Корбан о судившем его Чаусе: Он поплатился в полной мере и даже более, но не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс

Геннадий Корбан заявил, что не держит зла на судившего его судью Николая Чауса, так как ЕСПЧ признал правоту Корбана по всем оспариваемым пунктам.

Об этом заявил в Facebook бизнесмен и политик Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.

"Много публикаций в последние дни на почве явления экс-судьи Чауса, где часто вспоминают и мое имя. Жизнь стремительна. Череда событий меняется как в кино. Поэтому немного истории для тех, кто не в теме. Николай Чаус действительно был судьей по моему делу в 2015-2016 гг, судил по беспределу. С ним мы пережили тот знаменитый 30ти-часовой суд, управляемый из Администрации президента Порошенко. Чаус вынес беспредельный приговор, который мы обжаловали в ЕСПЧ", - рассказал он.

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"Процесс длился около четырёх лет. По всем пунктам ЕСПЧ признал мою правоту. Суд счел незаконным мое задержание 31 октября 2015-го года, исполненное в формате военной операции, повторное задержание и взятие под стражу 2 ноября, 25 декабря и незаконное содержание под стражей. Моя честь и репутация восстановлены", - добавил он.

"И главное. Сегодня я не держу зла на этого человека. На мой взгляд, Чаус понёс наказание в полной мере и даже более, и когда я жаждал возмездия, то даже в сердцах не желал ему такой судьбы. Он поплатился, но по-прежнему не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс, а также те мои соратники, кто был рядом и отвернулся, бросив меня в тюрьме. Вот по ним приговор ещё в исполнении", - резюмировал Корбан.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.