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Новости Агрессия России против Украины
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Российские террористы разместили вооружение и технику за пределами выделенных мест хранения, - СММ ОБСЕ

Российские террористы разместили вооружение и технику за пределами выделенных мест хранения, - СММ ОБСЕ

Российские боевики разместили вооружение за пределами выделенных мест хранения на полигонах Успенка и Круглик на временно неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области.

Об этом говорится в Отчете СММ ОБСЕ от 31 июля 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение штаба ООС в социальной сети "Фейсбук".

Так, БПЛА малого радиуса действия СММ ОБСЕ зафиксировал вооружение, размещенное за пределами выделенных мест хранения на полигонах Успенка и Круглик на временно неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области, а именно: 6 противотанковых пушек, 20 гаубиц и 61 танк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские боевики задержали представителей СММ ОБСЕ на блокпостах вблизи оккупированных Оленовки и Старомихайловки, - штаб ООС

Также кремлевские наемники разместили в зоне безопасности на территории объекта в Буденновском районе Донецка 4 единицы БТР, 8 единиц МТ-ЛБ, землеройную машину (МДК-3) и бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БТС-4А).

ОБСЕ (4871) терроризм (18689) Донбасс (26955) техника (1732) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Почему эта техника не уничтожается? Ведь ее там нет и быть не должно, и никто не пожалуется, ведь все это обман зрения. И зачем ним беспилотники Турецкие, или их тоже как бы нет, как и Главнокомандующего?
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02.08.2021 14:23
+3
За своим очком смотри, я офицер запаса. И зачем мне туда ехать, наблюдать как такие как ты ЗЕослы армией керуют?
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02.08.2021 14:54
+2
Потому что наша Бубочка дала приказ не стрелять. Он еще во время предвыборной кампании заявлял, что "нужна проста пиристать стрилять". Лучше в шоколадный глазик ***** позаглядывать как в калейдоскоп
Російські терористи розмістили озброєння і техніку за межами виділених місць зберігання, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7723
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02.08.2021 15:18
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Почему эта техника не уничтожается? Ведь ее там нет и быть не должно, и никто не пожалуется, ведь все это обман зрения. И зачем ним беспилотники Турецкие, или их тоже как бы нет, как и Главнокомандующего?
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02.08.2021 14:23 Ответить
...нам...
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02.08.2021 14:28 Ответить
Потому что у нас есть ВСУ, 250000 чел., чей Конституционный долг защита Родины, а ты про это не знал?
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02.08.2021 14:42 Ответить
За своим очком смотри, я офицер запаса. И зачем мне туда ехать, наблюдать как такие как ты ЗЕослы армией керуют?
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02.08.2021 14:54 Ответить
Ты свои мозги здесь выложи для начала, молодые офицеры увольняются из этого балагана, служить в нем не хотят, а ты тут мое удостоверение решил посмотреть. Кретины...
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02.08.2021 15:45 Ответить
Потому что наша Бубочка дала приказ не стрелять. Он еще во время предвыборной кампании заявлял, что "нужна проста пиристать стрилять". Лучше в шоколадный глазик ***** позаглядывать как в калейдоскоп
Російські терористи розмістили озброєння і техніку за межами виділених місць зберігання, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7723
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02.08.2021 15:18 Ответить
якуты опять заблудились?
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02.08.2021 14:28 Ответить
так начасі команда "333"
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02.08.2021 14:29 Ответить
Ну, разместили и чё? Шо дальше, какой смысл в вашей мониторинговой миссии? Что санкции какие то будут? Нихрена, нули, пустое место ваша миссия и ваши выводы.
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02.08.2021 14:34 Ответить
А кули не разместить никто же не стреляет,сидят как мыши в окопах,ждут заветные 2га..
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02.08.2021 14:37 Ответить
А їм можна. Наш же през приховує злочини окупанта.
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02.08.2021 14:38 Ответить
Не террористы, а партнеры по СЦКК, СММ, трехсторонней комиссии, Нормандскому формату ну и прочее, прочее.
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02.08.2021 14:43 Ответить
У оккупантов есть выделенная для хранения военной техники территория Украины...
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02.08.2021 14:55 Ответить
Просто констатировали и даже "ай-ай-ай!" не сказали?!!
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02.08.2021 14:59 Ответить
З пустого в порожнє !!!))))
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02.08.2021 15:06 Ответить
а потому что нет механизма наказания за такие действия !!!
(как и за стрельбу и за ранения (и не только) наших солдат)
нигде не прописано ни в одном документе не отворотное и мгновенное наказание!!!
А НЕ НАКАЗАННОЕ ЗЛО - БОРЗЕЕТ !!!!
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02.08.2021 15:10 Ответить
А хто забороняє ВСУ провести відповідні міроприємства?
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02.08.2021 15:14 Ответить
И ни одна люсяарестович не вякнет по этому поводу. Зато лезет слабоумное определять и комментировать внешнюю политику Украины,типа кто то ее просил это делать. Дол***бы у власти полные.
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02.08.2021 15:51 Ответить
Російські терористи розмістили озброєння і техніку за межами виділених місць зберігання, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5918
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02.08.2021 20:19 Ответить
 
 