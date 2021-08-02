Владельцы земельных участков или паев, которые не оформят на них право собственности до 2025 года, лишатся их, - Минюст

В Украине собственники земельных участков или паев, которые не оформят на них право собственности, могут их потерять.

Об этом предупредили в Министерстве юстиции, передает Цензор.НЕТ.

"Если до 1 января 2025 года владелец неистребованного земельного участка (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка", - говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что получение кадастрового номера земельного участка - необходимое условие для регистрации права собственности.

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Кадастровый номер присваивается земельному участку независимо от формы собственности.

Как получить кадастровый номер:

подать в Госгеокадастр заявление (в бумажной или электронной форме) о государственной регистрации земельного участка установленной формы;

оригинал документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка;

документация по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.

Государственный кадастровый регистратор в течение 14 дней со дня регистрации заявления осуществляет государственную регистрацию земельного участка или предоставляет заявителю мотивированный отказ.

В подтверждение государственной регистрации земельного участка заявителю бесплатно выдается выписка из государственного земельного кадастра о земельном участке.