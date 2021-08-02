Длинный уикенд ждет украинцев в конце августа в связи с празднованием Дня независимости
Украинцев в конце августа ждет один длинный уикенд на четыре выходных дня в связи с празднованием Дня независимости.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В 2021 году государственный праздник День независимости Украины (24 августа), приходится на вторник. В связи с этим правительство приняло решение сделать понедельник, 23 августа, также выходным днем. Таким образом в Украине будет уикенд с 21 по 24 августа.
В то же время, рабочий день с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.
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+7 HartmannEri
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+4 Volodymyr Volodymyr #490180
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+3 Дмитро Черних #470343
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Непорядок
"Товарищи офицеры, объявляю новый распорядок на неделю: понедельник - отдых после выходного дня. Вторник - подготовка к рабочей неделе. Среда - рабочий день. Четверг - отдых после рабочего дня. Пятница - подготовка к выходным. Суббота, воскресенье - выходные. Вопросы есть? Товарищ командир, у сколько нам теперь по средам вкалывать?"(с)
- а что мы имеем?
на посту президента чел не украинской национальности, веры и менталитета..
как ты думаешь мы долго протянем с такими избирателями, которым наплевать на вот это вот все?
Волали, що через карантин не можуть ходити на роботу, а тут вікенд за вікендом влаштовують.