Кроме основного заседания Крымской платформы состоятся еще четыре тематические панели, - Кулеба
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели Крымской платформы. Отдельно будет основное заседание с участием глав делегаций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоятся 4 тематические панели", - сообщил Кулеба.
Речь идет о таких тематических панелях:
- о непризнании попытки аннексии Крыма,
- о милитаризации Азово-Черноморского региона,
- о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
- о восстановлении прав крымскотатарского народа.
По его словам, декларация, которая будет принята, будет открытой для присоединения других государств.
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