"Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - Милованов

Советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал о своей работе профессором в Питтсбурге.

Об этом он поделился на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В ходе рассказа Милованов проинформировал, что в Чикаго на границе его отправили на проверку.

"У меня есть Global Entry. Это значит, что я прошел глубокий background check и меня обычно система пропускает автоматически, без общения с человеком. На этот раз так не получилось. Система идентифицировала мое лицо (facial recognition), несмотря на синяк и заплыв глаз. И отправила к офицерам таможни и границы. Мне это не понравилось. Я немного испугался. Я не был в США с прошлого ноября. И технически нарушил требования грин карты находится большую часть года в США. Я постоянно нарушаю это требование последние 7 лет, но стараюсь бывать в США каждый месяц. Тогда пограничники не придираются", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Милованов - это провокатор для дискредитации критиков власти", - журналист Николов

"Офицеры начали расспрашивать меня о моей деятельности в Украине. Я сказал, что был министром, но имею полную позицию профессора в Питтсбурге, плачу налоги здесь, имею здесь пенсионные сбережения и тому подобное. То есть США с точки зрения их законов для меня является домом. Так, я являюсь советником Офиса (Президента. - Ред.), преподаю в Киевской Школе Экономики, и занимаю несколько должностей в Украине, но это все вторично по сравнению с преподаванием в Питтсбурге. Они спросили как я преподавал в прошлом году. Я сказал онлайн. И все. Мои аргументы приняли", - акцентировал Милованов.

"Проверили и отпустили", - добавил он.





