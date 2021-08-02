В Виннице стоимость проезда в городском транспорте выросла с 4 до 8 грн
В Виннице проезд в муниципальном авто- и электротранспорте подорожал с 4 до 8 грн.
Об этом сообщили в КП "Винницкая транспортная компания" ("ВТК"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Новые тарифы на проезд в городском коммунальном транспорте установил исполком городского совета еще 15 июля, а 1 августа они вступили в силу", - сообщили в компании.
Отмечается, что новый тариф на проезд в муниципальном транспорте будет единым - 8 грн за поездку в трамвае, троллейбусе или автобусе. Несмотря на то, что проезд для пассажиров подорожал вдвое, для предприятия-перевозчика он будет убыточным.
В ВТК отметили, что стоимость электронных проездных билетов остается льготной. Так, безлимитный по количеству поездок месячный билет будет стоить 750 грн. А проездной на 130 поездок - 510 грн. Стоимость студенческого проездного составит 255 грн, ученический месячный билет будет стоить 155 грн.
Последний раз стоимость проезда в муниципальном транспорте Винницы менялась три года назад.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В наших ****** в булочную на такси ездят.(100 грн). А чё? Могут себе позволить. Не хочешь - при пешком 7 туда, 7 обратно. Не все на лисапетах могут. ОПЗЖ подарок сделало. Автобус по четвергам пустило. Терь раз в неделю за тридцатник можно съездить.
А вы за 8 грн. ругаетесь.
Тому не здивований, вже всі знайомі з потужними і рішучими реформами типу ось такої.
Це перемога.