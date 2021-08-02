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На торжества к 30-летию независимости Украины мы ожидаем беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня, – Кулеба

На торжества к 30-летию независимости Украины мы ожидаем беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня, – Кулеба

Украина ожидает на торжествах по случаю 30-летия независимости беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины" в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На торжества в Украине мы ожидаем беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня: глав государств и правительств, глав парламентов, членов правительств других стран", - сказал Кулеба.

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Он подчеркнул, что такого количества высокопоставленных иностранцев столица Украины не видела никогда в истории.

"Уже 29 стран, как сообщил президент Украины сегодня, и международных организаций подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Мы знаем, что эта цифра еще будет расти. Будут все ведущие государства-партнеры Украины в Европе и Северной Америке, а также государства из-за границ трансатлантического региона", - отметил Кулеба.

Министр рассказал, что на саммите Крымской платформы, кроме основного заседания при участии глав делегаций, пройдут четыре тематических панели для предметного разговора о дальнейших шагах. В частности, о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризации Азово-Черноморского региона, о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие и о возобновлении прав крымско-татарского народа.

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"Декларация, которая будет принята на саммите, будет открытой для присоединения других стран. То есть, саммит пройдет, но те государства, которые по той или иной причине не смогли принять в нем участие, будут присоединяться к декларации, к тем принципам и шагам, которые она предусматривает", - пояснил он.

Кулеба также указал, что Украину посетят иностранные первые леди и джентльмены, которые будут в гостях у первой леди Украины Елены Зеленской.

"Это действительно беспрецедентный формат - Киевский саммит первых леди и джентльменов. Он продемонстрирует мощность мягкой силы для изменения наших обществ и стран к лучшему. Это будет первое такое мероприятие в Европе и, практически, во всем мире. На саммите речь будет идти, в частности, о доступе к медицинским услугам и внедрении программ здоровья, будущем системы образования, обеспечении равных возможностей и преодолении дискриминации. Это темы, которые объединяют всех нас во всем мире, и говорить об этом мы будем именно в Киеве", - подчеркнул он.

Глава МИД проинформировал, что также ожидаются десятки иностранных гостей на военном параде по случаю Дня Независимости.

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"Их участие станет чрезвычайно важным знаком поддержки Украины и уважения к Вооруженным силам Украины. Мы должны помнить, что именно благодаря нашим мужественным мужчинам и женщинам в форме у Украины есть возможность праздновать 30-ю годовщину нашей независимости. Именно на их плечах держится мир не только в украинских городах, но и в Европе. Участие иностранных гостей продемонстрирует уважение к нашим воинам и ветеранам, без которых этого праздника могло бы не быть", - добавил он.

Кулеба заявил, что несколько этих дней засвидетельствуют авторитет Украины на международной арене и уважение партеров к Украинскому государству в исторический год 30-летия его независимости.

День Независимости (1196) МИД (6934) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+11
а Санду приедет на Чауса посмотреть ?
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02.08.2021 13:05
+9
на трусы могилевской
На торжества к 30-летию независимости Украины мы ожидаем беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня, – Кулеба - Цензор.НЕТ 351
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02.08.2021 13:08
+7
Давно не бачили.
А ще отого гей гей зайчика з українським прапором, як уособлення боротьби за Незалежність в розумінні зеленського.
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02.08.2021 13:09
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а Санду приедет на Чауса посмотреть ?
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02.08.2021 13:05 Ответить
на трусы могилевской
На торжества к 30-летию независимости Украины мы ожидаем беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня, – Кулеба - Цензор.НЕТ 351
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02.08.2021 13:08 Ответить
или на сердючку, это уж как Бадон Алоев упорится и к нему прийдет вдохновение
На торжества к 30-летию независимости Украины мы ожидаем беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня, – Кулеба - Цензор.НЕТ 9073
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02.08.2021 13:09 Ответить
Іспанський сором....
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02.08.2021 13:21 Ответить
Так на труси у Сердючки чи на її саму?
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02.08.2021 14:13 Ответить
Давно не бачили.
А ще отого гей гей зайчика з українським прапором, як уособлення боротьби за Незалежність в розумінні зеленського.
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02.08.2021 13:09 Ответить
Ні. То приїдуть китайці. Кожен тисячний.
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02.08.2021 13:21 Ответить
І приймати усіх буде найвеличніший межгалактичний правитель усіх часів і народів .......
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02.08.2021 13:07 Ответить
да он еще 20го в пт в отрыв уйдет
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02.08.2021 13:42 Ответить
давай за завтра поговорим завтра !!!
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02.08.2021 13:08 Ответить
Уважают президента Зеленского.
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02.08.2021 13:08 Ответить
а он каким боком к 30-летию Украины?
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02.08.2021 13:13 Ответить
Кто бы приехал к Януковичу или Прыщавому?)
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02.08.2021 13:14 Ответить
Зеленський в сауну.
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02.08.2021 13:16 Ответить
https://twitter.com/malitskiy_ Дід Микола
Зеленський вважає фейком зростання тарифів.
Нарід вважає фейком зростання пенсій і рівня життя.
Мудріші воліли би вважати фейком преЗЕдентство Зеленського, але вимушені визнати, що завдяки цьому наріду, та ганьба зовсім не фейк
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02.08.2021 13:08 Ответить
Что-то заело...
Или так надо - по два раза?
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02.08.2021 13:10 Ответить
Це ти в своєї дружини вночі спитай.
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02.08.2021 13:12 Ответить
На урочистості до 30-річчя незалежності України ми очікуємо безпрецедентно велику кількість міжнародних гостей найвищого рівня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7468
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02.08.2021 13:36 Ответить
А кто этот Дід Микола, что бы его репостить?
Большой человек?
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02.08.2021 13:12 Ответить
ну,мабуть,ходе до магазину та пенсію отримує...
а ти теж пенсіонер,чи так,абинепорошенко?
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02.08.2021 13:14 Ответить
А ты сегодня за неё?
Или ты - она?
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02.08.2021 13:19 Ответить
не,просто мимо совков и лапотников мимо не прохожу... обязательно макаю в ими наделанное
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02.08.2021 13:20 Ответить
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02.08.2021 13:37 Ответить
Ну там султан Омана, президент Уганды, и всё такое.
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02.08.2021 13:09 Ответить
Султан Омана не приїде, бо попередній після зустрічі з зе- помер.
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02.08.2021 13:47 Ответить
ЩО??? Невже в Україну зЇдуться ВСІ дебіли світу???
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02.08.2021 13:12 Ответить
а яо так много?неужто раха тоже едет?
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02.08.2021 13:12 Ответить
Путин будет? Тогда не забудь конфетку в карман положить. Мало ли что, вдруг на этот раз не откажется...
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02.08.2021 13:13 Ответить
Гадкий Путенок и ЖуйХу может приедут??
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02.08.2021 13:23 Ответить
ожидаем (!) беспрецедентно большое количество/ Никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", - Зеленский/ Зеленский: Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно. /Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский. Пустая болтовня-особенность ближневосточного менталитета.
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02.08.2021 13:29 Ответить
На урочистості до 30-річчя незалежності України ми очікуємо безпрецедентно велику кількість міжнародних гостей найвищого рівня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2281
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02.08.2021 14:34 Ответить
Хутина хоть не пригласят?
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02.08.2021 14:39 Ответить
*******, ви там нижню губу підшийте!!!! З того що виробляє твій маломєрок бОсссссс та вся ваша гОп компанія, є великі сумніви що приїдуть перши персони заходу, так приїдуть якісь не зрозумілі персони з різних країн та й все!!!! Так що не перетворюйся на блазня ареХтовича, сиди мовчки а потім нам розповісиш як це все могло статися!!!!!!!!
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02.08.2021 16:07 Ответить
Якщо міністр транспорту США це гість найвищого рівня, то так, такого сорому ще не було
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02.08.2021 18:13 Ответить
 
 