РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10565 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 059 102

Парад, концерт и вручение наград: Зеленский рассказал, как Украина будет праздновать День Независимости

Парад, концерт и вручение наград: Зеленский рассказал, как Украина будет праздновать День Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня Независимости страны. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий, приуроченных к 30-летию Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

За неделю до Дня Независимости в Украину прибудет оригинал Конституции Пилипа Орлика. Украинцы смогут увидеть ее с 16 августа в Софийском соборе.

22 августа украинцы почтят память тех, благодаря кому независимость сохранилась в 2014 году, отметил президент. Это участники АТО: добровольцы, медики, волонтеры.

22 августа при участии президента состоится вручение награды "Национальная легенда Украины".

23 августа, в День государственного флага Украины, в Черкасской области состоится торжественное поднятие сине-желтого флага - символа украинской независимости. Торжества также пройдут во всех областях страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пограничники-кинологи со служебными собаками впервые примут участие в параде на День Независимости. ФОТОрепортаж

23 августа состоится саммит инициативы президента Украины "Крымская платформа". Мероприятие будет состоять из четырех панелей на темы: политика непризнания и санкций; вызовы безопасности; защита прав человека во временно оккупированном Крыму; восстановление прав крымскотатарского народа.

23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета.

24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины. Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.

В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский Владимир (20224) праздник (1691) флаг (932)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Вже бачили.Парад, концерт и вручение наград: Зеленский рассказал, как Украина будет праздновать День Независимости - Цензор.НЕТ 1770
показать весь комментарий
02.08.2021 12:26
+17
Парад, концерт і вручення нагород: Зеленський розповів, як Україна святкуватиме День Незалежності - Цензор.НЕТ 5170
Святкування Дня Незалежностi при Порошенко
показать весь комментарий
02.08.2021 13:26
+16
Парад, концерт " Квартал-95 " и вручение наград
показать весь комментарий
02.08.2021 12:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Парад, концерт і вручення нагород: Зеленський розповів, як Україна святкуватиме День Незалежності - Цензор.НЕТ 1083
показать весь комментарий
02.08.2021 17:50 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZVgCg8U9bjdBzqXw7J6nDSuGUZBMR8k7p1CNpmtIkuNeeFGYJj8fzNMSsgMbWIhbIckujfdiQgxjF3kYI_7L71om8gpw_gEd1rc8-QQtqPUslD7bsYDsqJVPmDun8fMPEk&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/4480489015304431?__cft__[0]=AZVgCg8U9bjdBzqXw7J6nDSuGUZBMR8k7p1CNpmtIkuNeeFGYJj8fzNMSsgMbWIhbIckujfdiQgxjF3kYI_7L71om8gpw_gEd1rc8-QQtqPUslD7bsYDsqJVPmDun8fMPEk&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Как вам объяснение распила 2,7 миллиардов гривен, в то время, как долги перед бойцами ВСУ под миллиард, а гос.оборон заказ и закупки в армии в этом году даже не начинались...
Парад, концерт і вручення нагород: Зеленський розповів, як Україна святкуватиме День Незалежності - Цензор.НЕТ 4333
показать весь комментарий
02.08.2021 18:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 