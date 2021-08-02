Корбан о судившем его Чаусе: Он поплатился в полной мере и даже более, но не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс
Геннадий Корбан заявил, что не держит зла на судившего его судью Николая Чауса, так как ЕСПЧ признал правоту Корбана по всем оспариваемым пунктам.
Об этом заявил в Facebook бизнесмен и политик Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.
"Много публикаций в последние дни на почве явления экс-судьи Чауса, где часто вспоминают и мое имя. Жизнь стремительна. Череда событий меняется как в кино. Поэтому немного истории для тех, кто не в теме. Николай Чаус действительно был судьей по моему делу в 2015-2016 гг, судил по беспределу. С ним мы пережили тот знаменитый 30ти-часовой суд, управляемый из Администрации президента Порошенко. Чаус вынес беспредельный приговор, который мы обжаловали в ЕСПЧ", - рассказал он.
"Процесс длился около четырёх лет. По всем пунктам ЕСПЧ признал мою правоту. Суд счел незаконным мое задержание 31 октября 2015-го года, исполненное в формате военной операции, повторное задержание и взятие под стражу 2 ноября, 25 декабря и незаконное содержание под стражей. Моя честь и репутация восстановлены", - добавил он.
"И главное. Сегодня я не держу зла на этого человека. На мой взгляд, Чаус понёс наказание в полной мере и даже более, и когда я жаждал возмездия, то даже в сердцах не желал ему такой судьбы. Он поплатился, но по-прежнему не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс, а также те мои соратники, кто был рядом и отвернулся, бросив меня в тюрьме. Вот по ним приговор ещё в исполнении", - резюмировал Корбан.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.
Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.
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в 2014-ом-15 годах банда Корбана массово закапывала раше-сепаров в посадках
- помню как быстро у нас на днепропетровщине исчезли эти митинги за путина, за руський мир..
Братки порешали все быстро, кардинально и красиво
- поэтому мне лично пох на его рейдерство того времени и отжатие активов..
может выкопать раша-сепаров назад и свезти их на митинг.
за *****.
Днепр под это дело он разграбил вдоль и поперек. и продолжает в бешеном темпе
В качестве вещдока 😁
https://www.epravda.com.ua/publications/2012/04/23/322046/ Геннадій Корбан: Лазаренко вважав, що Аксельрод його "розвів" | Економічна правда (epravda.com.ua)
і друга частина:
https://www.epravda.com.ua/publications/2012/04/24/322139/ Геннадій Корбан: Я би зміг відібрати Полтавський ГЗК | Економічна правда (epravda.com.ua)
Организация отпора русским наемникам и приезжавшему из Киева за данью СБУшнику это таки заслуга Корбана.
Потому хотелось бы знать что вы ему ставите в вину.
Причем конкретные доказанные факты, а не бла-бла-бла.
"В сентябре 2017-го ГПУ сняла все обвинения с Корбана из-за отсутствия доказательств по всем ранее предъявленным эпизодам. А также, главное управление Нацполиции в Днепропетровской области своим решением закрыло уголовное преследование дело о хищении средств «Фонда обороны страны», не обнаружив доказательств и установив факты, реабилитирующих деятельность фонда. В своем постановлении Нацполиция установила историческую значимость Фонда в обороне государства Украины.
І Корбан адекватну міру покарання в СІЗО відсидів.
По факту:
"Председатель Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей Рудык попал в коррупционный скандал в Днепропетровске, где он пытался назначить на должность руководителя Главного управления Госземагентства в Днепропетровской области Вадима Чувпило.
Чувпило является начальником криворожского управления агенства, и его общественные организации обвиняют в создании коррупционных схем...".
Жалко что не довели дело до конца.
Но она у тебя - больная.
Выдаёшь желаемое за действительное.
А что он говорил про твоё тупоумие?
....
Результат:
в Донецьку - днр, ахметка зализав рани і замутив схемки з петруччо, плавно переповз в еру Зеленського...
Коломойський+Корбан тормознули сепарів в Дніпрі, не захотіли з пецею мутити, в Коломойського віджали банк, Корбана засудили - Євросуд оправдав, державі Україні прийдеться розхльобувати..
Значить пеця -рошеновський дАртаньян, всі решта мудаки))
Нікого не боготворю, я за зміни, прокатаю на виборах і Зеленського, хіба посадить всіх вище перечислених.. Або як мінімум кофіскує активи...)
ЗЫ: так може и корбан там был во времена пистеца не такой уж белый и пушистый? Время покажет...
https://www.echr.com.ua/translation/sprava-korban-proti-ukra%D1%97ni-pres-reliz/
Беня кинул Корбана лет 6 назад.
У березні 2016 року він визнав себе винним у викраденні людей в першому наборі проваджень підписавши угоду про дружнє врегулювання, в якій він погодився на ув'язнення протягом трьох років в напіввідкритій в'язниці, відкладене на випробувальний термін в один рік і шість місяців. Інші провадження були припинені в вересні 2017 року через відсутність доказів.
Пан Korban подав декілька скарг відповідно до статті 3 (заборона нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження) Європейської конвенції стверджуючи, що умови транспортування під час перевезення 2 листопада були невідповідними; він був змушений брати участь в тривалих судових слуханнях з 26 до 28 грудня 2018 року, у тому числі і протягом ночі, для прийняття рішення за запитом про його взяття під варту незважаючи на те, що він щойно пройшов коронарне шунтування; а також те, що його тримали в металевій клітці під час трьох судових засідань у його справі в січні 2016 року.
Справедлива сатисфакція : Заявник не подав вимоги справедливої сатисфакції.
И ты забыл , что "атаманом" (губернатором) его назначил Турчинов , и.о. президента Украины в то время , глава СНБО при Поцрошенко. И пока Гена давил сепаров , а если не мог впоймать, то выкупал их и их оружие за нал, то Пеця с Фирташем в Вене терки тер (вместе с Кличко), и комбинировал, что бы президентом стать.
Просто время тогда было такое , в атаманы идти ни кто не хотел. Пинчук, Порошенко, Ахметов сдрыснули как последние проститутки. Майно свое спасали. А Корбан взял и подписался , отстоял днепропетровскую область. Уже за это ему огромное спасибо.
Гена, все херня - давай по новой!
Больничный, который, по словам его адвоката, должен был длиться до Нового года, в конце декабря 2015 года Чаус провел 36-часовое заседание по делу тогдашнего соратника олигарха Игоря Коломойского Геннадия Корбана.
К тому времени Коломойского уже уволили с должности главы Днепровской облгосадминистрации, и он конфликтовал с командой президента Петра Порошенко
Корбана обвиняли по четырем статьям: похищение людей, расхищение имущества, руководство организованной преступной группой и присвоение средств в особо крупных размерах.
Справка
Конфликт, который разгорелся в марте 2015 года и привел к отставке Коломойского с должности главы Днепропетровской ОГА.
Причины: Коломойский не хотел отдавать контроль над госпредприятиями «Укртранснафта» и «Укрнафта»; существование добробатов, близких к Коломойскому.
Последней каплей стало УБИЙСТВО СОТРУДНИКА СБУ ВИКТОРА МАНДЗИКА ЧЛЕНОМ «ПРАВОГО СЕКТОРА», БЛИЗКИМ К КОЛОМОЙСКОМУ.
https://babel.ua/ru/texts/61998-sudyu-nikolaya-chausa-vykrali-v-moldove-kto-eto-sdelal-i-zachem-nikto-ne-znaet-no-vse-stroyat-dogadki-my-tozhe
ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 2016
Об этом УП сообщили высокопоставленные источники в САП.
"Чаус официально не оставлял подконтрольную территорию Украины. Но сейчас он все-таки в Крыму", - сказал один из собеседников.
"Он ехал через Беларусь по чужому паспорту. А почему по чужому паспорту, так как пересечение границы может стать основанием для международного розыска", - добавил он.
11 августа судьи Чаусу сообщено о подозрении в получении взятки.
6 сентября http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/6/7119746/ Рада дала согласие на его арест, но Чаус уже был в Крыму.
Роман Кравец, Татьяна Кусок, Украинская правда
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/9/7120075/
Деятельность Корбана по слияниям и поглощениям началась в 1999 году, когда по приглашению Льва Черного он занимался приватизацией Николаевского глиноземного завода- юридическим сопровождением, работой с акционерным капиталом, управлением предприятием. Затем были коксохим им. Калинина, завод им. Петровского, Баглейский, Днепродзержинский коксохимы, Южный ГОК, Ингулецкий, Центральный ГОК, облэнерго от Одессы до Днепропетровска; https://file.liga.net/companies/ykrtatnafta Укртатнафта , https://file.liga.net/company/2085-ykrnafta_pao.html Укрнафта , Одессанефтепродукт. Задачей Корбана, по его словам, были оптимизация и налаживание бизнес-процессов.
В конце 90-х познакомился с КОЛОМОЙСКИМ, в 1999 году они начали работать совместно.
Когда Владимир Зеленский стал президентом, во власть пришли люди, с которыми Геннадий Корбан знаком много лет
https://babel.ua/ru/texts/52815-oni-********-mne-v-spinu-i-sdelali-vid-chto-menya-ne-znayut-gennadiy-korban-daet-ocenku-komande-vladimira-zelenskogo-biznesmenu-igoryu-kolomoyskomu-i-meru-dnepra-borisu-filatovu