента і сам всенародно обраний гівногарант-кловун. Ой не для того його туди обирав народ, а значить з цим щось треба робити, але тут знову непонятка - на кого міняти? скурвлена гівноеліта за останні 20-25 років незалежності не змогла породити нікого достойного хто б повів країну до омріяного світлого майбутнього, шо підсовувало організоване олігархічне злодійське шобло те нарід і обирав. якщо так буде і надалі то навіть важко уявити кого підсунуть лохторату наступного разу, коли вже мали і президента-злодія, президента-олігарха і навіть президента-кловуна. Судьбоносні здобутки гідні поваги є лише в Порошенка проте їх дуже і дуже мало для того щоб використати історичний шанс у побудові повноцінної держави Україна. Кремль свого існування паралельно з незалежною Україною не допустить ніколи, це для них недопустимо ні за яких умов і після невдалої однієї спроби будуть нові і ще більш цинічні і масштабніші, мета загнати українців у стійло. І як бачимо з німцями і французами кремль домовився запуск "Північного потоку" незабаром а це значить що через деякий час кремль домовиться і з Польшею і з Прибалтами. Серед впливових і значимих союзників залишається США, поки що. І не дай Бог їх втратимо(зверніть увагу як старається ОП на чолі з Єрмилою) питання повномасштабної інтервенції з боку схибленого на всю голову "Старшого брата" питання найближчого часу, рік максимум 2 роки.
Все знову повторюється!
Хай живе союз вірних союзників!
фашистів Рейха і комуно - фашистів срср.
в завоюванні всього світу.
ЧТО еще НЕ СЛИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ?!!
К чему, так сказать готовиться?
Молотова- РіббентропаПутіна-Меркель повторюється
Надеюсь,Бубочка не очень опозорится .
общ - полезных работ
Стадіон так Стадіон!