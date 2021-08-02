"Укравтодор" вводит новые требования безопасности во время строительства дорог: Цель - сведение смертности на дороге к нулю

Безопасность на дорогах будет существенно усилена благодаря имплементации новых правил Государственных строительных норм, проведенных "Укравтодором".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора"., разработанный "ГосдорНИИ" проект направлен на согласование в министерства.

"За основу взята концепция VisionZero. Ее цель - сведение смертности на дороге к нулю благодаря продуманной системе безопасности. Обновление строительных норм по созданию автомобильных дорог обеспечивает реализацию одного из важных принципов программы Vision Zero", - отметили в агентстве.

Так, во время строительства и ремонта дорог в рамках президентской программы "Большая стройка" будут прописаны требования по минимальной толщине слоев дорожного покрытия, полос движения для аварийной остановки, пешеходных переходов, дорожных ограждений и т.д.

Кроме того, для большей безопасности движения больше нельзя создавать отнесенные левые повороты на дорогах высших категорий (кроме пересечений с незначительной интенсивностью движения, до 20 тысяч автомобилей в сутки).

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Пешеходные переходы на дорогах I категории будут создавать на разных уровнях, в зависимости от транспортных потоков. Также на автомобильных дорогах международного значения I категории с интенсивностью движения более 30 тысяч автомобилей в сутки обязательно освещение.

"В 2020 году вступил в силу Закон об аудите безопасности, предусматривающий оценку факторов безопасности на каждом из этапов инфраструктурного цикла. Это позволит существенно приблизиться к внедрению принципов Vision Zero", - считают в Укравтодоре.

Первыми новые нормы используют на реконструкции трассы М-05 Киев - Одесса. После проведения аудита здесь закроют 21 из 23 левых разворотов.

Кроме того, начиная с 2021-го, на всех дорогах поставят унифицированные новые дорожные знаки - без нечитаемых шрифтов и цветовых сочетаний, которые трудно воспринимать водителям.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского отремонтируют и построят 4 500 км государственных и 2 000 км местных дорог.

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