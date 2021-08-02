В Беларуси журналиста Гордиевича приговорили к 1,5 годам колонии за "оскорбление Лукашенко"

Журналиста издания "Першый рэгиён" Сергея Гордиевича приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбление белорусского диктатора Александра Лукашенко и двух милиционеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".

50-летнего журналиста обвинили в оскорблении и клевете на Лукашенко, а также в оскорблении двух милиционеров в чате на телеграм-канале "Реальный Дрогичин".

Сам обвиняемый не признал себя виновным и отказался давать показания в ходе следствия.

"В ходе расследования я увидел презумпцию виновности в отношении меня. И никаких показаний не дал, пользуясь своим конституционным правом", - пояснил на одном из заседаний Гордиевич.

Журналист был задержан 22 декабря прошлого года сотрудниками ОМОНа на пути из Дрогичина в Брест. В его квартире был произведен обыск, позже его задержали на 72 часа на основании уголовного дела по ст. 368 УК РФ (оскорбление Президента Республики Беларусь).

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