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"Нафтогаз" отчитался о выполнении плана по закачке газа для отопительного сезона: в хранилищах уже 17 млрд куб. м

По состоянию на 1 августа в подземных хранилищах Украины (ПХГ) находится 17 млрд куб. м газа. Плановый объем достигнут за два с половиной месяца до начала отопительного сезона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

По данным компании, на начало августа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад" хранится 3,9 млрд куб. м газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

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"Мы рассчитываем, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать объемы газа, которые они хранят в подземных хранилищах, в Украине, а не вывозить за границу. Со своей стороны компания продолжает импортировать газ и закачивать его в хранилища. По нашим внутренним планам, объемы должны быть еще больше", - прокомментировал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Напомним, оператором сети газовых хранилищ Украины является АО "Укртрансгаз", входящее в структуру корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины".

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Ране Кабинет Министров утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021/22 года и его прохождению. Планом предусмотрено на 15 октября 2021 года наличие природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/22 года, в том числе обеспечения нужд бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 17 млрд куб. метров.

Автор: 

Газ (10223) газохранилище (173) Нафтогаз (3112) отопительный сезон (528)


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Ну и ладненько.
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02.08.2021 13:08 Ответить
"Нафтогаз" отчитался о выполнении плана по закачке газа для отопительного сезона: в хранилищах уже 17 млрд куб. м - Цензор.НЕТ 8089
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02.08.2021 13:10 Ответить
А какого ж мохера тогда цены на отопление поднимутся на 30-50%??????????
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02.08.2021 13:15 Ответить
"Нафтогаз" відзвітував про виконання плану із закачування газу для опалювального сезону: в сховищах уже 17 млрд куб. м - Цензор.НЕТ 1071
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02.08.2021 14:10 Ответить
"Нафтогаз" отчитался/ Набсовет "Нафтогаза" наперед(!) выписал 126 млн грн премии потому что : "Северный поток - 2" можно(!) остановить даже после его запуска, - Витренко. "Нафтогаз" усиливает(!) команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко. Увеличив добычу газа, Украина может(!) выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко
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02.08.2021 13:18 Ответить
 
 