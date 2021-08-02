"Нафтогаз" отчитался о выполнении плана по закачке газа для отопительного сезона: в хранилищах уже 17 млрд куб. м

По состоянию на 1 августа в подземных хранилищах Украины (ПХГ) находится 17 млрд куб. м газа. Плановый объем достигнут за два с половиной месяца до начала отопительного сезона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

По данным компании, на начало августа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад" хранится 3,9 млрд куб. м газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Нафтогазе" прорабатывают варианты поставок газа в Украину с Ближнего Востока, - Витренко

"Мы рассчитываем, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать объемы газа, которые они хранят в подземных хранилищах, в Украине, а не вывозить за границу. Со своей стороны компания продолжает импортировать газ и закачивать его в хранилища. По нашим внутренним планам, объемы должны быть еще больше", - прокомментировал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Напомним, оператором сети газовых хранилищ Украины является АО "Укртрансгаз", входящее в структуру корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Галущенко о подготовке к отопительному сезону: При необходимости Украина будет импортировать уголь

Ране Кабинет Министров утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021/22 года и его прохождению. Планом предусмотрено на 15 октября 2021 года наличие природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/22 года, в том числе обеспечения нужд бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 17 млрд куб. метров.