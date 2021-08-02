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Германия не перекроет "Северный поток - 2", даже если он станет геополитическим оружием России, - Bloomberg

Германия не перекроет

Германия не намерена перекрывать "Северный поток - 2" даже если президент РФ Владимир Путин попытается использовать трубопровод в качестве геополитического оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявили собеседники, знакомые с планами официального Берлина.

Отмечается, что в случае агрессивных действий России правительство Германии сосредоточится на более шикроких санкциях на уровне ЕС.

Собеседники заявили, что это является более сложным путем для ответных мер против Кремля.

Кроме того, пишет издание,президент США Джо Байден пытался убедить Германию согласиться на жесткие меры, если Путин попытается использовать трубопровод для подрыва Украины. Хотя канцлер Ангела Меркель согласилась принять меры "на национальном уровне" в рамках сделки 21 июля. Нежелание Берлина сделать последний шаг и закрыть вентили - это потенциальная победа для президента России и удар по Белому дому.

Представитель правительства Меркель подтвердил, что Германия обязана действовать в случае неправильного использования трубопровода, но отказался уточнить как именно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко в статье для Gazeta Wyborcza: Украине нужны не деньги, а гарантии безопасности и План действий по членству в НАТО

Автор: 

Германия (6926) россия (95352) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+44
Конечно не перекроет. Фрицы уже давно под Путина лягли, еще до бабушки Меркель.
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02.08.2021 10:20
+37
Ну наріду ж надо показать чего стоят они и их выбор,то ж не тот прАтивный Порох,который все зубами выгрызал,по словам той же Меркель ,а тупорылая бубочка -которая вообще болт забила на все...
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02.08.2021 10:23
+35
"Бубочка" не забила, а целенаправленно работает против Украины, в угоду кремлевскому работодателю.
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02.08.2021 10:25
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*петруха*- твой сожитель в теплотрассах чебоксар,фуфел рашистский
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02.08.2021 12:40 Ответить
Как сотрудничали нацисты с нацистами так и сотрудничают.
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02.08.2021 10:52 Ответить
Это потому, что войны с мордором бюргеры боятся больше, чем потери союзника по НАТО.
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02.08.2021 10:58 Ответить
Як Ви це собі уявляєте ? Повторення 1939 року ???
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02.08.2021 11:58 Ответить
отпилить трубу и искать другие возможности компенсировать потерю транзита, вот это будет сильный ход украинской власти.
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02.08.2021 10:58 Ответить
Проблема не в деньгах за транзит газа по трубопроводу через Украину, а в том, что ранее в безопасности этого магистрального газопровода была заинтересована значительная часть европейских стран. Ибо высокая вероятность повреждения этих труб, в случае масштабного вторжения касабов в Украину, привело бы Германию и подобных стран, зависимых от российского "наркотика", к серьезному кризису.
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02.08.2021 22:42 Ответить
Только попробуйте сунуться, такой фызды огребете ,что придется потом тотальную мобилизацию обьявлять всех пердунов 70-80 летних, пугает оно тут ,животное...
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02.08.2021 12:43 Ответить
Свежо питание, да серется с трудом.
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02.08.2021 11:00 Ответить
После окончания полномочий канцлера Меркель будет награждена орденом за заслуги перед отечеством и качестве бонуса продолжит работу в газпроме. Это и есть политическая коррупция...
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02.08.2021 11:00 Ответить
Зампредседателя 😂
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02.08.2021 19:55 Ответить
Гнилая Германия наглядно показала что стоят ее ценности.Впрочем как вся остальная европа.Не зря британцы свалили с той шарашки.
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02.08.2021 11:06 Ответить
Кстати, ну как поБрекзитили ,искандеры с Осланами?
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02.08.2021 12:45 Ответить
Ти з якого дуба гепнувся, ГарЫку? Британія вже рік як вийшла з ЄС і непогано си почуває.
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02.08.2021 15:35 Ответить
А с какого перепуга Германия должна нас защищать?Нарид просравший все,выбрав бестолочь и дурачков.Нарид выбравший представителей Путина в парламент и согласный на какуразницу.Если этот нарид себя не уважает с какого его должны уважать окружающие?
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02.08.2021 11:15 Ответить
С какого перепуга ?
С перепуга быт изнасилованной как в 1945-м.
Меркель предала изнасилованных немок.
Еврейка Меркель же не немка - ей плевать.
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02.08.2021 11:29 Ответить
Ага,в наших проблемах опять вноваты евреи,а прастый и вумный нарид с их оленем-избранником в сторонке.
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02.08.2021 13:28 Ответить
Не плутай причину і наслідки. Фашики просто дуже удало використали нашого зеленого ідіота в своїх корисних цілях. А так вони уже 7 років дупою вертять, як би від нас відхреститися.
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02.08.2021 15:41 Ответить
Германия не перекроет "Северный поток - 2" даже если Россия крупномасштабно нападет на Украину, начнет обстреливать города Украины, столицу Украины город Киев. В этом вся Германия, все ее демократические ценности.
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02.08.2021 11:15 Ответить
Ценность Германии в том, что бы в ее народа не мерзла ж........, так все просто, а вумные пусть думают про свои ценности, только не знают, куда воткнуть их.
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02.08.2021 11:30 Ответить
я вас прошу,не бегите впереди паровоза,во всём вам мерещится только зрада,на планете земля существуют еще и разные природные катаклизмы,так что всё может быстро изменится.
Лишь бы здоровье было,а всё остальное мелочи жизни
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02.08.2021 20:27 Ответить
З німцями ху.йло дійшов згоди про неіснування української держави, на черзі Байден. Ну звісно вголос вони цього не скажуть, навіть навпаки .......... .
Якось так вже сталося що найбільше в цьому напрямку старається команда нашого горе-президента і сам всенародно обраний гівногарант-кловун. Ой не для того його туди обирав народ, а значить з цим щось треба робити, але тут знову непонятка - на кого міняти? скурвлена гівноеліта за останні 20-25 років незалежності не змогла породити нікого достойного хто б повів країну до омріяного світлого майбутнього, шо підсовувало організоване олігархічне злодійське шобло те нарід і обирав. якщо так буде і надалі то навіть важко уявити кого підсунуть лохторату наступного разу, коли вже мали і президента-злодія, президента-олігарха і навіть президента-кловуна. Судьбоносні здобутки гідні поваги є лише в Порошенка проте їх дуже і дуже мало для того щоб використати історичний шанс у побудові повноцінної держави Україна. Кремль свого існування паралельно з незалежною Україною не допустить ніколи, це для них недопустимо ні за яких умов і після невдалої однієї спроби будуть нові і ще більш цинічні і масштабніші, мета загнати українців у стійло. І як бачимо з німцями і французами кремль домовився запуск "Північного потоку" незабаром а це значить що через деякий час кремль домовиться і з Польшею і з Прибалтами. Серед впливових і значимих союзників залишається США, поки що. І не дай Бог їх втратимо(зверніть увагу як старається ОП на чолі з Єрмилою) питання повномасштабної інтервенції з боку схибленого на всю голову "Старшого брата" питання найближчого часу, рік максимум 2 роки.
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02.08.2021 11:18 Ответить
Зашифрованный хитрожопый паренек из Ольгино ,вот еще тоньшее надо брехать ,что *нас все бросили и предали*...
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02.08.2021 12:50 Ответить
"Не кажіть гоп поки не перескочите"! Не дай бог але може ще настати такий час що в порівнянні з "*****" гітлер буде виглядати хлопчиком шкідником!!!
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02.08.2021 11:20 Ответить
Німеччина не перекриє "Північний потік - 2", навіть якщо він стане геополітичною зброєю Росії, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8582
Все знову повторюється!
Хай живе союз вірних союзників!
фашистів Рейха і комуно - фашистів срср.
в завоюванні всього світу.
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02.08.2021 11:44 Ответить
Алех, ты опять тут *пугаешь* голой сракой весь мир?
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02.08.2021 12:53 Ответить
Згинь нечисть кацапська!
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02.08.2021 13:11 Ответить
Читайте уважно оригінал -- то й так є, що Німеччина не хоче цього робити. Але хтось анонімний з уряду Німеччини, це дуже ґрунтовно. Трохи Блумберг здивував, якщо відверто...
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02.08.2021 11:22 Ответить
??
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02.08.2021 15:42 Ответить
Нежелание Берлина сделать последний шаг и закрыть вентили - это потенциальная победа для президента России и удар по Белому дому. - если бы Байден закрыл фрицам вентиль финансового американского рынка .- этим самым он заставил бы фрицев закрыть вентиль рашистской трубы (подельники есть подельники , мацковский оккупант Украины ,использовал Меркель как посредника в торгах с Байденом- сделка состоялась(обещанная безопасность при Будапештском меморандуме и дальнейшие пустословие и США и ЕС о поддержке территориальной целосности - 40 млн народа государства Украина мировым аферистам до лампочки
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02.08.2021 11:35 Ответить
https://idaprikol.ru/video/kaifusny-i-pyosik-dv0Vludm8?s=cl
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02.08.2021 19:55 Ответить
Зе-тыпилы, подскажите:
ЧТО еще НЕ СЛИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ?!!
К чему, так сказать готовиться?
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02.08.2021 11:50 Ответить
Ну людми то еще не начали открыто торговать...
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02.08.2021 12:05 Ответить
а как же Цемах и "беркутовцы"?
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02.08.2021 12:09 Ответить
Поскольку Меркельша вышла из восточной Германии, то наверняка, работала на кгб, и этот факт обьясняет ее продажное поведение, а куда смотрят Западные спецчлужбы?
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02.08.2021 11:57 Ответить
Не спрощуйте. Там мікс економічних і політичних інтересів.
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02.08.2021 12:01 Ответить
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість.
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02.08.2021 12:01 Ответить
Есть надежда на Сенат и Конгресс-они еще могут задавить старого осла Байдена и сорвать его сделку со Шмеркель.
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02.08.2021 12:07 Ответить
_Обайден наплевал на закон по которому он обязан не то что не ослаблять санкции против СП-2, а ввести новые! В т. ч. против немецких совладельцев! И обайден этот закон уже нарушил! Так какой у Конгресса есть механизм принудить обайдена выполнять закон? Похоже вообще никакого, а импичмент не реален.
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02.08.2021 12:24 Ответить
Есть у них куча механизмов.Это тебе не Верховная рада с послушным большинством зебилов.
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02.08.2021 13:16 Ответить
Пакт Молотова- Ріббентропа Путіна-Меркель повторюється
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02.08.2021 12:12 Ответить
Не. Повторился.
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02.08.2021 12:20 Ответить
_Ну конечно же не перекроет! Нужно быть наивным до слабоумия чтобы верить что перекроет. Верхушка Германии непоколебимо стоит на стороне зла.
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02.08.2021 12:19 Ответить
єврохвойди
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02.08.2021 12:26 Ответить
Скоро скажуть "де труба, там Росія"))
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02.08.2021 15:18 Ответить
Кацапам и Ерманцам верить-себе дороже выйдет!Будапештский протокол тому подтверждение..
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02.08.2021 12:37 Ответить
Цыплят по осени считают! Разжигать страсти о коварной измене преждевременно. Надо дождаться визита в Вашингтон,выборов в Германии ,твердо отстаивать свои позиции и ....глядишь и попустит.
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02.08.2021 12:40 Ответить
Надеяться,что визит Зе в Вашингтон может что-то изменить,могут только очень наивные
Надеюсь,Бубочка не очень опозорится .
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02.08.2021 12:49 Ответить
Ну. выбрали вы такого......Так он не себя там представлять будет. Надо надеяться ,что умные люди найдутся и подскажут правильный текст.
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02.08.2021 13:04 Ответить
наивный...
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02.08.2021 19:40 Ответить
буба поедет в вашингтон, накричит на байдена ивозможно байден... даст ему15 суток
общ - полезных работ
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02.08.2021 17:22 Ответить
ну тебя-то уже попустило, понятно. а еще кого попустит?
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02.08.2021 19:39 Ответить
Во-первых,обращаться к незнакомым людям на ТЫ - не вежливо! Во-вторых, следует научиться излагать свою мысль доступным образом (если она есть) А по теме, надо полагать, сказать нечего?
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02.08.2021 19:49 Ответить
о, ивиниТЕ. а что для ВАС означает "доступным образом"?
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03.08.2021 15:13 Ответить
Доступно -это означает ,что оппонента не подозревают в малолетней дурости.
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03.08.2021 17:08 Ответить
Всі останні роки п.здять що північний потік це енергетична зброя кацапів проти західного світу. А якщо це наприклад зброя німців у боротьбі за гегемонію в Европі? Ніхто про це не думав?
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02.08.2021 12:56 Ответить
хлипкое такое и ненадежное оружие. основной вентиль то у *****, не у бюргеров.
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02.08.2021 13:17 Ответить
Не гегемонію, а імперію.
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02.08.2021 15:21 Ответить
Цікаво, як санкції можуть захистити від міни, запущеної у ваш дім?
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02.08.2021 13:20 Ответить
В 1939 теж німці з кацапами любилися
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02.08.2021 15:19 Ответить
Це все, що потрібно знати про фашистів.
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02.08.2021 15:43 Ответить
Воровитая феодальная Украина, требует от Германии чтобы та экономически не развивалась - парадокс,
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02.08.2021 16:39 Ответить
А развитие в чем, дурень? В поступлении газа так он и так поступает.Так в чем развитие,лапоть?
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03.08.2021 08:19 Ответить
Ці придурки ще не зрозуміли - як вони влипли. В разі широкомасштабної агресії РФ проти України, обидва ті потоки стануть цілями. На війні, як на війні. І Німеччина однієї чудової миті може залишитися, ВЗАГАЛІ, без газу.
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02.08.2021 17:55 Ответить
Дорогие мои украинцы. А на что должен был соглашаться Порошенко, как не на Минские соглашения? На войну до победного конца ?! Тогда врядли бы здесь можно было бы что-нибудь писать и хаять всех подряд.
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02.08.2021 18:05 Ответить
угу. полиция и прокуратура тупо нифалоса не работают суды - это вонючие выгребные ямы казна разворовывается, а Германия должна вам защищать трубу, шоб ваши мудила и дальше сладко жили.
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02.08.2021 18:33 Ответить
и че? это кого-нибудь еще удивляет?
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02.08.2021 19:35 Ответить
Когда украинцы умирали от голода, устроенного русскими в 1931-32 году, Европа спокойно ела отобранный у украинцев хлеб и делала вид, что ничего не происходит. Когда русские убивают украинцев на Донбассе, Европа выражает "сильную обеспокоенность" и продолжает сотрудничество с очередным нацистским рейхом.
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02.08.2021 19:59 Ответить
"Когда украинцы умирали от голода, устроенного русскими" - брехати негарно. Автори Голодомору відомі, і всі вони - твої родичі, хоча сховався ти за ну ду-у-уже українським ніком.
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02.08.2021 20:35 Ответить
Ну ось, тепер у Клоуна є власний Меморандум.
Стадіон так Стадіон!
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02.08.2021 20:52 Ответить
Перекрывать не обязательно. Просто помочь американцам прикрыть небо когда Путин сюда ломанется.
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03.08.2021 10:16 Ответить
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