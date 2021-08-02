РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10979 посетителей онлайн
Новости
1 028 13

Более 4 тыс. учебных заведений в Украине не имеют централизованного водоснабжения, - Госпродпотребслужба

Более 4 тыс. учебных заведений в Украине не имеют централизованного водоснабжения, - Госпродпотребслужба

Не имеют централизованных сетей водоснабжения, то есть используют воду из колодцев, 4018 учебных заведений по всей Украине, при этом работают на привозной воде 604 пищеблока учебных заведений.

Об этом сообщила руководитель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) Владислава Магалецкая, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, с начала года Госпродпотребслужбой также было проведено 5 тыс 686 комиссионных проверок объектов водоснабжения, при этом на каждом втором (52,9%) проверенном объекте установлены нарушения.

"Наши стандарты качества не дотягивают до европейских. Определенные показатели в Украине совсем не в счет, некоторые нормативы в Европе значительно жестче. Нам нужно менять законодательство и подтягивать нормы к европейским. Надеюсь, что до конца года будем иметь важные решения, которые позволят усилить контроль над качеством воды и изменить ситуацию в стране с водоснабжением", - отметила Магалецкая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Из отеля - в больницу: в курортной Грибовке отравились 9 детей, которые приехали на отдых из Киева

Проверки также установили, что в нескольких областях в централизованном водоснабжении нарушения носят тотальный характер. В частности, нарушения требований соблюдения санитарного законодательства зафиксировано в Запорожской области на 98% проверенных объектах, в Днепропетровской - на 90%, в Сумской - на 88%, в Николаевской - на 93%, в Ривненской - на 89%, в Киевской - на 100%.

Наибольшие отклонения проб питьевой воды по микробиологическим показателям установлены в Николаевской и Ивано-Франковской областях. Значительные отклонения по санитарно-химическим показателям установлены в Запорожской, Николаевской и Ровенской областях.

Автор: 

образование (2264) школа (3012) водоснабжение (722) Госпродпотребслужба (258) вода (918)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Следовательно и туалет они имеют типа сортир...на улице..
показать весь комментарий
02.08.2021 14:56
+4
Астанавитесь все Вы врете...В рейтинге оценки качества среднего образования Украина - одна из лучших в Восточной Европе и Центральной Азии, - Острикова
показать весь комментарий
02.08.2021 14:56
+4
даёшь, новый ЗЕ-университет за 7 млрд грн!
показать весь комментарий
02.08.2021 14:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Следовательно и туалет они имеют типа сортир...на улице..
показать весь комментарий
02.08.2021 14:56 Ответить
Украина не расея! Обобщения не катят!
показать весь комментарий
02.08.2021 16:33 Ответить
Астанавитесь все Вы врете...В рейтинге оценки качества среднего образования Украина - одна из лучших в Восточной Европе и Центральной Азии, - Острикова
показать весь комментарий
02.08.2021 14:56 Ответить
А я согласен.Когда общаешься с людьми из других стран они тупые как пробки.
показать весь комментарий
02.08.2021 15:11 Ответить
рівеь життя громадян, сам вказує які "пробки" при владі.Чим тупіші і жадібніші пробки,тим народ живе бідніше,адже в "тупих пробок" не вистарчає розуму,щоб покращити життя людей в державі
показать весь комментарий
02.08.2021 16:02 Ответить
русскій?
показать весь комментарий
02.08.2021 15:12 Ответить
даёшь, новый ЗЕ-университет за 7 млрд грн!
показать весь комментарий
02.08.2021 14:59 Ответить
А централизованого и не нужно
показать весь комментарий
02.08.2021 15:09 Ответить
Неправильно. Надо Бубочке сказать, что в 4 тыс школ нечем поливать тот миллиард деревьев, что Бубочка хочет посадить... Сразу воду тянуть начнут.
показать весь комментарий
02.08.2021 15:30 Ответить
На каждое учебное заведение надо не меньше миллиона
А почему не мделать проще
Скважина, насос ,емкость на 1000литров
И система разводки выгребная яма
Вопрос решен
Зато все помещения гос чинуш /ремонт и прочее /
Деньги есть .
Ввести правило --ремонт у чинуш после
ремонта во всех подчиненных
показать весь комментарий
02.08.2021 15:59 Ответить
Интересно,а в пречень этих заведений входят уч/зав. имеющие СВОЮ,отдельную от города, систему водоснабжения?
Систему водоотвода не учитывают?
показать весь комментарий
02.08.2021 16:30 Ответить
а вы оцифруйте водоснабжение
показать весь комментарий
02.08.2021 16:38 Ответить
 
 