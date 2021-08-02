В августе в Украину поступит минимум 5 млн доз вакцины от COVID-19, - Ляшко

В августе в Украину поступит еще 5 млн доз вакцины против COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня уже в Украину поступило почти 12 млн доз вакцины, 5,6 млн уже сегодня защищают украинцев, около 6 млн доз ожидают украинцев, плюс как минимум 5 млн доз вакцины придет в августе на территорию Украины, и это еще не все. Мы будем продолжать наращивать темпы поставок вакцин в Украине", - отметил глава Минздрава.

Ляшко напомнил, что сейчас Украина находится в "зеленой" зоне эпидемической опасности, и для того, чтобы "зеленый" уровень был и в дальнейшем, необходимо вакцинировать от COVID-19 как можно больше граждан.

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