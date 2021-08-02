Российские террористы разместили вооружение и технику за пределами выделенных мест хранения, - СММ ОБСЕ

Российские боевики разместили вооружение за пределами выделенных мест хранения на полигонах Успенка и Круглик на временно неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области.

Об этом говорится в Отчете СММ ОБСЕ от 31 июля 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение штаба ООС в социальной сети "Фейсбук".

Так, БПЛА малого радиуса действия СММ ОБСЕ зафиксировал вооружение, размещенное за пределами выделенных мест хранения на полигонах Успенка и Круглик на временно неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области, а именно: 6 противотанковых пушек, 20 гаубиц и 61 танк.

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Также кремлевские наемники разместили в зоне безопасности на территории объекта в Буденновском районе Донецка 4 единицы БТР, 8 единиц МТ-ЛБ, землеройную машину (МДК-3) и бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БТС-4А).