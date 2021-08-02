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Корбан о судившем его Чаусе: Он поплатился в полной мере и даже более, но не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс

Корбан о судившем его Чаусе: Он поплатился в полной мере и даже более, но не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс

Геннадий Корбан заявил, что не держит зла на судившего его судью Николая Чауса, так как ЕСПЧ признал правоту Корбана по всем оспариваемым пунктам.

Об этом заявил в Facebook бизнесмен и политик Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.

"Много публикаций в последние дни на почве явления экс-судьи Чауса, где часто вспоминают и мое имя. Жизнь стремительна. Череда событий меняется как в кино. Поэтому немного истории для тех, кто не в теме. Николай Чаус действительно был судьей по моему делу в 2015-2016 гг, судил по беспределу. С ним мы пережили тот знаменитый 30ти-часовой суд, управляемый из Администрации президента Порошенко. Чаус вынес беспредельный приговор, который мы обжаловали в ЕСПЧ", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если похищение Чауса организовали те, кто помог ему сбежать из Украины, судье может угрожать смертельная опасность, - Корбан

"Процесс длился около четырёх лет. По всем пунктам ЕСПЧ признал мою правоту. Суд счел незаконным мое задержание 31 октября 2015-го года, исполненное в формате военной операции, повторное задержание и взятие под стражу 2 ноября, 25 декабря и незаконное содержание под стражей. Моя честь и репутация восстановлены", - добавил он.

"И главное. Сегодня я не держу зла на этого человека. На мой взгляд, Чаус понёс наказание в полной мере и даже более, и когда я жаждал возмездия, то даже в сердцах не желал ему такой судьбы. Он поплатился, но по-прежнему не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс, а также те мои соратники, кто был рядом и отвернулся, бросив меня в тюрьме. Вот по ним приговор ещё в исполнении", - резюмировал Корбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жена судьи-беглеца Чауса о рассмотрении дела Корбана: Было серьезное указание. У него не было выхода. С того момента наша жизнь стала другой

Корбан о судившем его Чаусе: Он поплатился в полной мере и даже более, но не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс 01

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.

Автор: 

Корбан Геннадий (548) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+32
А Корбан когда понесёт наказание за свои многочисленные подвиги?
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02.08.2021 12:56
+21
Корбан. Чувак в 2014- служивший атаманом Троцким в вооруженных силах Бенина. Самый главный рейдер Украины,пытавшийся в 14-м рейдернуть Государство. Шо, Чавс, шо Корбан, шо Портнов, шо Вовк-это те самые пауки в банке, грызущиеся за тело страны.
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02.08.2021 13:00
+18
Вы все одной масти, корбан. Что ты, что чаус, что зеленский с коломойским. Паразиты, которым Украина позволила расплодиться. Нигде в другом месте на этой планете так вольготно вы себя не чувствуете, как здесь. Вы же, в конечном итоге, чаусов с вовками судьями и сделали в расчете на то, что они будут вас обслуживать. Тебя бортанули, и ты обиделась. Это бывает, надеюсь пройдет. Когда все-таки доберутся до тебя. Ведь есть за что, правда?
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02.08.2021 13:01
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А Корбан когда понесёт наказание за свои многочисленные подвиги?
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02.08.2021 12:56 Ответить
Хитрий єврей завжди викрутиться. Завдяки дядюшці Адіку.
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02.08.2021 12:58 Ответить
Точно! Яке має право цей син Йуди кришити батон на Гетьмана!
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02.08.2021 13:30 Ответить
син Юди напевне добре підсобив Чаусу в наповнюванні 3-х літрових банок з городніми "консервами"... тепер патякає про свою святість... хто повірить????
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02.08.2021 13:57 Ответить
те його патякання виїденого яйця не варте, бо визнали незаконними якесь затримання, а вину то він визнав і угоду зі слідством уклав, і той вирок не скасований.
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02.08.2021 17:06 Ответить
если РФ оккупирует Украину - только тогда..
в 2014-ом-15 годах банда Корбана массово закапывала раше-сепаров в посадках
- помню как быстро у нас на днепропетровщине исчезли эти митинги за путина, за руський мир..
Братки порешали все быстро, кардинально и красиво
- поэтому мне лично пох на его рейдерство того времени и отжатие активов..
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02.08.2021 13:03 Ответить
Настало время удивительных историй...
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02.08.2021 13:15 Ответить
сказки многим души согревают...
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02.08.2021 13:59 Ответить
Так и будем в криминальной области жить или всё-таки попытаемся переходить к цивилизации? В Донецке тоже в своё время кукарекали : Янукович хоть и бандит, но наш бандит...Все видим результат. А роль СБУ-МВД в Днепропетровской области в 2014 году никого не заботит? До сих пор отдельные морды сидят, а некоторые замечательно себя чувствуют на пенсии. Так что на очередных бандитов, в случае чего, будем надеяться?
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02.08.2021 13:15 Ответить
всем пох что там тебе лично пох.
может выкопать раша-сепаров назад и свезти их на митинг.
за *****.
Днепр под это дело он разграбил вдоль и поперек. и продолжает в бешеном темпе
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02.08.2021 13:16 Ответить
оце то ти канешно бзднув про закопаних сєпарів в посадках, ти хоч подумало, що ти оце бзднуло? та вже тільки за це йому довічно можна вкклєпати, я не про втою бзду, а за закопаних сєпарів
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02.08.2021 17:11 Ответить
Гену следует также подшить в труселях в подвал СБУ к Чаусу.
В качестве вещдока 😁
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02.08.2021 13:59 Ответить
Колись цікава публікація була про цього "потерпілого" від безпрєдєлу з явками, ставками і паролями:
https://www.epravda.com.ua/publications/2012/04/23/322046/ Геннадій Корбан: Лазаренко вважав, що Аксельрод його "розвів" | Економічна правда (epravda.com.ua)

і друга частина:
https://www.epravda.com.ua/publications/2012/04/24/322139/ Геннадій Корбан: Я би зміг відібрати Полтавський ГЗК | Економічна правда (epravda.com.ua)
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02.08.2021 15:55 Ответить
и шо толкового этот поц сказал ?
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02.08.2021 16:10 Ответить
той мудило дещо не договорює, бо його не виправдали по всіх звинуваченнях, по деяких він пішов на угоду зі слідством і вину визнав, тому нехай не бреше собака. те, що визнали незаконим його затримання і якісь інші дії, не значить, що він нічого не вчиняв і не злочинець.
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02.08.2021 16:55 Ответить
Перечислите пожалуйста.
Организация отпора русским наемникам и приезжавшему из Киева за данью СБУшнику это таки заслуга Корбана.
Потому хотелось бы знать что вы ему ставите в вину.
Причем конкретные доказанные факты, а не бла-бла-бла.
"В сентябре 2017-го ГПУ сняла все обвинения с Корбана из-за отсутствия доказательств по всем ранее предъявленным эпизодам. А также, главное управление Нацполиции в Днепропетровской области своим решением закрыло уголовное преследование дело о хищении средств «Фонда обороны страны», не обнаружив доказательств и установив факты, реабилитирующих деятельность фонда. В своем постановлении Нацполиция установила историческую значимость Фонда в обороне государства Украины.
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02.08.2021 18:46 Ответить
не бреши. Принаймі, за позбавлення свободи і утримування на підвалі (тиждень? місяць? - я забув тут вже) нині народного депутата (і тоді він був депутатом) Сергія Рудика з нього звинувачення не були зняті.
І Корбан адекватну міру покарання в СІЗО відсидів.
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02.08.2021 19:53 Ответить
Я написал официальную информацию.
По факту:

"Председатель Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей Рудык попал в коррупционный скандал в Днепропетровске, где он пытался назначить на должность руководителя Главного управления Госземагентства в Днепропетровской области Вадима Чувпило.
Чувпило является начальником криворожского управления агенства, и его общественные организации обвиняют в создании коррупционных схем...".
Жалко что не довели дело до конца.
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03.08.2021 09:35 Ответить
Натякає на те, що скоро Чаус почне розповідати від кого він отримував вказівки щодо того чи іншого судового рішення. А ось це вже буде цікаво послухати.
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02.08.2021 12:57 Ответить
А, то з надією на це, його викрадали, попри міжнародний скандал і зіпсовані стосунки з сусідами. Тягне на великий злочин. Не кажучи вже про порушені права Чауса, за які він у майбутньому засудить Україну на кілька мульйонів а то і десятки мульйонів доларів.
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02.08.2021 12:59 Ответить
Ни одно демократическое государство даже озабоченности не выразило по поводу этого похищения.
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02.08.2021 13:06 Ответить
Да, да... Кулуарні розмови точно були. Вже Санду про це подбала.
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02.08.2021 13:11 Ответить
У тебя богатая фантазия.
Но она у тебя - больная.
Выдаёшь желаемое за действительное.
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02.08.2021 13:15 Ответить
Твою персону я оцінюю абсолютно вірно.
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02.08.2021 13:16 Ответить
А я твою.
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02.08.2021 13:16 Ответить
Корбан про Чауса, який судив його: Він поплатився повною мірою і навіть більше, але не понесли покарання ті, хто організував судовий процес - Цензор.НЕТ 1026
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02.08.2021 13:26 Ответить
Ну хорошо, это он про моё остроумие. Ладно.
А что он говорил про твоё тупоумие?
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02.08.2021 13:33 Ответить
буде версія, що він сам Молдови в Україну нелегально пробрався
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02.08.2021 17:18 Ответить
розповідати можна що завгодно, коли пальці в тиски зажмуть, то все будуть порожні слова, бо доказів немає, і на підставі тільки показів самого Чауса нічого не відкатаєш.
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02.08.2021 16:57 Ответить
Я так понял Чаус реально поехал мозгами? Судя по всему...
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02.08.2021 12:58 Ответить
Из чего ты это понял?
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02.08.2021 14:45 Ответить
Выходит Чауса надо выпускать!
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02.08.2021 12:58 Ответить
Он просто играет в азартные игры походу, остался в одних трусиках
Корбан о судившем его Чаусе: Он поплатился в полной мере и даже более, но не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс - Цензор.НЕТ 2716
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02.08.2021 13:02 Ответить
Его распяли в 2014м, но он воскрес, чтобы судить Корбана. А трусики остались.
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02.08.2021 13:19 Ответить
Кто-то мне может объяснить почему Чавус в одних трусах лазил по селу?
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02.08.2021 13:00 Ответить
Жарко.
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02.08.2021 13:05 Ответить
Корбан о судившем его Чаусе: Он поплатился в полной мере и даже более, но не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс - Цензор.НЕТ 5635

....
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02.08.2021 13:06 Ответить
Корбан. Чувак в 2014- служивший атаманом Троцким в вооруженных силах Бенина. Самый главный рейдер Украины,пытавшийся в 14-м рейдернуть Государство. Шо, Чавс, шо Корбан, шо Портнов, шо Вовк-это те самые пауки в банке, грызущиеся за тело страны.
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02.08.2021 13:00 Ответить
А самий правильний пацан це ахметов... погудів .. погудів.. в Донецьку і мотнувся на Київ з поклоном до петі...
Результат:
в Донецьку - днр, ахметка зализав рани і замутив схемки з петруччо, плавно переповз в еру Зеленського...
Коломойський+Корбан тормознули сепарів в Дніпрі, не захотіли з пецею мутити, в Коломойського віджали банк, Корбана засудили - Євросуд оправдав, державі Україні прийдеться розхльобувати..
Значить пеця -рошеновський дАртаньян, всі решта мудаки))
Нікого не боготворю, я за зміни, прокатаю на виборах і Зеленського, хіба посадить всіх вище перечислених.. Або як мінімум кофіскує активи...)
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02.08.2021 13:30 Ответить
Ага, по твоей логике и Гепа красивчик, если сумел "потушить" сепарский шабаш в Харькове. И вомбат Насиння тоже герой. Жги исчо!
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02.08.2021 13:42 Ответить
То заслуга Авакова, а Кернес, по чуткам, отримав від Путіна 500 000 доларів, якраз на те, щоб встановити ХНР, чим він успішно і займався, доки не втрутився Аваков із вінницьким "Ягуаром".
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02.08.2021 15:17 Ответить
А я за что!

ЗЫ: так може и корбан там был во времена пистеца не такой уж белый и пушистый? Время покажет...
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02.08.2021 15:58 Ответить
Ага, пиши, пиши, Корбан с Беней тебе заплатят, потом, половину. Они тебе ишо на малой родине бюст поставят, но не из бронзы а из папье -маше. А вообще, ты сайтом ошибся. Тут из дегенратов токо тролли Бенинские водятся, больше никого.
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02.08.2021 13:49 Ответить
Таким чином ти брешеш, так як і Корбан!
https://www.echr.com.ua/translation/sprava-korban-proti-ukra%D1%97ni-pres-reliz/
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02.08.2021 13:51 Ответить
Не пиши глупостей.
Беня кинул Корбана лет 6 назад.
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03.08.2021 09:36 Ответить
Вот именно, после провала операции по попытке рейдернуть Украину, Беня и сдал подельника. Просто отморозился-"Корбан гуляет сам по себе..."
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03.08.2021 09:54 Ответить
"Євросуд оправдав, державі Україні прийдеться розхльобувати" - ти брешеш, як і Корбан.

У березні 2016 року він визнав себе винним у викраденні людей в першому наборі проваджень підписавши угоду про дружнє врегулювання, в якій він погодився на ув'язнення протягом трьох років в напіввідкритій в'язниці, відкладене на випробувальний термін в один рік і шість місяців. Інші провадження були припинені в вересні 2017 року через відсутність доказів.

Пан Korban подав декілька скарг відповідно до статті 3 (заборона нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження) Європейської конвенції стверджуючи, що умови транспортування під час перевезення 2 листопада були невідповідними; він був змушений брати участь в тривалих судових слуханнях з 26 до 28 грудня 2018 року, у тому числі і протягом ночі, для прийняття рішення за запитом про його взяття під варту незважаючи на те, що він щойно пройшов коронарне шунтування; а також те, що його тримали в металевій клітці під час трьох судових засідань у його справі в січні 2016 року.

Справедлива сатисфакція : Заявник не подав вимоги справедливої сатисфакції.
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02.08.2021 13:50 Ответить
А Свынарчук , що обикрав Укрэксимбанк на 1, 36 млрд грн , не ?
И ты забыл , что "атаманом" (губернатором) его назначил Турчинов , и.о. президента Украины в то время , глава СНБО при Поцрошенко. И пока Гена давил сепаров , а если не мог впоймать, то выкупал их и их оружие за нал, то Пеця с Фирташем в Вене терки тер (вместе с Кличко), и комбинировал, что бы президентом стать.
Просто время тогда было такое , в атаманы идти ни кто не хотел. Пинчук, Порошенко, Ахметов сдрыснули как последние проститутки. Майно свое спасали. А Корбан взял и подписался , отстоял днепропетровскую область. Уже за это ему огромное спасибо.
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02.08.2021 15:49 Ответить
Глазман, ти щось поплутало - губернатори то у вас на параші.
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02.08.2021 17:22 Ответить
Вы все одной масти, корбан. Что ты, что чаус, что зеленский с коломойским. Паразиты, которым Украина позволила расплодиться. Нигде в другом месте на этой планете так вольготно вы себя не чувствуете, как здесь. Вы же, в конечном итоге, чаусов с вовками судьями и сделали в расчете на то, что они будут вас обслуживать. Тебя бортанули, и ты обиделась. Это бывает, надеюсь пройдет. Когда все-таки доберутся до тебя. Ведь есть за что, правда?
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02.08.2021 13:01 Ответить
"реформ 12-16 х годов" - дах поїхав остаточно?
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02.08.2021 13:17 Ответить
Кто же организовал этот процесс?
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02.08.2021 13:04 Ответить
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02.08.2021 13:07 Ответить
Обох у топку.
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02.08.2021 13:05 Ответить
Нужно быть по настоящему сильным человеком, чтоб суметь простить своих обидчиков. Уважение Корбану.
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02.08.2021 13:07 Ответить
Кого он простил?
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02.08.2021 13:14 Ответить
по нему карма уже лупит дай боже. историю с сыном наверное слышал.
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02.08.2021 13:18 Ответить
)))) Что за наивность?! Сейчас как раз в самом разгаре сеанс мести. Пусть не конкретно от Корбана, но он точно в числе главных интересантов.
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02.08.2021 13:25 Ответить
то что сейчас начудили с Чаусом переплюнет с лихвой то сто он может рассказать о суде над Корбаном. Да и поверить в то что он раскажет врядли любой суд.
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02.08.2021 13:11 Ответить
Порошенко напрягся......))
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02.08.2021 13:25 Ответить
С начала 2019-го в напряжении.)
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02.08.2021 13:27 Ответить
..за твоїми словами вже більш як два роки тому... в крайньому випадку в твоїх вологих еротичних мріях.
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02.08.2021 13:30 Ответить
...как верёвочке не виться
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02.08.2021 13:39 Ответить
...а мізків в тебе як небуло так і нема!
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02.08.2021 13:41 Ответить
Корбан про Чауса, який судив його: Він поплатився повною мірою і навіть більше, але не понесли покарання ті, хто організував судовий процес - Цензор.НЕТ 6810
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02.08.2021 14:57 Ответить
Оце і все на що вистачило мізків? За що тобі, ідіоту, тільки гроші платять?!!!
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02.08.2021 15:08 Ответить
можно тебя холуйок в спам отправить...но я не ты
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02.08.2021 16:02 Ответить
В гризло, за "холуйок", запросто! А от в спам - це без мене. Буду я ще час на всяке лайно витрачати...
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02.08.2021 20:00 Ответить
главный рейдер Днепра слово молвил...
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02.08.2021 13:32 Ответить
С ним мы пережили тот знаменитый 30ти-часовой суд, управляемый из Администрации президента Порошенко.

Гена, все херня - давай по новой!
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02.08.2021 13:40 Ответить
Корбан конечно умный чувак, но его ум работает только на его карман.
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02.08.2021 13:45 Ответить
Коли ми не знаємо ВСІХ складових обставин в які потрапляємо, то схильні звинувачувати тих або те що знаходиться в полі зору і Корбан у цьому не єдиний
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02.08.2021 13:49 Ответить
ДЕЛО КОРБАНА
Больничный, который, по словам его адвоката, должен был длиться до Нового года, в конце декабря 2015 года Чаус провел 36-часовое заседание по делу тогдашнего соратника олигарха Игоря Коломойского Геннадия Корбана.
К тому времени Коломойского уже уволили с должности главы Днепровской облгосадминистрации, и он конфликтовал с командой президента Петра Порошенко

Корбана обвиняли по четырем статьям: похищение людей, расхищение имущества, руководство организованной преступной группой и присвоение средств в особо крупных размерах.
Справка
Конфликт, который разгорелся в марте 2015 года и привел к отставке Коломойского с должности главы Днепропетровской ОГА.
Причины: Коломойский не хотел отдавать контроль над госпредприятиями «Укртранснафта» и «Укрнафта»; существование добробатов, близких к Коломойскому.

Последней каплей стало УБИЙСТВО СОТРУДНИКА СБУ ВИКТОРА МАНДЗИКА ЧЛЕНОМ «ПРАВОГО СЕКТОРА», БЛИЗКИМ К КОЛОМОЙСКОМУ.
https://babel.ua/ru/texts/61998-sudyu-nikolaya-chausa-vykrali-v-moldove-kto-eto-sdelal-i-zachem-nikto-ne-znaet-no-vse-stroyat-dogadki-my-tozhe
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02.08.2021 13:46 Ответить
Здається мені, що Чауса триматимуть "у безпечному місці" до фільму Bellingcat про вагнерівців
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02.08.2021 13:46 Ответить
Чаус бежал из Украины в Беларусь, а уже потом в Крым
ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 2016
Об этом УП сообщили высокопоставленные источники в САП.

"Чаус официально не оставлял подконтрольную территорию Украины. Но сейчас он все-таки в Крыму", - сказал один из собеседников.

"Он ехал через Беларусь по чужому паспорту. А почему по чужому паспорту, так как пересечение границы может стать основанием для международного розыска", - добавил он.
11 августа судьи Чаусу сообщено о подозрении в получении взятки.

6 сентября http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/6/7119746/ Рада дала согласие на его арест, но Чаус уже был в Крыму.
Роман Кравец, Татьяна Кусок, Украинская правда
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/9/7120075/
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02.08.2021 13:47 Ответить
Час ставить все на свої місця. Які б байки нам не розповідали олігархи зі своїх каналів. Не виключення і соєві канали.
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02.08.2021 14:10 Ответить
Отлично,если чусик заговорит и сдаст всем известного фабриканта из липецка,то у прокуроров бравших у него взятки уже не будет аргументов не сажать фигуранта на скамью подсудимых.
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02.08.2021 15:44 Ответить
На первом российском канале рекламируют концерты Квартала, сейчас в 2021. А кому-то до сих пор Липецкая фабрика снится
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02.08.2021 17:36 Ответить
Корбан такая же мразь как и Чавус...
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02.08.2021 16:24 Ответить
Генерал Гречка, так называли Корбана во время выборов. Ибо всех предвыборной гречкой засыпал
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02.08.2021 17:37 Ответить
Буде цікаво, як Чаус розповість, як він дав молдаванам хабаря, щоб закрили очі, коли він сам себе "викрадав", а потім зварганили (тупе) звинувачення проти українських спецслужб. Сильно цікаво, що заспіває "євроСанду" з румунським паспортом.
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02.08.2021 16:37 Ответить
Посли удержания и накачки в СБУ кто ж ему поверит?
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02.08.2021 17:39 Ответить

Деятельность Корбана по слияниям и поглощениям началась в 1999 году, когда по приглашению Льва Черного он занимался приватизацией Николаевского глиноземного завода- юридическим сопровождением, работой с акционерным капиталом, управлением предприятием. Затем были коксохим им. Калинина, завод им. Петровского, Баглейский, Днепродзержинский коксохимы, Южный ГОК, Ингулецкий, Центральный ГОК, облэнерго от Одессы до Днепропетровска; https://file.liga.net/companies/ykrtatnafta Укртатнафта , https://file.liga.net/company/2085-ykrnafta_pao.html Укрнафта , Одессанефтепродукт. Задачей Корбана, по его словам, были оптимизация и налаживание бизнес-процессов.

В конце 90-х познакомился с КОЛОМОЙСКИМ, в 1999 году они начали работать совместно.
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02.08.2021 17:44 Ответить
ИМЕННО КОРБАН ПОЗНАКОМИЛ С КОЛОМОЙСКИМ ЮРИСТА АНДРЕЯ БОГДАНА. После того, как Коломойский сцепился с президентом за контроль над «Укрнафтой» и Приват банком Корбана задержали. Какое-то время он провел в СИЗО и под домашним арестом, получил условный срок, в июне 2016 года уехал в Израиль и вернулся в Днепр в декабре 2017 года
Когда Владимир Зеленский стал президентом, во власть пришли люди, с которыми Геннадий Корбан знаком много лет

https://babel.ua/ru/texts/52815-oni-********-mne-v-spinu-i-sdelali-vid-chto-menya-ne-znayut-gennadiy-korban-daet-ocenku-komande-vladimira-zelenskogo-biznesmenu-igoryu-kolomoyskomu-i-meru-dnepra-borisu-filatovu
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02.08.2021 17:52 Ответить
Я на него свое зло не держу. Я на него свое зло напускаю.
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02.08.2021 18:49 Ответить
 
 