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Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак

Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак

Президент уже больше 48 часов отчаянно молчит и никак не комментирует историю с противостоянием между НАБУ и подотчётной лично ему СБУ в деле экс-судьи Николая Чауса.

Об этом пишет в Фейсбуке ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем "Украинского института будущего" Иван Ступак, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент уже больше 48 часов отчаянно молчит и никак не комментирует историю с противостоянием между НАБУ и подотчётной лично ему СБУ. Пятничная погоня через весь Киев, которая действительно поставила под угрозу жизнь/здоровье обычных людей, а также угроза вооружённого противостояния между ведомствами прямо во дворе Центрального аппарата СБУ, ну никак не соотносится с тяжестью преступлений по которым проходит экс-судья Чаус", - отметил он.

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"Официально СБ Украины взяло Николая Чауса под защиту, как потерпевшего в рамках двух статей Уголовного Кодекса: ст. 146 - Незаконное лишение свободы и ст. 332 - Незаконное перемещение лиц через государственную границу. Но есть нюансы в этой схеме. Статья "Незаконное лишение свободы" не является компетенцией СБ Украины - это чистая подследственность Национальной полиции. Очевидно, что Офис Генерального прокурора откровенно подигрывая СБУ, определил подследственность в этом деле за спецслужбой. Это преступление никак не несёт угрозу национальной безопасности. Статья "Незаконное перемещение лиц через государственную границу" - подразумевает уголовную ответственность за организацию и руководство целым каналом перемещения мигрантов через границу. Но никак не отдельным лицом", - пояснил Ступак.

"Я не могу припомнить случая, когда спецслужба так яростно оберегала и защищала потерпевшего. Уж слишком все неаккуратно. Концептуально, дело НАБУ в абсолютном приоритете над другими уголовными производствами в других правоохранительных органах, по которым проходит Николай Чаус!", - акцентировал он.

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"Итого: президент просто обязан официально прокомментировать данную ситуацию. Определено не стоит рассчитывать на то, что данная история сама собой забудется в самое ближайшее время под грузом других информационных событий. Время, обстоятельства, да и люди уже не те. Истрия с Вагнеровцами, тому самый наглядный пример!" - резюмировал Ступак.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.

Автор: 

НАБУ (4218) Зеленский Владимир (20224) СБУ (19853) Чаус Николай (330) Ступак (2)


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Топ комментарии
+26
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак - Цензор.НЕТ 7441
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02.08.2021 13:56
+20
После всего этого лютого треша с похищениями, нахождениями, снова похищениями и т.д. любым показаниям Чауса уже грош ценя в базарный день. Особенно после результатов расследования молдавской стороны. Ваве нужно думать теперь как прикрыть и спасти свою задницу, а не как укусить Пороха.
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02.08.2021 14:00
+17
https://twitter.com/malitskiy_ Дід Микола
Зеленський вважає фейком зростання тарифів.
Нарід вважає фейком зростання пенсій і рівня життя.
Мудріші воліли би вважати фейком преЗЕдентство Зеленського, але вимушені визнати, що завдяки цьому наріду, та ганьба зовсім не фейк
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02.08.2021 13:56
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Зепоц же русским по-белому сказал что народу Украины он ничего. Не. Должен.
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02.08.2021 13:55 Ответить
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак - Цензор.НЕТ 3774
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02.08.2021 14:10 Ответить
Ну сынок покойного КГБ-иста Ивана Ступака нам может поведать много акуительных историй)))))))
Зеленський зобов'язаний офіційно прокоментувати протистояння НАБУ і підзвітної особисто йому СБУ у справі Чауса: ця історія сама собою не забудеться, - Ступак - Цензор.НЕТ 9867
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02.08.2021 14:11 Ответить
Спасибо за инфу, "юристы" в целых поколениях, а толку 0. То что высшие должностные лица вообще не должны вмешиваться в уголовные дела, сынуле, он же "ассоциированный эксперт" чего-то там, видимо незнакомо, умных книжек не дочитал до конца, зато пиарнутся с громкими лозунгами, хоть хлебом не корми
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02.08.2021 14:17 Ответить
Зебилы, то что не так сказал Ступак? Или кроме как набросить гавна на вентилятор на вашей ботоферме ума нн хватило?
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02.08.2021 14:23 Ответить
Я Зелефила не выбирал, и терпеть не могу его больше Вашего, и никого не тут защищаю, просто знаю покойного кгбиста Ступака, как еще ту сволочь... а яблоко от яблони ккак говорится...............
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02.08.2021 14:30 Ответить
То что не так сказал Ступак? Что бубочка очередной раз обосрался и нарушил закон, где не так?
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02.08.2021 14:34 Ответить
А це тактика курв на платні-переводити стрілки.
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02.08.2021 15:12 Ответить
Ти троль і досить тупорилий троль.
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02.08.2021 15:11 Ответить
https://twitter.com/malitskiy_ Дід Микола
Зеленський вважає фейком зростання тарифів.
Нарід вважає фейком зростання пенсій і рівня життя.
Мудріші воліли би вважати фейком преЗЕдентство Зеленського, але вимушені визнати, що завдяки цьому наріду, та ганьба зовсім не фейк
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02.08.2021 13:56 Ответить
Шо, опять?
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02.08.2021 13:59 Ответить
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак - Цензор.НЕТ 1630
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02.08.2021 14:02 Ответить
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак - Цензор.НЕТ 7441
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02.08.2021 13:56 Ответить
Весь мир молчит.
Никак не комментирует и не выражает озабоченность.
Значит, всё нормально.
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02.08.2021 13:57 Ответить
А какое дело всему миру комментировать действия власти, избранной подавляющим большинством нашего же нарида? Это из разряда "Мы тут натупили и плачем, защитите нас от нас самих?"
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02.08.2021 14:10 Ответить
Весь мир уже понял, что идиотам при власти никакое дно не чуждо, так о чем говорить?
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02.08.2021 14:29 Ответить
Пусть сперва расскажет, как Чауса из Молдовы выкрали.
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02.08.2021 13:57 Ответить
А то шо ви йому зробите?Ви будете сидіти і мовчати,щоб він не зробив,доведено практикою.
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02.08.2021 13:58 Ответить
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак - Цензор.НЕТ 9501
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02.08.2021 14:09 Ответить
Коли Зеленський коментував затримання підозрюваних у справі Шеремета - це розцінили як тиск на слідство і суд. Так що різні концептуальні експерти і активісти нехай спочатку визначаться. Єдине що цікаве у цій справі - це свідчення самого Чауса.
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02.08.2021 13:58 Ответить
После всего этого лютого треша с похищениями, нахождениями, снова похищениями и т.д. любым показаниям Чауса уже грош ценя в базарный день. Особенно после результатов расследования молдавской стороны. Ваве нужно думать теперь как прикрыть и спасти свою задницу, а не как укусить Пороха.
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02.08.2021 14:00 Ответить
Почему молчит демократическое сообщество?
Такой трэш! Такой трэш!
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02.08.2021 14:04 Ответить
Та да, молчат великие борцуны.

Зеленський зобов'язаний офіційно прокоментувати протистояння НАБУ і підзвітної особисто йому СБУ у справі Чауса: ця історія сама собою не забудеться, - Ступак - Цензор.НЕТ 5149
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02.08.2021 15:06 Ответить
Та, это пиар на хотелках.
Сейчас у них состязание - кто самый большой "вымагатель".
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02.08.2021 14:03 Ответить
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак - Цензор.НЕТ 8140
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02.08.2021 13:59 Ответить
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак - Цензор.НЕТ 7314
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02.08.2021 14:05 Ответить
Зеленский никому ничего не обязан кроме как написать явку с повинной. Точнее так: он и это не обязан делать, но это в его интересах.
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02.08.2021 14:06 Ответить
Порошенко так же не комментирует. Значит ведут переговоры, кузню уже отжали, теперь отжимают очередные активы Порошенко.Как договорятся Петя приедет в Украину.
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02.08.2021 14:08 Ответить
Лядь. Де ж ви такі беретЕсь? Яку кузню віджали? Звідки Петя приїде в Україну? З України?
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02.08.2021 14:11 Ответить
кузню отжали?
И кому отдали?
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02.08.2021 14:14 Ответить
тигипко.
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02.08.2021 14:39 Ответить
Ты дебилом родился или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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02.08.2021 14:43 Ответить
тігіпко і віджав?
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02.08.2021 14:45 Ответить
Походу тело не в адеквате
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02.08.2021 14:46 Ответить
у нас воровские семьи , вот одна отжала у другой.
а шоколадные всю сосут чупа чупс, пока на бутылке прыгают.
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02.08.2021 14:51 Ответить
Плигання на пляшках це споконвічна забава лаптєногих та їхніх ватяноголових братків по всьому світу.
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02.08.2021 14:54 Ответить
А чому Порох це повинен коментувати? Чи може він керує Службою Безпеки? Він вже заявив, що незнайомий, і ніколи не спілкувався с Чаусом. Не той рівень в цього Чауса просто.
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02.08.2021 14:25 Ответить
потому что он все комментировал, и продолжает это делать.
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02.08.2021 14:43 Ответить
Может пока не поздно к врачу, а вдруг поможет?
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02.08.2021 14:44 Ответить
тебе же не помогло
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02.08.2021 14:51 Ответить
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак

=============
Вообще-то зеленский обязан уволить своего друга детства - баканова
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02.08.2021 14:09 Ответить
За что, за то что тот выполнил его хотелки?
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02.08.2021 14:32 Ответить
Все так обычно и невинно начиналась. Чаус брал взятки, кто их из судей не берет, закапал их банках на огороде и из-за этого разгорелись такие страсти. Пусть теперь Чаус пусть объяснит, как это он умудрился два раза, туда и назад перейти украинско-молдавскую границу, что надо было наговорить, чтобы три силовых структуры из-за него чуть не побились, чтобы Зеленского обругали в Молдавии. Давно администрация Зеленского не попадала в такой переплет. Наус, заварил кашу, пусть и расхлебывает.
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02.08.2021 14:29 Ответить
Если он объяснит и расскажет, то бывшего президента мы в Украине больше не увидим.
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02.08.2021 14:44 Ответить
А если нет, то ты присядешь на бутылку, только на этот раз с горлышком пошире😀
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02.08.2021 14:46 Ответить
Как если ты на ней сидишь, бутылочник.
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02.08.2021 14:49 Ответить
Гоев разводят как котят,вот Чаусом забавляют уже неделю?чем бы дитя не тешилось-лишь бы е.ть не просило!
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02.08.2021 14:29 Ответить
а кто то, когда либо слышал хоть какие нибудь обьяснения со стороны зе, оп и вообще этой зеленой шоблы? они все работают по принципу: вы все, ....овно, а мы делаем что хотим
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02.08.2021 14:30 Ответить
зелен-ий нам "нічєво нє должен"! Зелен-ого ЗВІЛЬНЕНО!
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02.08.2021 14:30 Ответить
Через 3 роки у новому 95 квартеті на ТВ 2+2 він себе покаже, не сумнівайтеся. Буде "сміх" та будуть сльози хліб 15 гривень 40 копійок а пенсія 1852 гривні а це аж 60 доллярів, які депутати у "офісі" президента кожна людина прожирає за пів дня.

А зарплата за межами Київа 6-8 тисяч гр., а у пенсіонерів пенсія в основному 1852-2120 гривень.
Зєлєнь, Бла, коли ви зникните не просто з єкранів телевізора а назавжди піздячте на свої улюблені Канари ?
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02.08.2021 14:34 Ответить
Сынок ступака даёт комментарии... Тьфу
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02.08.2021 15:05 Ответить
Zo?!
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02.08.2021 15:16 Ответить
73 відсотка навіть зараз за це нічого не знають - вони сватів дивляться...
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02.08.2021 21:39 Ответить
Что может клоун сказать? Только выставить чесать какого-нибудь ещё большего дурачка типа мартышки из Рады с ядерной бомбой
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03.08.2021 11:29 Ответить
 
 