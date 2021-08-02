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В рейтинге оценки качества среднего образования Украина - одна из лучших в Восточной Европе и Центральной Азии, - Острикова

В рейтинге оценки качества среднего образования Украина - одна из лучших в Восточной Европе и Центральной Азии, - Острикова

Производительность труда учителей превышает развитые страны.

Об этом в Facebook сообщила экс-нардеп Татьяна Острикова, информирует Цензор.НЕТ.

"30 июля ОЭСР опубликовала анализ результатов тестирования учащихся в странах Восточной Европы и Центральной Азии Хотя в большинстве международных рейтингов Украины "отстает", но в рейтинге оценки качества среднего образования по международному стандарту ОЭСР PISA- Украина показала одни из лучших результатов в регионе", - говорится в сообщении.

По ее словам, PISA также измеряла набор навыков, которые называются метапознавательными (meta-cognitive).

"Наличие метапознавательных навыков имеет решающее значение в современном обществе, они помогают ориентироваться и решать непредвиденные проблемы.
Украинские школьники имеют лучшие результаты по этому критерию в регионе и выше средних по странам ОЭСР", - подчеркнула Острикова.

"В исследовании проанализированы два интересных соотношения:

1) Навыки школьников по чтению и ВВП на душу населения в стране.
Украина показывает значительно лучший результат среди стран с аналогичным ВВП на душу населения.

2) Навыки школьников по чтению и расходы государства на ученика за весь период его обучения в школе.
Наши учителя обучают школьников на уровне со странами, в которых затраты на ученика в разы больше.

Иногда говорят, что в Украине низкое ВВП потому, что низкая производительность труда. Результаты PISA показывают, что по крайней мере в образовании, производительность труда учителей превышает развитые страны. Украина фактически лучшая в регионе для размещения высокотехнологичного производства. Но коррумпированность и некомпетентность наших чиновников тормозит такое ​​большое инвестиционное преимущество", - подытожила экс-нардеп.

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Автор: 

образование (2264) ОЭСР (10) Острикова Татьяна (44)


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Топ комментарии
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Два вопроса.Знаешь сколько процентов студентов из Украины выбирают иностранные вузы?Знаешь сколько студентов в Польше выбирают иностранные вузы?
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02.08.2021 13:43
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Очередные Нью - Васюки... Читали, знаем. А еще наш приписдент - найвелычниший говноралиссимус в галактике.
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02.08.2021 13:43
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Саме тому велика кількість майбутніх студентів вибирають вузи Польші, Чехії, Словакії та інших Західних сусідів?
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02.08.2021 13:35
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