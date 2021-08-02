Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак

Президент уже больше 48 часов отчаянно молчит и никак не комментирует историю с противостоянием между НАБУ и подотчётной лично ему СБУ в деле экс-судьи Николая Чауса.

Об этом пишет в Фейсбуке ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем "Украинского института будущего" Иван Ступак, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент уже больше 48 часов отчаянно молчит и никак не комментирует историю с противостоянием между НАБУ и подотчётной лично ему СБУ. Пятничная погоня через весь Киев, которая действительно поставила под угрозу жизнь/здоровье обычных людей, а также угроза вооружённого противостояния между ведомствами прямо во дворе Центрального аппарата СБУ, ну никак не соотносится с тяжестью преступлений по которым проходит экс-судья Чаус", - отметил он.

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"Официально СБ Украины взяло Николая Чауса под защиту, как потерпевшего в рамках двух статей Уголовного Кодекса: ст. 146 - Незаконное лишение свободы и ст. 332 - Незаконное перемещение лиц через государственную границу. Но есть нюансы в этой схеме. Статья "Незаконное лишение свободы" не является компетенцией СБ Украины - это чистая подследственность Национальной полиции. Очевидно, что Офис Генерального прокурора откровенно подигрывая СБУ, определил подследственность в этом деле за спецслужбой. Это преступление никак не несёт угрозу национальной безопасности. Статья "Незаконное перемещение лиц через государственную границу" - подразумевает уголовную ответственность за организацию и руководство целым каналом перемещения мигрантов через границу. Но никак не отдельным лицом", - пояснил Ступак.

"Я не могу припомнить случая, когда спецслужба так яростно оберегала и защищала потерпевшего. Уж слишком все неаккуратно. Концептуально, дело НАБУ в абсолютном приоритете над другими уголовными производствами в других правоохранительных органах, по которым проходит Николай Чаус!", - акцентировал он.

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"Итого: президент просто обязан официально прокомментировать данную ситуацию. Определено не стоит рассчитывать на то, что данная история сама собой забудется в самое ближайшее время под грузом других информационных событий. Время, обстоятельства, да и люди уже не те. Истрия с Вагнеровцами, тому самый наглядный пример!" - резюмировал Ступак.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.