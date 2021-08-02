РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10565 посетителей онлайн
Новости
10 107 20

Длинный уикенд ждет украинцев в конце августа в связи с празднованием Дня независимости

Длинный уикенд ждет украинцев в конце августа в связи с празднованием Дня независимости

Украинцев в конце августа ждет один длинный уикенд на четыре выходных дня в связи с празднованием Дня независимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В 2021 году государственный праздник День независимости Украины (24 августа), приходится на вторник. В связи с этим правительство приняло решение сделать понедельник, 23 августа, также выходным днем. Таким образом в Украине будет уикенд с 21 по 24 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Третьякова предлагает отменить перенос рабочих дней из-за праздников

В то же время, рабочий день с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.

День Независимости (1196) выходной (126)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Не путай власть клоунов-временщиков с Днем Независимости и Днем государственного флага. Этих рано или поздно смоет в унитаз, а эти Даты были, есть и будут
показать весь комментарий
02.08.2021 12:07
+4
так президент тоже символ гос-ва наравне с флагом, гимном и суверенитетом..
- а что мы имеем?
на посту президента чел не украинской национальности, веры и менталитета..
как ты думаешь мы долго протянем с такими избирателями, которым наплевать на вот это вот все?
показать весь комментарий
02.08.2021 12:13
+3
Досвід 30-річчя Незалежності доводить поки що зворотнє!!! "Мудрий нарід" продовжує швендяти по тих самих граблях !!!)))
показать весь комментарий
02.08.2021 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да, но с праздника то на работу сразу.
Непорядок
показать весь комментарий
02.08.2021 12:00 Ответить
Как в армии
"Товарищи офицеры, объявляю новый распорядок на неделю: понедельник - отдых после выходного дня. Вторник - подготовка к рабочей неделе. Среда - рабочий день. Четверг - отдых после рабочего дня. Пятница - подготовка к выходным. Суббота, воскресенье - выходные. Вопросы есть? Товарищ командир, у сколько нам теперь по средам вкалывать?"(с)
показать весь комментарий
02.08.2021 13:32 Ответить
Вроде не бездельники и могли бы жить,им бы понедельники взять и отменить...
показать весь комментарий
02.08.2021 12:03 Ответить
Нема особливо що святкувати,маючи владу кремлівських маріонеток !!!))))
показать весь комментарий
02.08.2021 12:04 Ответить
Не путай власть клоунов-временщиков с Днем Независимости и Днем государственного флага. Этих рано или поздно смоет в унитаз, а эти Даты были, есть и будут
показать весь комментарий
02.08.2021 12:07 Ответить
Досвід 30-річчя Незалежності доводить поки що зворотнє!!! "Мудрий нарід" продовжує швендяти по тих самих граблях !!!)))
показать весь комментарий
02.08.2021 12:10 Ответить
так президент тоже символ гос-ва наравне с флагом, гимном и суверенитетом..
- а что мы имеем?
на посту президента чел не украинской национальности, веры и менталитета..
как ты думаешь мы долго протянем с такими избирателями, которым наплевать на вот это вот все?
показать весь комментарий
02.08.2021 12:13 Ответить
Это не Президент, а мелкое, хрипатое недоразумение. И оно априори никаким символом быть не может.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:27 Ответить
Це таке величне свято, але стіки вихідних як на мене забагато, все ж таки ми небагата країна
показать весь комментарий
02.08.2021 12:12 Ответить
то працюй
показать весь комментарий
02.08.2021 12:48 Ответить
понеділок переноситься на суботу. кількість вихідних на тижні та сама
показать весь комментарий
02.08.2021 12:49 Ответить
ну можливо, можливо, а то раніше на Новий Рік тижнями гуляли, що в процвітаючих Швейцаріях такого не знали
показать весь комментарий
02.08.2021 12:59 Ответить
Вообще-то нужно работать в поте лица! Праздновать-то нечего!!!
показать весь комментарий
02.08.2021 12:16 Ответить
Зелений дибілізм...
Волали, що через карантин не можуть ходити на роботу, а тут вікенд за вікендом влаштовують.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:20 Ответить
Та основна маса народу "бульбу буде довбати"!
показать весь комментарий
02.08.2021 15:56 Ответить
А 1 сентября будет черная среда...
показать весь комментарий
02.08.2021 12:28 Ответить
Для учеников после лета.
показать весь комментарий
02.08.2021 15:57 Ответить
Для их родителей - подорожание коммуналки и не только.
показать весь комментарий
02.08.2021 17:44 Ответить
"Я же говорил, работать не хотят!" (с)
показать весь комментарий
02.08.2021 12:44 Ответить
Просто перенос рабочего дня, который многие фирмы не делают - заказчик не поймет.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:09 Ответить
 
 