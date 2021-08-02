Кроме основного заседания Крымской платформы состоятся еще четыре тематические панели, - Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели Крымской платформы. Отдельно будет основное заседание с участием глав делегаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоятся 4 тематические панели", - сообщил Кулеба.

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Речь идет о таких тематических панелях:

о непризнании попытки аннексии Крыма,

о милитаризации Азово-Черноморского региона,

о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,

о восстановлении прав крымскотатарского народа.

По его словам, декларация, которая будет принята, будет открытой для присоединения других государств.