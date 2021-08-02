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Новости Расследование преступлений на Майдане
2 022 31

Расстрелы на Майдане: Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича, - Офис генпрокурора

Расстрелы на Майдане: Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича, - Офис генпрокурора

Печерский районный суд Киева разрешил проведение заочного расследования в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича по делу об убийствах протестующих на Майдане в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"С участием прокуроров Офиса генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 в центральной части города Киева - на Майдане Независимости и прилегающих улицах", - сказано в сообщении.

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Поскольку Янукович пока скрывается от органов следствия и суда на территории государства-агрессора - в Российской Федерации, такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении него в его отсутствие (in absentia).

По данным следствия, Янукович желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, используя имеющиеся полномочия президента Украины, действуя в составе организованной группы совместно с бывшими Председателем СБУ и министром внутренних дел, не позднее 18 февраля 2014 года организовал применение сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

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Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам.

майдан (4141) расстрел (498) суд (25076) Янукович (30785) Офис Генпрокурора (2455)


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Топ комментарии
+7
Вінком придавлений, яйцем контужений. Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5406
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02.08.2021 11:40
+4
Расстрелы на Майдане: Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7503
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02.08.2021 11:18
+3
А раніше це хтось забороняв ?
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02.08.2021 11:14
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А раніше це хтось забороняв ?
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02.08.2021 11:14 Ответить
ещё б не разрешил я б неудивился ..хотя какаяразница разрешил или неразрешил - овощ в Барвихе спокойно живет и толк от нашей Фемиды 0.0000000000000000001
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02.08.2021 11:16 Ответить
Так это делается для того, что бы провести новое расследование, которое овоща оправдает! Вы просто забыли, что у нынешней власти есть только один виноватый.
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02.08.2021 11:19 Ответить
А є якесь "старе" розслідування, яке визнало Овоча винним у розстрілах на майдані?
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02.08.2021 11:22 Ответить
Расследование массовых убийств протестующих велось с 2014-го года. Но мощный "министр Майдана" Аваков успешно уничтожил почти все вещдоки по этому расследованию, а потом величайший политик Зеленский передал обвиняемых по этому делу в рф, обменяв их на таксистов.
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02.08.2021 12:27 Ответить
Ну не скажите. С такими новостями всех работников силовых структур надо под расписку знакомить. что бы помнили и думали в случае чего
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02.08.2021 11:22 Ответить
100%!Порошенка убийц Майдана нашел,всех посадил,как обещал,а зебильный клоун повыпускал!Скотина
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02.08.2021 12:46 Ответить
Расстрелы на Майдане: Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7503
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02.08.2021 11:18 Ответить
Печерский?Тогда ясно.Всем судам суд.
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02.08.2021 11:19 Ответить
Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8075
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02.08.2021 11:21 Ответить
оце так логіка!!
Виходячи з неї, януковощ - ні у чому не винуватий, він не підписував харківських угод, не розвалював ЗСУ, не відмовився від підписання асоціації з ЄС?!! Він не погрожував Майдану, не створював антимайдан, не закликав військо агресора вдертися до України?!!
Закусювати треба, або не пити з ранку міцних напоїв..
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02.08.2021 11:34 Ответить
О казлина, речь идет о расстрелах, которые организовали Клюев, беня, сцыкушвили, корчинский.
Или повесить на него еще и убийство кеннеди?
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02.08.2021 11:53 Ответить
кАзліна -це ти.
Пішов до ***** "за порєбрік", тут водки нема.
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02.08.2021 12:00 Ответить
правосуддя-кучерява штука.
Обвинуваченню потрібні докази, що овощ щось особисто наказував, або не наказував, хоча був зобов*язаний: підписані папери або свідки.
Якщо таких доказів немає, або суд не визнає їх легітимність, то Вітя-шльопєр гулятиме далі.
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02.08.2021 11:54 Ответить
і це я про розстріл на Майдані.
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02.08.2021 11:55 Ответить
Путинская агентура в действии
Баньте, придет украинская власть- всех отловим и утопим в дерьме!
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02.08.2021 11:36 Ответить
Письмо Индюковича от 1 марта 2014 года зачитал в СовБезе ООН Виталий Чуркин...,типа Вова введи мне... Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8630
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02.08.2021 11:34 Ответить
Мавзолейные говноеды...вам пора в Чечню..в Третий раз...мож одолеете... Украина вам Хмырям не по Зубам...тренируйтесь на КадырОВЦАХ... стадо баранов...
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02.08.2021 11:36 Ответить
Вінком придавлений, яйцем контужений. Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5406
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02.08.2021 11:40 Ответить
Август для РАБссии страшный месяц ... лучше сидеть ТИХО...и не вісовіваться...бо опять утонет подлока Курск...или СССр опрять сдохнет 21 августа 1991 года....Или Гитлер заключит 10 лет Договор Молотов-Риббентроп 23 августа...А 30 августа полный асфальт...Краснопузая Шушера обх
явила Крассный террор..от чЛенинрада до Хабаровска...,мочили в сортире друг друга, аж Гай шумів...,красніе херачили беліх и наобьрот...
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02.08.2021 11:45 Ответить
Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1129
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02.08.2021 11:55 Ответить
Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8736 Шариковы
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02.08.2021 11:57 Ответить
Что-то очень быстрое решение - нужно было подождать еще лет двадцать, пока Яйцекович не откинулся.
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02.08.2021 12:07 Ответить
Что бы не выйти на самих себя и не раскрывать путинскую агентуру, будут упорно игнорировать показания исполнителей и обвинять всех, вплоть до римского папы.
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02.08.2021 13:00 Ответить
05.07.21 https://censor.net/ru/photo_news/3275244/sud_otpustil_eksglavu_umvd_zaporojskoyi_oblasti_serbu_kotorogo_podozrevayut_v_razgone_mestnogo_mayidana

22.06.21 https://censor.net/ru/news/3272741/sud_reshil_ne_otstranyat_ot_doljnosti_sotrudnika_npu_kotoryyi_vmeste_s_berkutom_s_primeneniem_sily_zaderjal

07.05.21 https://censor.net/ru/photo_news/3264059/************************************************************************************************************
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02.08.2021 12:41 Ответить

ЗАВЕТ - ЗАВЕЩАНИЕ ПРОДАЖНОГО КРЕМЛЁВСКОГО ХОЛУЯ, БЕГЛОГО
БАНДИТА -ВОРА И ТРИЖДЫ СУДИМОГО МАТЁРОГО ЗЭКА - ЯНУКА....
*
КАК УМРУ, ТАК ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ НА ТЕРРИКОНЕ, ПОСРЕДИ РОДНОЙ ДОНЕЦКОЙ , СРАНИ, КОПОТИ И ВОНИ,
МНЕ В МОГИЛУ ПОЛОЖИТЕ КРЫМСКИЕ ОККУПАЦИОННЫЕ ПАКТЫ- МОЕГО С ФАШИСТСКИМ КРЕМЛЁМ УЛИКИ ПОЛОВОГО АКТА.
ПАМЯТНИК КРУТОЙ ПОСТАВЬТЕ, Я ВЕДЬ- ВОР В ЗАКОНЕ.И ПРО НАДПИСЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ:ПОКА"ДВАЖДЫ БЫЛ НА ЗОНЕ".
И ПУСКАЙ ТЕРРОРИСТЫ МНЕ МУЗЕЙ УСТРОЯТ В МИЛОМ ЛУГАНДОНЕ. А ФАШИСТ )(УЙЛО ПУСТЬ ЗАКОН ПРИМЕТ,
ЧТО ГЕРОЙ Я ЕГО ЛАПОТНОЙ ПА РАШИ, ИЗ ЗА НЕЁ И ПОДОХНУ НА ЧУЖБИНЕ. А НА МОГИЛУ ПУСТЬ НЕСУТ МНЕ
НЕ ЦВЕТЫ, А БАБКИ. У КОГО С ДЕНЬГАМИ ТУГО, ТО ЗОЛОТОЙ УНИТАЗ И ОЧЕНЬ МНОГО- ПИЗЖЕННЫЕ ШАПКИ.
*
ПРОШУ ! ПОМНИТЬ ЛЮБИТЬ И СКОРБЕТЬ, ВАШ : ВОР В ЗАКОНЕ,
ОН ЖЕ:ПРОДАЖНЫЙ КАЦАПСКИЙ ХОЛУЙ -ЯНЫЧАРА, МАТЁРЫЙ ЗЭК В БЕГАХ ЯНУК.
А ТАКЖЕ ( ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕССОР, ЛЕГИТИМНЫЙ КАЦАПСКИЙ ..РЕЗИДЕНТ,
И ПРОДАЖНЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ОПРИЧНИК ПРИХВОСТЕНЬ ИУДА !-
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02.08.2021 12:55 Ответить
К осени будут готовить перемогы да бы сбить протесты.
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02.08.2021 13:26 Ответить
стало зручно вішати все на відсутнього Яника, а в той час виконавців злочинного наказу поновлюють на службі
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02.08.2021 18:32 Ответить
 
 