"Укравтодор" вводит новые требования безопасности во время строительства дорог: Цель - сведение смертности на дороге к нулю
Безопасность на дорогах будет существенно усилена благодаря имплементации новых правил Государственных строительных норм, проведенных "Укравтодором".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора"., разработанный "ГосдорНИИ" проект направлен на согласование в министерства.
"За основу взята концепция VisionZero. Ее цель - сведение смертности на дороге к нулю благодаря продуманной системе безопасности. Обновление строительных норм по созданию автомобильных дорог обеспечивает реализацию одного из важных принципов программы Vision Zero", - отметили в агентстве.
Так, во время строительства и ремонта дорог в рамках президентской программы "Большая стройка" будут прописаны требования по минимальной толщине слоев дорожного покрытия, полос движения для аварийной остановки, пешеходных переходов, дорожных ограждений и т.д.
Кроме того, для большей безопасности движения больше нельзя создавать отнесенные левые повороты на дорогах высших категорий (кроме пересечений с незначительной интенсивностью движения, до 20 тысяч автомобилей в сутки).
Пешеходные переходы на дорогах I категории будут создавать на разных уровнях, в зависимости от транспортных потоков. Также на автомобильных дорогах международного значения I категории с интенсивностью движения более 30 тысяч автомобилей в сутки обязательно освещение.
"В 2020 году вступил в силу Закон об аудите безопасности, предусматривающий оценку факторов безопасности на каждом из этапов инфраструктурного цикла. Это позволит существенно приблизиться к внедрению принципов Vision Zero", - считают в Укравтодоре.
Первыми новые нормы используют на реконструкции трассы М-05 Киев - Одесса. После проведения аудита здесь закроют 21 из 23 левых разворотов.
Кроме того, начиная с 2021-го, на всех дорогах поставят унифицированные новые дорожные знаки - без нечитаемых шрифтов и цветовых сочетаний, которые трудно воспринимать водителям.
Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского отремонтируют и построят 4 500 км государственных и 2 000 км местных дорог.
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Кстате один такой переход уже устроили в чистом поле за Глевахой. Как положено - светофор (пешкодральный), зна 50 и радар.
Може нові виборчі норми тре встановити:
- окремі виборчі палати для 73;
- окремі лікарні для обраних ними преЗЕдентів, зепутатів та кабміну;
- галоперідол для зеРНБО
Тільки таким чином можна уявити зниження "смертності", що заявлено.
Ну дійсно, просто можливо уявити, що хтось з цього брехливого болота почне будувати дороги з одностороннім рухом (мін 2 полоси в одну сторону), робити зручні багаторівневі пішохідні переходи, ставити логічно працюючі адаптивні світлофори, дійсно карати по закону бухих та обдовбаних пальцатих за кермом, та т.і.
49°42'16.5"N 37°38'50.9"E
Купянск, Харьковская область
https://www.google.com/maps/search/49%C2%B042'16.5%22N+37%C2%B038'50.9%22E+%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+https:%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2F1j3gbWbrc6K84fP98/@0,0,22z
Сколько там машин побили не пересчитать.
Уже лет 10 как разбитая в хлам. Зато за ней и перед ней сделали. А 200 метров так и лежат разбитые в хлам. Великие крадивництво.
Джерело: https://censor.net/ua/n3280376
Є ДБН і його вимоги повинні виконуватись незалежно від нявності будь-яких "програм".
А ось за освітлення - гарна думка. Нехай балансують АЕС нічним освітленням як роблять в Європі
Все сделаем за счёт бюджета, а потом зебил верховный переложит трассы в свой частный карман и поколения украинцев будут кормить писькаграя!