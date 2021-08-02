За сутки от коронавируса в Киеве умерли 2 человека, выздоровели 48, выявили 62 новых случая, - Кличко

За сутки в Киеве госпитализировали с диагнозом коронавирус 10 человек, с подозрением на COVID-19 госпитализировали 29 больных.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки вывили 62 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии выявили 219 142 случая).

Среди заболевших 41 женщина в возрасте от 24 до 79 лет, 17 мужчин в возрасте от 19 до 72 лет, две девочки 4 и 16 лет и два мальчика 3 и 11 лет.

2 летальных случая от вируса (всего 5235 умерших с начала пандемии).

Кроме того, за сутки с диагнозом коронавирус госпитализировали 10 человек. С подозрением на COVID-19 и пневмониями госпитализировали 29 больных.

В то же время, 48 человек побороли коронавирус (всего 209 427).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Подольском (19), Оболонском (11) и в Соломенском (10).

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