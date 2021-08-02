На торжества к 30-летию независимости Украины мы ожидаем беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня, – Кулеба

Украина ожидает на торжествах по случаю 30-летия независимости беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины" в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На торжества в Украине мы ожидаем беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня: глав государств и правительств, глав парламентов, членов правительств других стран", - сказал Кулеба.

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Он подчеркнул, что такого количества высокопоставленных иностранцев столица Украины не видела никогда в истории.

"Уже 29 стран, как сообщил президент Украины сегодня, и международных организаций подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Мы знаем, что эта цифра еще будет расти. Будут все ведущие государства-партнеры Украины в Европе и Северной Америке, а также государства из-за границ трансатлантического региона", - отметил Кулеба.

Министр рассказал, что на саммите Крымской платформы, кроме основного заседания при участии глав делегаций, пройдут четыре тематических панели для предметного разговора о дальнейших шагах. В частности, о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризации Азово-Черноморского региона, о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие и о возобновлении прав крымско-татарского народа.

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"Декларация, которая будет принята на саммите, будет открытой для присоединения других стран. То есть, саммит пройдет, но те государства, которые по той или иной причине не смогли принять в нем участие, будут присоединяться к декларации, к тем принципам и шагам, которые она предусматривает", - пояснил он.

Кулеба также указал, что Украину посетят иностранные первые леди и джентльмены, которые будут в гостях у первой леди Украины Елены Зеленской.

"Это действительно беспрецедентный формат - Киевский саммит первых леди и джентльменов. Он продемонстрирует мощность мягкой силы для изменения наших обществ и стран к лучшему. Это будет первое такое мероприятие в Европе и, практически, во всем мире. На саммите речь будет идти, в частности, о доступе к медицинским услугам и внедрении программ здоровья, будущем системы образования, обеспечении равных возможностей и преодолении дискриминации. Это темы, которые объединяют всех нас во всем мире, и говорить об этом мы будем именно в Киеве", - подчеркнул он.

Глава МИД проинформировал, что также ожидаются десятки иностранных гостей на военном параде по случаю Дня Независимости.

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"Их участие станет чрезвычайно важным знаком поддержки Украины и уважения к Вооруженным силам Украины. Мы должны помнить, что именно благодаря нашим мужественным мужчинам и женщинам в форме у Украины есть возможность праздновать 30-ю годовщину нашей независимости. Именно на их плечах держится мир не только в украинских городах, но и в Европе. Участие иностранных гостей продемонстрирует уважение к нашим воинам и ветеранам, без которых этого праздника могло бы не быть", - добавил он.

Кулеба заявил, что несколько этих дней засвидетельствуют авторитет Украины на международной арене и уважение партеров к Украинскому государству в исторический год 30-летия его независимости.