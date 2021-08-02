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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Под эгидой партии "Единая Россия" в НВФ "ЛНР" перепрофилируют среднюю школу в казачий кадетский корпус, - правозащитник Лисянский

Под эгидой партии

Российская партия "Единая Россия", проявляющая все больше активности в оккупированном Донбассе перед выборами в Государственную Думу, заявила о создании нового кадетского корпуса. Это милитаризированное образование будет образовано на базе средней школы № 19 в городе Антрацит, находящегося под контролем НВФ "ЛНР".

 Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", учившейся в этой школе, передает Цензор.НЕТ.

Инициативу о создании военизированного детского заведения подал депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий, который также курирует организации российских казаков. Ранее он был атаманом "Всевеликого войска Донского" – именно эта организация в 2014 году захватывала власть в Луганской области в период так называемой "Русской весны".

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Лисянский поясняет, что школу выбрали не случайно – она расположена на окраине города Антрацит в 4 микрорайоне. Вблизи школы находятся идеальная местность для тренировок по топографии, на территории плавательный бассейн длинной 50 м., в подвальном помещении расположен ТИР, что соответствует запросу милитаризованного учебного заведения. Всего в школе могут обучаться 1,2 тыс. учеников.

"Программы по милитаризации молодого поколения очень обширны в оккупированном Донбассе. Детей обучают стрельбе, поиску шпионов, диверсантов, тем самым поддерживают высокий уровень милитаризации в обществе. Дети для российской машины пропаганды точно такой объект, как и взрослы", – говорит Лисянский.

Подобная активность со стороны российских депутатов не единична. Например, в 2018 году депутат Госдумы Андрей Козенко способствовал появлению в НВФ "ДНР" так называемой "Юнармии" по российскому образцу. Причем зачастую оккупанты рассказывает в своих отчетах о занятиях с детьми, не стесняясь в описаниях: "Юнармейцы узнали об устройстве минных заграждений (минирование) и ликвидации минных заграждений (разминирование). В завершении данного этапа занятий, была проведена лекция по предупреждению минно-взрывных травм".

"Подрастающее поколение НВФ "ЛДНР" настраивают на то, что война может продлиться всю их жизнь. Это важно знать и уже сейчас думать о том, чем нам противодействовать такой обработке детей. Например, показывать, что в Украине демократическое общество с большим выбором возможностей, нежели в закрытом тоталитаризме", – говорит Лисянский.

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По данным ВПГ на территории НВФ "ЛНР" уже действуют различные военизированные кадетские корпусы, например, "Луганский казачий кадетский корпус имени маршала авиации Александра Ефимова", кадетский корпус "Молодой гвардии", Алчевский казачий кадетский корпус имени Матвея Платова, Ясеновская гимназия №2 имени Д.В. Лазутина (в составе школы функционируют два кадетских класса), Свердловская средняя школа №8 имени Станислава Синельника (в составе школы функционируют два кадетских класса).

Автор: 

дети (6469) Единая Россия (298) россия (95352) Донбасс (26955) Лисянский Павел (96) ОРДЛО (246) Луганская область (6490)


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Топ комментарии
+9
І шо? Приймемо і цих козачків вчитися у Харькові на прокурорів.
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02.08.2021 11:36
+7
Под эгидой партии "Единая Россия" в НВФ "ЛНР" перепрофилируют среднюю школу в казачий кадетский корпус, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 8191
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02.08.2021 11:43
+6
Конечно, тамжижнашилюди
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02.08.2021 11:50
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))ну ну, юные кизяки
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02.08.2021 11:35 Ответить
А Директором будет потимствинный кизяк жопоризкой сечи!
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02.08.2021 11:35 Ответить
І шо? Приймемо і цих козачків вчитися у Харькові на прокурорів.
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02.08.2021 11:36 Ответить
Конечно, тамжижнашилюди
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02.08.2021 11:50 Ответить
А хто не захоче, буде як у Керчі...
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02.08.2021 11:37 Ответить
ну а що м'яса молодим республікам вже не вистачає ! а батьки хай думають берегти квартиру в Луганську чи дітей
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02.08.2021 11:37 Ответить
Удивляет не то что делает расия. Удивляет то что не делает Украина. В Украине давно нужно было ввести в школах начальную военную подготовку.
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02.08.2021 11:38 Ответить
И что с этими психами делать,когда парашисты будут вышвырнуты? Лоботомию?
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02.08.2021 11:41 Ответить
путинюгенд
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02.08.2021 11:41 Ответить
Под эгидой партии "Единая Россия" в НВФ "ЛНР" перепрофилируют среднюю школу в казачий кадетский корпус, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 8191
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02.08.2021 11:43 Ответить
Скоро рашистов начнут еще в яслях воспитыать
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02.08.2021 11:43 Ответить
Будут коней учить ковать, бабки перематывать. Снохачество преподавать. Отличники выходят есаулами, хорошисты подхорунжими.
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02.08.2021 11:49 Ответить
Вирощують бойове м'ясо яничарів проти онуків Українців.
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02.08.2021 11:56 Ответить
Так їхтамнет! Як це чужа говнопартія буде щось відкривати в іншій країні??? З таким припіздентом і радою та говнопартія перепрофілює Раду?!! Хоча..там і так майже все готово до цього. А воно по маркетам ходить, хизується говнобородьком.
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02.08.2021 12:03 Ответить
казачий кадетский корпус/ Гитлер признал в казаках арийцев. Две сотни казаков находились в станице Луганской и еще две - в Краснодоне. Многие беды от них претерпело население Луганской области, а также партизаны и подпольщики. В 1942 г. в Краснодоне состоялся «казачий парад», которым казаки показали свою преданность гитлеровскому командованию. На торжестве присутствовали 20 представителей немецкого командования. С патриотическим речами перед казаками выступили бургомистр Краснодона, атаман Гундоровской станицы и немецкий офицер.
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02.08.2021 12:08 Ответить
Аби без бандерівців...
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02.08.2021 12:38 Ответить
Это все..если даже произойдет деокупация...то нужно будет поступать по-ленински ..расстрелливать..расстрелливать и еще раз расстрелливать...людей из этих унтерменьш уже не будет
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02.08.2021 12:42 Ответить
А потом эти кизяки-выпускники будут поступать без экзаменов, обучаться в вышах Украины за наш счет, да еще и стипендию нехилую за счет граждан Украины получать. Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.08.2021 12:49 Ответить
Прикольно.
Мені сподобалося.
Приїде такий «казак» в Україну і поступить в університет.
Який диплом йому видавати? «Казак» ветеринар? Чи ще краще «учитель казак»
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02.08.2021 14:01 Ответить
 
 