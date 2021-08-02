Расстрелы на Майдане: Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича, - Офис генпрокурора
Печерский районный суд Киева разрешил проведение заочного расследования в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича по делу об убийствах протестующих на Майдане в 2014 году.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"С участием прокуроров Офиса генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 в центральной части города Киева - на Майдане Независимости и прилегающих улицах", - сказано в сообщении.
Поскольку Янукович пока скрывается от органов следствия и суда на территории государства-агрессора - в Российской Федерации, такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении него в его отсутствие (in absentia).
По данным следствия, Янукович желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, используя имеющиеся полномочия президента Украины, действуя в составе организованной группы совместно с бывшими Председателем СБУ и министром внутренних дел, не позднее 18 февраля 2014 года организовал применение сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.
Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам.
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Виходячи з неї, януковощ - ні у чому не винуватий, він не підписував харківських угод, не розвалював ЗСУ, не відмовився від підписання асоціації з ЄС?!! Він не погрожував Майдану, не створював антимайдан, не закликав військо агресора вдертися до України?!!
Закусювати треба, або не пити з ранку міцних напоїв..
Или повесить на него еще и убийство кеннеди?
Пішов до ***** "за порєбрік", тут водки нема.
Обвинуваченню потрібні докази, що овощ щось особисто наказував, або не наказував, хоча був зобов*язаний: підписані папери або свідки.
Якщо таких доказів немає, або суд не визнає їх легітимність, то Вітя-шльопєр гулятиме далі.
Баньте, придет украинская власть- всех отловим и утопим в дерьме!
явила Крассный террор..от чЛенинрада до Хабаровска...,мочили в сортире друг друга, аж Гай шумів...,красніе херачили беліх и наобьрот...
22.06.21 https://censor.net/ru/news/3272741/sud_reshil_ne_otstranyat_ot_doljnosti_sotrudnika_npu_kotoryyi_vmeste_s_berkutom_s_primeneniem_sily_zaderjal
07.05.21 https://censor.net/ru/photo_news/3264059/************************************************************************************************************
ЗАВЕТ - ЗАВЕЩАНИЕ ПРОДАЖНОГО КРЕМЛЁВСКОГО ХОЛУЯ, БЕГЛОГО
БАНДИТА -ВОРА И ТРИЖДЫ СУДИМОГО МАТЁРОГО ЗЭКА - ЯНУКА....
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КАК УМРУ, ТАК ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ НА ТЕРРИКОНЕ, ПОСРЕДИ РОДНОЙ ДОНЕЦКОЙ , СРАНИ, КОПОТИ И ВОНИ,
МНЕ В МОГИЛУ ПОЛОЖИТЕ КРЫМСКИЕ ОККУПАЦИОННЫЕ ПАКТЫ- МОЕГО С ФАШИСТСКИМ КРЕМЛЁМ УЛИКИ ПОЛОВОГО АКТА.
ПАМЯТНИК КРУТОЙ ПОСТАВЬТЕ, Я ВЕДЬ- ВОР В ЗАКОНЕ.И ПРО НАДПИСЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ:ПОКА"ДВАЖДЫ БЫЛ НА ЗОНЕ".
И ПУСКАЙ ТЕРРОРИСТЫ МНЕ МУЗЕЙ УСТРОЯТ В МИЛОМ ЛУГАНДОНЕ. А ФАШИСТ )(УЙЛО ПУСТЬ ЗАКОН ПРИМЕТ,
ЧТО ГЕРОЙ Я ЕГО ЛАПОТНОЙ ПА РАШИ, ИЗ ЗА НЕЁ И ПОДОХНУ НА ЧУЖБИНЕ. А НА МОГИЛУ ПУСТЬ НЕСУТ МНЕ
НЕ ЦВЕТЫ, А БАБКИ. У КОГО С ДЕНЬГАМИ ТУГО, ТО ЗОЛОТОЙ УНИТАЗ И ОЧЕНЬ МНОГО- ПИЗЖЕННЫЕ ШАПКИ.
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ПРОШУ ! ПОМНИТЬ ЛЮБИТЬ И СКОРБЕТЬ, ВАШ : ВОР В ЗАКОНЕ,
ОН ЖЕ:ПРОДАЖНЫЙ КАЦАПСКИЙ ХОЛУЙ -ЯНЫЧАРА, МАТЁРЫЙ ЗЭК В БЕГАХ ЯНУК.
А ТАКЖЕ ( ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕССОР, ЛЕГИТИМНЫЙ КАЦАПСКИЙ ..РЕЗИДЕНТ,
И ПРОДАЖНЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ОПРИЧНИК ПРИХВОСТЕНЬ ИУДА !-