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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от коронавируса в Киеве умерли 2 человека, выздоровели 48, выявили 62 новых случая, - Кличко

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 2 человека, выздоровели 48, выявили 62 новых случая, - Кличко

За сутки в Киеве госпитализировали с диагнозом коронавирус 10 человек, с подозрением на COVID-19 госпитализировали 29 больных.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки вывили 62 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии выявили 219 142 случая).

Среди заболевших 41 женщина в возрасте от 24 до 79 лет, 17 мужчин в возрасте от 19 до 72 лет, две девочки 4 и 16 лет и два мальчика 3 и 11 лет.

2 летальных случая от вируса (всего 5235 умерших с начала пандемии).

Кроме того, за сутки с диагнозом коронавирус госпитализировали 10 человек. С подозрением на COVID-19 и пневмониями госпитализировали 29 больных.

В то же время, 48 человек побороли коронавирус (всего 209 427).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Подольском (19), Оболонском (11) и в Соломенском (10).

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25472) Кличко Виталий (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Кацап, а ты и нах никому не нужно.
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02.08.2021 13:29 Ответить
дозволили хресну ходу "москальської церкви", тепер повідомляйте нам сумну статистику..
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02.08.2021 13:15 Ответить
А нефуй шастать!!!!
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02.08.2021 13:18 Ответить
И снова напоминаю! зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ СЛЕДУЕТ!!!
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02.08.2021 14:30 Ответить
https://www.brighteon.com/aedba18f-a3a7-43fc-a05d-246d79ce72f1
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02.08.2021 18:35 Ответить
 
 