В Виннице стоимость проезда в городском транспорте выросла с 4 до 8 грн

В Виннице проезд в муниципальном авто- и электротранспорте подорожал с 4 до 8 грн.

Об этом сообщили в КП "Винницкая транспортная компания" ("ВТК"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Новые тарифы на проезд в городском коммунальном транспорте установил исполком городского совета еще 15 июля, а 1 августа они вступили в силу", - сообщили в компании.

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Отмечается, что новый тариф на проезд в муниципальном транспорте будет единым - 8 грн за поездку в трамвае, троллейбусе или автобусе. Несмотря на то, что проезд для пассажиров подорожал вдвое, для предприятия-перевозчика он будет убыточным.

В ВТК отметили, что стоимость электронных проездных билетов остается льготной. Так, безлимитный по количеству поездок месячный билет будет стоить 750 грн. А проездной на 130 поездок - 510 грн. Стоимость студенческого проездного составит 255 грн, ученический месячный билет будет стоить 155 грн.

Последний раз стоимость проезда в муниципальном транспорте Винницы менялась три года назад.