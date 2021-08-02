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Новости Агрессия России против Украины
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Кроме основного заседания Крымской платформы состоятся еще четыре тематические панели, - Кулеба

Кроме основного заседания Крымской платформы состоятся еще четыре тематические панели, - Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели Крымской платформы. Отдельно будет основное заседание с участием глав делегаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоятся 4 тематические панели", - сообщил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупированный Крым для России стал чемоданом без ручки, "Крымская платформа" превратит его в неподъемный груз, - Кулеба

Речь идет о таких тематических панелях:

  • о непризнании попытки аннексии Крыма,
  • о милитаризации Азово-Черноморского региона,
  • о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
  • о восстановлении прав крымскотатарского народа.

По его словам, декларация, которая будет принята, будет открытой для присоединения других государств.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+1
Да, похоже что понятие кластер- таки кануло в небытие, вместе с Мендель. Теперь- платформа. Ну и ладно, хоть чуток понятней.
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02.08.2021 12:46
+1
Стратегия, консолидация и синергия(!) , - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма. Кодлан Коломойского принимает украинцев за идиотов, радостно " хавающих" всё кодлану в голову пришедшее.
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02.08.2021 13:05
+1
Майя Санду да Кулеби: "Хто ти такий?". І сама на це питання відповіла...
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02.08.2021 13:10
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Да, похоже что понятие кластер- таки кануло в небытие, вместе с Мендель. Теперь- платформа. Ну и ладно, хоть чуток понятней.
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02.08.2021 12:46 Ответить
Кулеба единственный адеквантный министр иностранных дел за последние 30 лет!Порожняк не гонит как предшественники-настоящий патриот а не шестерка влады!
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02.08.2021 12:50 Ответить
Майя Санду до Кулеби: "Хто ти такий?". І дальше на своє ж питання вона дала відповіть....
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02.08.2021 13:08 Ответить
Стратегия, консолидация и синергия(!) , - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма. Кодлан Коломойского принимает украинцев за идиотов, радостно " хавающих" всё кодлану в голову пришедшее.
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02.08.2021 13:05 Ответить
Майя Санду да Кулеби: "Хто ти такий?". І сама на це питання відповіла...
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02.08.2021 13:10 Ответить
Була Кримська платформа, а стало ще 4 панелі... як зайцю "стоп-сигнал".
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02.08.2021 16:05 Ответить
 
 