РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10542 посетителя онлайн
Новости
9 355 28

"Укравтодор" вводит новые требования безопасности во время строительства дорог: Цель - сведение смертности на дороге к нулю

Безопасность на дорогах будет существенно усилена благодаря имплементации новых правил Государственных строительных норм, проведенных "Укравтодором".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора"., разработанный "ГосдорНИИ" проект направлен на согласование в министерства.

"За основу взята концепция VisionZero. Ее цель - сведение смертности на дороге к нулю благодаря продуманной системе безопасности. Обновление строительных норм по созданию автомобильных дорог обеспечивает реализацию одного из важных принципов программы Vision Zero", - отметили в агентстве.

Так, во время строительства и ремонта дорог в рамках президентской программы "Большая стройка" будут прописаны требования по минимальной толщине слоев дорожного покрытия, полос движения для аварийной остановки, пешеходных переходов, дорожных ограждений и т.д.

Кроме того, для большей безопасности движения больше нельзя создавать отнесенные левые повороты на дорогах высших категорий (кроме пересечений с незначительной интенсивностью движения, до 20 тысяч автомобилей в сутки).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Строительство многопрофильной больницы стартовало в Краматорске, - замглавы ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

Пешеходные переходы на дорогах I категории будут создавать на разных уровнях, в зависимости от транспортных потоков. Также на автомобильных дорогах международного значения I категории с интенсивностью движения более 30 тысяч автомобилей в сутки обязательно освещение.

"В 2020 году вступил в силу Закон об аудите безопасности, предусматривающий оценку факторов безопасности на каждом из этапов инфраструктурного цикла. Это позволит существенно приблизиться к внедрению принципов Vision Zero", - считают в Укравтодоре.

Первыми новые нормы используют на реконструкции трассы М-05 Киев - Одесса. После проведения аудита здесь закроют 21 из 23 левых разворотов.

Кроме того, начиная с 2021-го, на всех дорогах поставят унифицированные новые дорожные знаки - без нечитаемых шрифтов и цветовых сочетаний, которые трудно воспринимать водителям.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского отремонтируют и построят 4 500 км государственных и 2 000 км местных дорог.

Также читайте: Последствия оползня ликвидируют на трассе в Одесской области, работы завершат до 3 августа, - "Укравтодор". ФОТО

Автор: 

безопасность (1101) дороги (2512) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
А вместо разворотов и переходов поставят светофоры с перекрёстками, ограничением в 50 и радарами.
Кстате один такой переход уже устроили в чистом поле за Глевахой. Как положено - светофор (пешкодральный), зна 50 и радар.
показать весь комментарий
02.08.2021 14:10
+4
Если слегка обезумевший от вседозволенности и правового нигилизма народец массово пьяным за руль садиться, то никакие меры, кроме карательных не помогут. Две графы в статистике с самыми большими показателями смертности : ДТП и купание и почти везде, под градусом
показать весь комментарий
02.08.2021 13:52
+3
ДТП с жертвами 95% устраивают трезвые. Давайте запретим без стограмма за руль садицца!
показать весь комментарий
02.08.2021 14:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если слегка обезумевший от вседозволенности и правового нигилизма народец массово пьяным за руль садиться, то никакие меры, кроме карательных не помогут. Две графы в статистике с самыми большими показателями смертности : ДТП и купание и почти везде, под градусом
показать весь комментарий
02.08.2021 13:52 Ответить
ДТП с жертвами 95% устраивают трезвые. Давайте запретим без стограмма за руль садицца!
показать весь комментарий
02.08.2021 14:11 Ответить
Ціль нових норм які розробляють в НДІ Укравтодору - здорожчання кілометра дороги, щоб автодорожна мафія заробляла ще більше грошей на тендерах! В Грузії дороги які будував Саакашвілі коштували 250 тис. доларів за кілометр, а в нас більше 1 млн. доларів! Тобто навіть ідіотам зрозуміло що в ціну вкладені роботи які не виконуються, матеріали які не використовуються і всі ці заробітки забирає собі автодорожна мафія. Тому норми потрібно правити в частині здешевшення будівництва кілометра автомобільної дороги, а не збільшувати товщину шарів та ширину роз'їздів! Ми не маємо коштів на ці будівництва, тому потрібно змінювати норми в сторону здешевлення а не здорожчання! А сьогодні НДІ праціює в тісній кооперації з виконавцями робіт, тобто мафією і розробляє норми в яких закладені роботи і матеріали які ніхто не виконує і не використовує і це злочин!!!!! Керівництво НДІ потрібно закривати в тюрму за сотні мільярдів збитків, які вони нанесли державі!
показать весь комментарий
02.08.2021 15:19 Ответить
Треба посилити контроль додержання норм і якості будівництва доріг. Тоді не буде заробляння "ще більше грошей на тендерах".
показать весь комментарий
02.08.2021 19:04 Ответить
Т.е. обдолбанные наркотой в хлам зебилы теперь будут без аварий ездить но новым дорогам?
показать весь комментарий
02.08.2021 13:56 Ответить
нит. теперь они перейдут на более тяжелую наркоту.
показать весь комментарий
02.08.2021 14:05 Ответить
Ага, к нулю, конечно
показать весь комментарий
02.08.2021 14:09 Ответить
А вместо разворотов и переходов поставят светофоры с перекрёстками, ограничением в 50 и радарами.
Кстате один такой переход уже устроили в чистом поле за Глевахой. Как положено - светофор (пешкодральный), зна 50 и радар.
показать весь комментарий
02.08.2021 14:10 Ответить
Есть знаки, поверь Просто не каждый может осознать, что на четырёхполоске с отбойником, в поле, такое может быть. И не видит.
показать весь комментарий
02.08.2021 14:20 Ответить
Цель недостижима: наш человек сам жизнью не дорожит и делает всё возможное, чтобы поскорее свалить с "этой планеты".
показать весь комментарий
02.08.2021 14:13 Ответить
Ага. Появилась "классная" практика, после строительства полотна, нагрести экскаватором землю с обочины. В итоге, за дорогой имеем обрыв высотой 2-3 метра, если не войти в поворот, или, например, попытаться уйти от "встречки" - смерть гарантированна на 100%!!!
показать весь комментарий
02.08.2021 14:19 Ответить
"цель - сведение смертности на дороге к нулю" не на часі. Зараз життя людей та країни залежить від ступеню ідіотизму зе та шобли, а він зашкалює!!!

Може нові виборчі норми тре встановити:
- окремі виборчі палати для 73;
- окремі лікарні для обраних ними преЗЕдентів, зепутатів та кабміну;
- галоперідол для зеРНБО
показать весь комментарий
02.08.2021 14:29 Ответить
Я уже знаю эти нормы - каждые пять метров дороги горб поперек высотой сантиметров 30 или яма такойже глубины.
показать весь комментарий
02.08.2021 14:32 Ответить
Може і дурацькі відбійники перероблять? На які масово нанизуються авто. І стовпчики-відбійники, відділяючі зупинки громадського транспорту від дороги встановлять?
показать весь комментарий
02.08.2021 14:36 Ответить
та навпаки - на одеській трасі бетонні розбирають і ставлять оці - залізні та вбивчі
показать весь комментарий
02.08.2021 22:50 Ответить
это означает что некто вошол во вкус, строить. убрать левые повороты, это значит строить развязки (клеверный лист) а это охренительные бабки на территории 1 км2. + все подельники, кумовья, братья, сваты которые занимаються инфраструктурой (освещение, ограждения, пеш. переходы, знаки) тоже будут при деле. я писал еще гройсману. сделайте сначала хорошую дорогу с разметкой и знаками а потом все остальное. он переслал мое письмо в укравтодор и уже от туда меня послали нах..... й. типа мы работаем согласно норм и требований, которые сами себе придумали.
показать весь комментарий
02.08.2021 14:47 Ответить
21 міст щонайменше - хоче затміть Кучму мабуть чи Ющенка.... За Ющенка же здається з'єднали Одесу з Києвом?
показать весь комментарий
02.08.2021 22:49 Ответить
Заметил одну интересную особенность. В Нидерландах светофоры устроены так, что если тебе загорается зелёный, то всем остальным участникам движения - красный. Включая пешеходов. Есть конечно очень редко исключения, но в основном - так. ИМХО это очень здравый подход в отличие от Украины, где зелёный загорается одновременно и водилам и пешеходам, а потом пешеходы выпрыгивают из-под колёс поворачивающего транспорта.
показать весь комментарий
02.08.2021 15:05 Ответить
Лев Парцхаладзе будучі міністром розвитку громад і територій вніс зміни в ДБН щодо зменшення ширини ряду (смуги). Це все для для підвищення рівня БДР. Логіка залізна: смуги вужчі, щоб розминутися водії автомобілів зменшать швидкість. І ще основне - екомомія матеріалів і ресурсів, збільшення обсягів дорожного будівництва, зменшення витрат на експлуатацію і поточні ремонти. Ай, молодець...
показать весь комментарий
02.08.2021 15:15 Ответить
А поциму ми ни в НАТЕ ? Папа, где море ?
показать весь комментарий
02.08.2021 15:32 Ответить
Напевно, всі асфальтовані дороги перетворять в "пральні дошки". Тобто, вся дорога - суцільний лежачий "зелений" поліцейській.
Тільки таким чином можна уявити зниження "смертності", що заявлено.
Ну дійсно, просто можливо уявити, що хтось з цього брехливого болота почне будувати дороги з одностороннім рухом (мін 2 полоси в одну сторону), робити зручні багаторівневі пішохідні переходи, ставити логічно працюючі адаптивні світлофори, дійсно карати по закону бухих та обдовбаних пальцатих за кермом, та т.і.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:11 Ответить
Дороги нужно строить из расчета, что через 10 лет половина транспорта будет управляться автопилотом.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:25 Ответить
Вот пожалуйста участок в 200 метров который не принадлежит никому и никто его делать не хочет. Поворот. Мол не принадлежит никому дорога.
49°42'16.5"N 37°38'50.9"E
Купянск, Харьковская область
https://www.google.com/maps/search/49%C2%B042'16.5%22N+37%C2%B038'50.9%22E+%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+https:%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2F1j3gbWbrc6K84fP98/@0,0,22z
Сколько там машин побили не пересчитать.
Уже лет 10 как разбитая в хлам. Зато за ней и перед ней сделали. А 200 метров так и лежат разбитые в хлам. Великие крадивництво.
показать весь комментарий
02.08.2021 17:28 Ответить
"...під час будівництва та ремонту доріг у межах президентської програми "Велике будівництво" будуть прописані вимоги щодо мінімальної товщини шарів дорожнього покриття, смуг руху для аварійної зупинки, пішохідних переходів, дорожніх огороджень тощо."
Джерело: https://censor.net/ua/n3280376

Є ДБН і його вимоги повинні виконуватись незалежно від нявності будь-яких "програм".
показать весь комментарий
02.08.2021 18:56 Ответить
Клоун вирішив довести людей до кипіння - позакриває 21 лівий розворот а далі що? Для розвороту їхати 10-20 км? Де логіка???

А ось за освітлення - гарна думка. Нехай балансують АЕС нічним освітленням як роблять в Європі
показать весь комментарий
02.08.2021 22:45 Ответить
Ага.
Все сделаем за счёт бюджета, а потом зебил верховный переложит трассы в свой частный карман и поколения украинцев будут кормить писькаграя!
показать весь комментарий
03.08.2021 15:39 Ответить
 
 