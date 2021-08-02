Донецкие медики о завезенной в ОРДЛО вакцине "Спутник Лайт": "В самой России ее боятся делать. Фактические испытания на людях выдают за гумпомощь"

Российская вакцина "Спутник Лайт", которую оккупанты ранее завезли в ОРДЛО и начали вакцинировать население, по своей эффективности гораздо хуже "Спутника V", эффективность которого еле дотягивала до 50%.

Об этом пишет donpress.com со ссылкой на Телеграмм-канал "Вольнодумец" донецких врачей и работников из так называемого "МОЗ "ДНР", передает Цензор.НЕТ.

По их словам, данные о клинических испытаниях в России "Спутник Лайт" не обнародуют. Издание отмечает, что представители МОЗ РФ тщательно фиксируют все результаты вакцинации в "ДНР" под присмотром кураторов из ФСБ, чтобы не было утечки информации.

"А все потому, что в самой России боятся это делать на фоне побочных эффектов, повторного заражения и смертей после вакцинации "Спутником V" и от уже других применяемых российских недовакцин. Цинизм ситуации заключается в том, что фактические испытания "Спутник Лайт" на людях в "ДНР", выдают за гуманитарную помощь от путинской партии "Единая Россия" в борьбе с пандемией", - цитирует издание блогера.

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Источники в "МОЗ ДНР" добавляют, что в ОРДО после вакцинации "Спутником V" заболели впервые или заболели повторно на "COVID-19" многие привитые. При этом большинство до сих пор ждет второй укол, однако, поставки вакцины постоянно откладываются.