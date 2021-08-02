Парад, концерт и вручение наград: Зеленский рассказал, как Украина будет праздновать День Независимости
Президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня Независимости страны. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий, приуроченных к 30-летию Независимости Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
За неделю до Дня Независимости в Украину прибудет оригинал Конституции Пилипа Орлика. Украинцы смогут увидеть ее с 16 августа в Софийском соборе.
22 августа украинцы почтят память тех, благодаря кому независимость сохранилась в 2014 году, отметил президент. Это участники АТО: добровольцы, медики, волонтеры.
22 августа при участии президента состоится вручение награды "Национальная легенда Украины".
23 августа, в День государственного флага Украины, в Черкасской области состоится торжественное поднятие сине-желтого флага - символа украинской независимости. Торжества также пройдут во всех областях страны.
23 августа состоится саммит инициативы президента Украины "Крымская платформа". Мероприятие будет состоять из четырех панелей на темы: политика непризнания и санкций; вызовы безопасности; защита прав человека во временно оккупированном Крыму; восстановление прав крымскотатарского народа.
23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета.
24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины. Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.
В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.
Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.
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