Под эгидой партии "Единая Россия" в НВФ "ЛНР" перепрофилируют среднюю школу в казачий кадетский корпус, - правозащитник Лисянский

Российская партия "Единая Россия", проявляющая все больше активности в оккупированном Донбассе перед выборами в Государственную Думу, заявила о создании нового кадетского корпуса. Это милитаризированное образование будет образовано на базе средней школы № 19 в городе Антрацит, находящегося под контролем НВФ "ЛНР".

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", учившейся в этой школе, передает Цензор.НЕТ.

Инициативу о создании военизированного детского заведения подал депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий, который также курирует организации российских казаков. Ранее он был атаманом "Всевеликого войска Донского" – именно эта организация в 2014 году захватывала власть в Луганской области в период так называемой "Русской весны".

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Лисянский поясняет, что школу выбрали не случайно – она расположена на окраине города Антрацит в 4 микрорайоне. Вблизи школы находятся идеальная местность для тренировок по топографии, на территории плавательный бассейн длинной 50 м., в подвальном помещении расположен ТИР, что соответствует запросу милитаризованного учебного заведения. Всего в школе могут обучаться 1,2 тыс. учеников.

"Программы по милитаризации молодого поколения очень обширны в оккупированном Донбассе. Детей обучают стрельбе, поиску шпионов, диверсантов, тем самым поддерживают высокий уровень милитаризации в обществе. Дети для российской машины пропаганды точно такой объект, как и взрослы", – говорит Лисянский.

Подобная активность со стороны российских депутатов не единична. Например, в 2018 году депутат Госдумы Андрей Козенко способствовал появлению в НВФ "ДНР" так называемой "Юнармии" по российскому образцу. Причем зачастую оккупанты рассказывает в своих отчетах о занятиях с детьми, не стесняясь в описаниях: "Юнармейцы узнали об устройстве минных заграждений (минирование) и ликвидации минных заграждений (разминирование). В завершении данного этапа занятий, была проведена лекция по предупреждению минно-взрывных травм".

"Подрастающее поколение НВФ "ЛДНР" настраивают на то, что война может продлиться всю их жизнь. Это важно знать и уже сейчас думать о том, чем нам противодействовать такой обработке детей. Например, показывать, что в Украине демократическое общество с большим выбором возможностей, нежели в закрытом тоталитаризме", – говорит Лисянский.

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По данным ВПГ на территории НВФ "ЛНР" уже действуют различные военизированные кадетские корпусы, например, "Луганский казачий кадетский корпус имени маршала авиации Александра Ефимова", кадетский корпус "Молодой гвардии", Алчевский казачий кадетский корпус имени Матвея Платова, Ясеновская гимназия №2 имени Д.В. Лазутина (в составе школы функционируют два кадетских класса), Свердловская средняя школа №8 имени Станислава Синельника (в составе школы функционируют два кадетских класса).