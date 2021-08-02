В рейтинге оценки качества среднего образования Украина - одна из лучших в Восточной Европе и Центральной Азии, - Острикова
Производительность труда учителей превышает развитые страны.
Об этом в Facebook сообщила экс-нардеп Татьяна Острикова, информирует Цензор.НЕТ.
"30 июля ОЭСР опубликовала анализ результатов тестирования учащихся в странах Восточной Европы и Центральной Азии Хотя в большинстве международных рейтингов Украины "отстает", но в рейтинге оценки качества среднего образования по международному стандарту ОЭСР PISA- Украина показала одни из лучших результатов в регионе", - говорится в сообщении.
По ее словам, PISA также измеряла набор навыков, которые называются метапознавательными (meta-cognitive).
"Наличие метапознавательных навыков имеет решающее значение в современном обществе, они помогают ориентироваться и решать непредвиденные проблемы.
Украинские школьники имеют лучшие результаты по этому критерию в регионе и выше средних по странам ОЭСР", - подчеркнула Острикова.
"В исследовании проанализированы два интересных соотношения:
1) Навыки школьников по чтению и ВВП на душу населения в стране.
Украина показывает значительно лучший результат среди стран с аналогичным ВВП на душу населения.
2) Навыки школьников по чтению и расходы государства на ученика за весь период его обучения в школе.
Наши учителя обучают школьников на уровне со странами, в которых затраты на ученика в разы больше.
Иногда говорят, что в Украине низкое ВВП потому, что низкая производительность труда. Результаты PISA показывают, что по крайней мере в образовании, производительность труда учителей превышает развитые страны. Украина фактически лучшая в регионе для размещения высокотехнологичного производства. Но коррумпированность и некомпетентность наших чиновников тормозит такое большое инвестиционное преимущество", - подытожила экс-нардеп.
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