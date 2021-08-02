Донецкие медики о завезенной в ОРДЛО вакцине "Спутник Лайт": "В самой России ее боятся делать. Фактические испытания на людях выдают за гумпомощь"
Российская вакцина "Спутник Лайт", которую оккупанты ранее завезли в ОРДЛО и начали вакцинировать население, по своей эффективности гораздо хуже "Спутника V", эффективность которого еле дотягивала до 50%.
Об этом пишет donpress.com со ссылкой на Телеграмм-канал "Вольнодумец" донецких врачей и работников из так называемого "МОЗ "ДНР", передает Цензор.НЕТ.
По их словам, данные о клинических испытаниях в России "Спутник Лайт" не обнародуют. Издание отмечает, что представители МОЗ РФ тщательно фиксируют все результаты вакцинации в "ДНР" под присмотром кураторов из ФСБ, чтобы не было утечки информации.
"А все потому, что в самой России боятся это делать на фоне побочных эффектов, повторного заражения и смертей после вакцинации "Спутником V" и от уже других применяемых российских недовакцин. Цинизм ситуации заключается в том, что фактические испытания "Спутник Лайт" на людях в "ДНР", выдают за гуманитарную помощь от путинской партии "Единая Россия" в борьбе с пандемией", - цитирует издание блогера.
Источники в "МОЗ ДНР" добавляют, что в ОРДО после вакцинации "Спутником V" заболели впервые или заболели повторно на "COVID-19" многие привитые. При этом большинство до сих пор ждет второй укол, однако, поставки вакцины постоянно откладываются.
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Если бы не набсовет Привата ППБ давно бы был к примеру бенина шестерка
(с судами Беня всегда умел работать)
и с Нафтогазом
и с Укрпоштой и тд и та
была бы такая же история
Витренко продавили (для этого пришлось уволить Набсовет Нафтогаза)
У Краснодарському краї Росії на Кубані після вакцинації від коронавірусу померла сім'я.
Щеплення зробили препаратом https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/vaktsina-epivakkorona/ ЕпіВакКорона виробництва новосибірського "Вектора".
Відомо, що чотири людини отримали щеплення в один день, після чого по черзі померли двоє батьків і бабуся. Дідуся госпіталізували в реанімацію у важкому стані. 13-річна дитина пари, що загинула, залишилася сиротою, повідомляє https://sibkray.ru/news/2127/944950/ Сібкрай.ru .
"Чистая дистиллированная" - на самом деле, довольно ДОРОГОЙ препарат, что бы так бездарно им разбрасываться.
Откуда вообще данные про необходимость многолетних программ испытаний?
1-й вариант - вакцинация. Человеку вводится точно дозированное и неспособное к размножению кол-во м-РНК, кодирующее спайковый белок вируса. м-РНК проникает в клетки и начинается синтез участка спайкового белка, достаточный для распознавания и связывания антителами. м-РНК в клетках за несколько дней полностью разлагается. У организма вырабатывается минимальное кол-во антител, затем, через 3-4 недели повторяют для плавного и щадящего увеличения титра антител до нужного уровня.
2-й вариант - заражение коронавирусом, вызывающим ковид-19. В организм человека проникает вирус ковида. Он проникает в клетки, вводит РНК с таким же участком, как и в вакцине плюс огромный участок РНК, кодирующий протеины капсиды и фермента РНК зависимой полимеразы. Это все бесконтрольно размножается и вирусы всборе, части вирусов и остатки погибших от чрезмерной репликации клеток попадает в кровь. До конца латентного периода это все растет практически бесконтрольно. Антитела вырабатываются и на спайковый белок (точно так как и в вакцине, но с неконтролируемой концентрацией), так и на белки капсиды и на РНК зависимой полимеразы (которые для защиты от жизнеспособного вируса не нужны, но при гибели вирусов дадут воспалительную реакцию) и на ошметки протеинов умерших клеток (привет аутоиммунные заболевания).
При этом поражение легких тоже присутствует, но у молодоых организмов неплохие резервы и это скажется потом, когда на занятиях спортом или подвижных играх вдруг проявится одышка, если не хуже.
Итак очевидно, что побочка от вакцин - это небольшое подмножество серьезных побочек от самого ковида. Но вакцину вводят, когда человек здоров и с первого дня наблюдают за ним, а ковид может наложиться и на ОРВИ и на обычный грипп или др. заболевания или на период прививки от другой болезни.
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Возможно готовы были уехать, но Украина ничего не предлагала беженцам, кроме убогой "компенсации" за аренду жилья.
"Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.