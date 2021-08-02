Германия не перекроет "Северный поток - 2", даже если он станет геополитическим оружием России, - Bloomberg

Германия не намерена перекрывать "Северный поток - 2" даже если президент РФ Владимир Путин попытается использовать трубопровод в качестве геополитического оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявили собеседники, знакомые с планами официального Берлина.

Отмечается, что в случае агрессивных действий России правительство Германии сосредоточится на более шикроких санкциях на уровне ЕС.

Собеседники заявили, что это является более сложным путем для ответных мер против Кремля.

Кроме того, пишет издание,президент США Джо Байден пытался убедить Германию согласиться на жесткие меры, если Путин попытается использовать трубопровод для подрыва Украины. Хотя канцлер Ангела Меркель согласилась принять меры "на национальном уровне" в рамках сделки 21 июля. Нежелание Берлина сделать последний шаг и закрыть вентили - это потенциальная победа для президента России и удар по Белому дому.

Представитель правительства Меркель подтвердил, что Германия обязана действовать в случае неправильного использования трубопровода, но отказался уточнить как именно.

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