Расстрелы на Майдане: Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича, - Офис генпрокурора

Печерский районный суд Киева разрешил проведение заочного расследования в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича по делу об убийствах протестующих на Майдане в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"С участием прокуроров Офиса генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 в центральной части города Киева - на Майдане Независимости и прилегающих улицах", - сказано в сообщении.

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Поскольку Янукович пока скрывается от органов следствия и суда на территории государства-агрессора - в Российской Федерации, такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении него в его отсутствие (in absentia).

По данным следствия, Янукович желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, используя имеющиеся полномочия президента Украины, действуя в составе организованной группы совместно с бывшими Председателем СБУ и министром внутренних дел, не позднее 18 февраля 2014 года организовал применение сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

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Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам.