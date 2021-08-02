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"Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - Милованов

Советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал о своей работе профессором в Питтсбурге.

Об этом он поделился на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В ходе рассказа Милованов проинформировал, что в Чикаго на границе его отправили на проверку.

"У меня есть Global Entry. Это значит, что я прошел глубокий background check и меня обычно система пропускает автоматически, без общения с человеком. На этот раз так не получилось. Система идентифицировала мое лицо (facial recognition), несмотря на синяк и заплыв глаз. И отправила к офицерам таможни и границы. Мне это не понравилось. Я немного испугался. Я не был в США с прошлого ноября. И технически нарушил требования грин карты находится большую часть года в США. Я постоянно нарушаю это требование последние 7 лет, но стараюсь бывать в США каждый месяц. Тогда пограничники не придираются", - рассказал он.

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"Офицеры начали расспрашивать меня о моей деятельности в Украине. Я сказал, что был министром, но имею полную позицию профессора в Питтсбурге, плачу налоги здесь, имею здесь пенсионные сбережения и тому подобное. То есть США с точки зрения их законов для меня является домом. Так, я являюсь советником Офиса (Президента. - Ред.), преподаю в Киевской Школе Экономики, и занимаю несколько должностей в Украине, но это все вторично по сравнению с преподаванием в Питтсбурге. Они спросили как я преподавал в прошлом году. Я сказал онлайн. И все. Мои аргументы приняли", - акцентировал Милованов.

"Проверили и отпустили", - добавил он.

Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге, - Милованов 01
Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге, - Милованов 02
Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге, - Милованов 03

Автор: 

США (26401) Милованов Тимофей (288) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+49
Він громадянин України. А в штатах має грінкарту. Там платить податки і накопичує пенсію.
А в нас заробляє на лохах.
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02.08.2021 14:44
+34
Втік у США, після наробленого в Україні....
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02.08.2021 14:37
+34
"Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - Милованов - Цензор.НЕТ 4876
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02.08.2021 14:44
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Втік у США, після наробленого в Україні....
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02.08.2021 14:37 Ответить
Він громадянин України. А в штатах має грінкарту. Там платить податки і накопичує пенсію.
А в нас заробляє на лохах.
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02.08.2021 14:44 Ответить
В статті все написано. Читайте уважно.
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02.08.2021 15:06 Ответить
Смішно...
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02.08.2021 15:46 Ответить
Зеленский на 73% и остальных невинных зарабатывает столько, что ему не нужны пенсионные накопления, ему нужны избиратели безмозглые и как можно побольше. Те, кто верит в хорошего и справедливого батюшку царя - плохие министры хотели поднять цену на электрику, а он, наш защитник не позволил, отложил на месяц.
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02.08.2021 15:20 Ответить
Зеленский уже заработал себе на президентскую пенсию. Вы за него не беспокойтесь.
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02.08.2021 16:56 Ответить
Если он такой же профессор, как советник, то несчастные студенты.
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02.08.2021 16:02 Ответить
битый проффессор двух небитых стоит
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02.08.2021 19:02 Ответить
"Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - Милованов - Цензор.НЕТ 9977
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02.08.2021 14:37 Ответить
"Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - Милованов - Цензор.НЕТ 4876
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02.08.2021 14:44 Ответить
Мальдов - то де?
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02.08.2021 14:44 Ответить
Кацапсинка, ну ти хочаб не палився так люто! Мало того що не впізнаєш Банкову, так щей дикі фантазій про "пивнушкі" на Мальдівах.
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02.08.2021 14:48 Ответить
Думаєте, що справжній офіс Зєлєнского на Мальдівах? 😮
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02.08.2021 14:49 Ответить
Це якась відома особа, чи ваша подружка?
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02.08.2021 15:56 Ответить
Подмацковье
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02.08.2021 14:47 Ответить
То у дебіла клепка випала.😆
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02.08.2021 15:00 Ответить
Бар "Голубая устрица".
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02.08.2021 14:49 Ответить
Сховайся у свою клоаку, зелене.
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02.08.2021 14:58 Ответить
Опять вторую букву "ф" в названии должности пропустили.
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02.08.2021 14:37 Ответить
Помощник нужен? Комммуникабельный, звать илюха.
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02.08.2021 14:37 Ответить
ничего ж себе холёный п.дарас
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02.08.2021 14:37 Ответить
Интересно, дебилы и п.тарас... два в одном.
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02.08.2021 14:49 Ответить
"Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - Милованов - Цензор.НЕТ 8758
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02.08.2021 14:55 Ответить
существо с грникард работает в ОП и боится таможенников США. Таможенников Украины он не боится. Разница существенная, как по мне...
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02.08.2021 14:39 Ответить
Дайте ему во второй глаз, шоб система не выпускала.
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02.08.2021 14:39 Ответить
Свадебный Хенерал этот Милый в ванне а рядом какая Хайка сидит..
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02.08.2021 14:40 Ответить
Может там какой негр с битой тебя и "оставит" навсегда...эх, мечты-мечты
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02.08.2021 14:41 Ответить
"Вдома...". Отам і сиди. Тут і без тебе праффесорів вистачає.
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02.08.2021 14:41 Ответить
вот так... он еще и праффэссар... что он нюхает?
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02.08.2021 14:41 Ответить
А Трускавець, що в Пітсбург перейменували?
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02.08.2021 14:42 Ответить
Ну Новгородское же переименовали в Нью-Йорк.
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02.08.2021 15:02 Ответить
То його первинна назва була, так що з Нью Йорком трохи мимо
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02.08.2021 15:27 Ответить
https://news.liga.net/society/video/milovanov-priznalsya-chto-v-aspiranture-kuril-marihuanu-video

Милованов признался, что в аспирантуре курил марихуану: видео
П.С. Вопросы есть ?
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02.08.2021 14:43 Ответить
Шмаркля принял наркотики на Закарпатье
https://m.youtube.com/watch?v=********-Lo
Это кого-то удивило?!🙄
🐸🎹🎹
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02.08.2021 15:12 Ответить
имею полную позицию профессора в Питтсбурге, плачу налоги здесь, имею здесь пенсионные сбережения и тому подобное. То есть США с точки зрения их законов для меня является домом. Так, я являюсь советником Офиса (Президента. - Ред.), преподаю в Киевской Школе Экономики, и занимаю несколько должностей в Украине, но это все вторично по сравнению с преподаванием в Питтсбурге. Источник: https://censor.net/ru/n3280393

Все що ви хтіли знати про Мілованова, але стидались спитати.
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02.08.2021 14:44 Ответить
Раньше, до победы Коломойского, дебилов во власти, радостно кричащих Я дебил!, было меньше.
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02.08.2021 14:45 Ответить
...занимаю несколько должностей в Украине, но это все вторично по сравнению с преподаванием в Питтсбурге. - Украина и ее народ вторичны ,но этот "лапоть" советник "опы".,которая в Украине единственная ???
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02.08.2021 14:46 Ответить
У каждого из этих уродов есть свой "Питтсбург", где они с удовольствием тратят награбленное. Украина для них лишь место для временного и очень хорошего "заработка".
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02.08.2021 14:46 Ответить
На кой чёрт нам это надо? Вот же придурок.
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02.08.2021 14:47 Ответить
Придурки все,кто голосовал за этих персонажей, а он умен..нравится вам это или нет
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02.08.2021 14:51 Ответить
Он сам себя дебилом назвал. Так что не надо ляля.
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02.08.2021 15:17 Ответить
"Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге".

Дебил сам себя палит, даже не осознавая этого.
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02.08.2021 14:47 Ответить
Кому же,он преподает?
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02.08.2021 15:01 Ответить
Кому и что он преподаёт - я не знаю.
Могу только предположить. ))
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02.08.2021 15:24 Ответить
так он же дебил.
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02.08.2021 15:09 Ответить
Напевне потрібно проінформувати в першу чергу Пітсбург про подвиги їхнього прохвесора-хулігана і в другу чергу тих зебілів, у яких залишилась клепка, де думають осісти після пограбування зелені мародери. Це явно не в Україні, яка після їхнього господарювання не зможе платити ні пенсій, ні зарплат.
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02.08.2021 14:47 Ответить
Зашел однажды проффессор Милованов к прафесару Киве, а там прафессор Виктор Хведорович сидит и так ему с намеком : третьим будешь?
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02.08.2021 14:49 Ответить
Так иди же ты на, падлюка!
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02.08.2021 14:51 Ответить
Короче это чмо для которого Украина является просто кормушкой и более ничем..
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02.08.2021 14:54 Ответить
- Здравствуйте, царь, очень приятно! Царь, очень приятно, царь! Очень приятно, здравствуйте, царь! Очень приятно, царь! Царь, очень приятно! Здравствуйте, царь!
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02.08.2021 14:56 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1422164733835231232
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02.08.2021 15:00 Ответить
Данилюк эти должности обошел.
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02.08.2021 15:01 Ответить
А, так это подрались два бывших иностранных студента? Высокие отношения...
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02.08.2021 15:01 Ответить
думаешь ну вот...тошнотворнее уже не будет.. ан нет...будет...
дебильё хвастается наплевательским отношение к Законам и Конституции Украины...
зе-дыбельё вам по-прежнему по-приколу? или таки пофиг совсем.. а .сметуны ???
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02.08.2021 15:05 Ответить
Дебил, - он и в Питтсбурге дебил. От себя не убежишь, чучело зе-бильное)
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02.08.2021 15:08 Ответить
Хитрожопая собака чтоб тебе рент квартиры подняли
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02.08.2021 15:12 Ответить
Крупнейшим учебным заведением города является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Питтсбургский университет . Он входит в десятку самых больших https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1 университетов США . В университете имеется кафедра славянских языков и культур, которая совместно с центром российских исследований организовывает в числе прочего Летний институт иностранных языков, а также проводит программы для детей с русским языковым наследием.
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02.08.2021 15:14 Ответить
Такие ДЕБИЛЫ занимают по несколько должностей в правительстве. Ему свиней кормить нельзя доверять, сдохнут. И таких в верхах 90%.
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02.08.2021 15:15 Ответить
Ясно-понятно, Пенсільванія значить комільфо, а Індіана - не комільфо?
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02.08.2021 15:15 Ответить
"..інфляція в США 40% на рік ..." - "прохвесор". Чесанув лохам -це вам не Україна з її 10%..
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02.08.2021 15:16 Ответить
+5 Теж у око впало ...
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02.08.2021 15:57 Ответить
А про признание в дебилизме промолчал,хитрый дебил.
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02.08.2021 15:19 Ответить
як таку продажну курву можуть тримати на високій посаді у поважному універі ?
його давно мають вигнати з університету за аморалку
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02.08.2021 15:20 Ответить
путин набрал Шрёдеров которые отстаивают интересы рассии.В Украине дебилов и ворюг напихали в наблюдательные советы на миллионные зарплаты а толку ноль.И главное что уроды не несут никакой ответственности.
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02.08.2021 15:21 Ответить
Такой крутой университет окончил, а дебилом остался. Зря не прошел повышение квалификации на Трускавецких курсах.
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02.08.2021 15:41 Ответить
..походу люди у Піттсбурзі не набагато розумніші ніж зебіли Зелі Неймовірної, якщо слухають курси професора Мілованова і готові йому сплачувати зряплату..
після Трампа, як президента Штатів, - це знак, що не тільки в Україні пасуться дебіли..
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02.08.2021 15:46 Ответить
Да меня удивляет, что там такие идиоты как и здесь.
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02.08.2021 15:55 Ответить
-"Так, я являюсь советником Офиса (Президента. - Ред.), преподаю в Киевской Школе Экономики, и занимаю несколько должностей в Украине, но это все вторично по сравнению с преподаванием в Питтсбурге." ВТОРИЧНО? Так какого "***" ты тут делаешь?
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02.08.2021 15:50 Ответить
Работает на росийскую разведку .
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02.08.2021 21:35 Ответить
Пусть Милованов улетает в Штаты. Хоть одним проходимцем а стране буде меньше. Зачем нам нужны такие проходимцы как он, как Яресько которая помогала Яценюку транши распиливать, как Михо, который не сделал для Украины не на йоту полезного.
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02.08.2021 15:54 Ответить
Сосед Изя спросил ,_И шо ,после того как дали в глаз его, таки , ждут у Питтсбурге ? Даже не знаю ,как ответить.....
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02.08.2021 15:55 Ответить
1500 за місяць ... І мабуть це ж і не так у них багато ...
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02.08.2021 15:59 Ответить
Ну той катись туди, де тобі важливо ! Щоб це працювало в Країні і казало що ця робота , як і Країна для нього другорядні? От навибирали покидьків.
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02.08.2021 16:00 Ответить
То все другорядне. Головне, що ти - дебіл.
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02.08.2021 16:04 Ответить
Бл..., Профффффесор!!!!!!!!!!! Дибіл!!!!!!!!!!!!!!!!!!Профффффесор!!!!!!!!!!! Може Пітсбург на Неві???
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02.08.2021 16:38 Ответить
редкое чмо и дебил. Видно даже по его говнопосту, нафига писать про "купил очки Армани"...
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02.08.2021 16:48 Ответить
Я прочитав його допис і нічого цікавого не побачив. Кому цікаво цитати про його апартмент та спортклуби ? От чорношкіра мер Чикаго від демпартії відмовляється давати інтерв'ю білошкірим журналістам - це яка-ніяка а новина. А те що когось зняли з рейсу щоб прилаштувати мілованова - це не новина це business as usual.
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02.08.2021 17:42 Ответить
Наш барон Майгель "...Да, кстати, барон, - вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, - разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она, в сочетании с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово - НАУШНИК и ШПИОН. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. .... вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть и подслушать все, что можно..." (М. Булгаков)
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02.08.2021 17:44 Ответить
Армані за 120 евро - ціна совісті дебіла.
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02.08.2021 17:51 Ответить
Каких только дебилов рождает земля украинская.
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02.08.2021 20:38 Ответить
Судя по всему товарищ работает на росийское ГРУ . Профессорство в США как легальное прикрытие для сбора разведданных .
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02.08.2021 21:33 Ответить
Що розумного може розповісти поц, вляпавшийся у зеленську владу???
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02.08.2021 21:37 Ответить
 
 