Владельцы земельных участков или паев, которые не оформят на них право собственности до 2025 года, лишатся их, - Минюст
В Украине собственники земельных участков или паев, которые не оформят на них право собственности, могут их потерять.
Об этом предупредили в Министерстве юстиции, передает Цензор.НЕТ.
"Если до 1 января 2025 года владелец неистребованного земельного участка (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка", - говорится в сообщении.
В Минюсте отметили, что получение кадастрового номера земельного участка - необходимое условие для регистрации права собственности.
Кадастровый номер присваивается земельному участку независимо от формы собственности.
Как получить кадастровый номер:
- подать в Госгеокадастр заявление (в бумажной или электронной форме) о государственной регистрации земельного участка установленной формы;
- оригинал документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка;
- документация по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.
Государственный кадастровый регистратор в течение 14 дней со дня регистрации заявления осуществляет государственную регистрацию земельного участка или предоставляет заявителю мотивированный отказ.
В подтверждение государственной регистрации земельного участка заявителю бесплатно выдается выписка из государственного земельного кадастра о земельном участке.
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Питання, що вони хочуть зробити зараз? Окрім як вибивати таким чином гроші з громадян...
Ты когда квартиру приватизировал (если приватизировал) - много платил? Я - копейки. Тут та же история. Или ты зраду ищешь? Тогда ищи до 2025-го.
Я, ще в 2004-2005 роках за рахунок ще живого тоді СВК"Горбані" закадастрував усі 700 з гаком паїв (причому там ще й роздвоєні навпіл паї - 4,05 га - рілля + 0,67-0,78 га пасовища(сінокоси). Уже доволі давно, як тільки но з'явилась кад карта, була ляпота - наші 3500 га на 2 села красиво світились синеньким без всяких помилок і накладок. Вся ж розпайовка навкруг була сильно фрагментованою. Кадастрові номери були де-не-де, добре, якщо хочаб третина...
Але ж непорядок получається - треба з людей збити бабло. І от, раз - і, виявляється, що всі ці кадастрові номери неправильні, тимчасові, корочє, заставили усіх робити нові кадастрові номери. Я до сих пір не доганяю, що ж тоді було зроблено не так. Просто все абсолютно залишається на місці, а на карті просто з'являються ці нові номери і все. Звичайно, після купи витрачених грошей і випитої крові у людей кадастровиками.
Наша ж, з 2005 року розпайовка зараз висвітлюється натисканням шару "Архівні ділянки". Але, наприклад ще торік-позаторік в тому шарі були абсолютно всі паї, зараз же якимось чином їх там лишилось відсотків 70-80...
Однім словом на даний момент уже є кадастрові номери (подумаєш, пройшло лише 2 роки ), але й тут якимось дивним чином ділянки, які були виділені, на які були УЖЕ підписані акти погодження меж, позалазили на схил гори і так висять і до нині. Наприклад у брата таким чином лишилось 0,7 га, решті повезло трохи більше - гектар під горою- гектар на схилі. Що цікаво, там землі виділили ще 5 АТОвцям, рішення було прийняте уже в кінці 19-го, то у них до сих пір нема нічогісінько, кадастровики пояснють це тим, що "ось спустимо з схилу перших, а от тоді в там зробимо"
Єдине що пофартило - нормальний сусід - магнат. Ну знаєте, як запитаєте у БОЛЬШИНСТВА в селі (єстєствєнно голосували за оманського осла), то скажуть, що мало платить ЗП (в Єгипет мало працівників відправляє відпочивати) мало платить оренду (в окрузі найбільше, ну хіба що ми трішечки більше від нього, бо орендуємо, якщо не в кума, так в родича), гнобить усіх МЄЛКИХ фермерів і одноосібників (там охорона нормальна, плюс диспетчери контролюють перміщення усієї техніки, однім словом не дає, гад, ворувать все з поля, щоб вони за копійки зкуповували крадене)... Він розводить м'ясну породу корів, бички їдуть прямо на Ліван, повипасали майже усі бур'яни на заплаві річки Супій, тепер випасають і підгір'я. Тому забрав він усі наші АТОшні ділянки, як є, під випас, а взамін дав просту ріллю.
Общий итог голосования таков:
Слуга народа - 206
ОПЗЖ - 0
Европейская солидарность - 23
Батькивщина - 0
За майбутнє - 0
Голос - 13
Довіра - 12
Внефракционные - 5
До речі - досить смачно!
щоб уявити це, за такі гроші можна придбати всю вулицю в його селі і ще здача залишиться.
Что это как не чиновничий беспредел, бардак с государственной документацией, издевательство над гражданами...?!
Все я уважно прочитав. Навіть маючи всі документи на володіння землею, ніхто із власників не має цієї "виписки" з вказаним кадастровим номером, тому що раніше ніхто її не видавав і вона була непотрібна. Це ще однга бюрократична волокіта! А пов'язана вона з бардаком, який панує в їх документації. Тому вони вирішили попевірити перевірене... А може і ще якась мета, тільки не на нашу користь!
Источник: https://censor.net/ru/n3280323
Спикер, вальяжный и холеный, вещает:
- Панове депутаты! Мы удачно поделили заводы, фабрики, недвижимость и прочую инфраструктуру. Есть недовольные?
Из зала ленивые голоса:
-Нет! Все норм! Все отлично!
Спикер:
- Мы поделили реки, озера, побережья морей, леса и заповедники. Есть недовольные?
Снова из зала:
- Всем хватило, все нормально!
Спикер:
- Мы разделили землю. Луга, пашни и все такое. Тут все довольны?
- Да, довольны!
Спикер:
- Ну что, панове депутаты, раз все довольны и никаких претензий нет, пора бы и о нашем народе подумать. Есть какие-то соображения, идеи, предложения?
Возглас из зала:
- Я предлагаю каждому из нас выделить тысяч по 150-200 душ на депутата, а там посмотрим!
И ваши 10 соток действительно станут ВАШИМИ.
УРААА!!!!
P.S. Ваша калічна Зе влада.
- уже десять лет оформляю купленую в селе дилянку - хитрожопые бюджетники два раза "теряли" собраные документы, после - уже было получил договор, где обязуются в течении месяца "всё сделать" - фиг вам, ТЕ куда-то пропали, а те, что остались, говорят: "мы ничего не знаем, то не мы, делай заново", удивительное дело - за пару лет, текст распечатанного договора на бумаге стал совсем невидимый, осталась видна только печать.. плюнул на оформление, оставил только аудиофиксацию всех приходов в "земресурсы" (скрытую, незаконную, законодавцы специально так сделали, чтобы упростить коррупции жизнь), чтобы не говорили после, что никогда у них не был - бо жизнь коротка, чтобы проводить её в коридорах хабарников или в тюрьме за мордобой этих же хабарников.. а в пещерные суды обращаться бесполезно, разве что "с одной гранатой на всех"..(
зеленский это глобальное банкротство украинцев и катастрофа Украины в целом