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Новости Репрессии в Беларуси
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В Беларуси журналиста Гордиевича приговорили к 1,5 годам колонии за "оскорбление Лукашенко"

В Беларуси журналиста Гордиевича приговорили к 1,5 годам колонии за

Журналиста издания "Першый рэгиён" Сергея Гордиевича приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбление белорусского диктатора Александра Лукашенко и двух милиционеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".

50-летнего журналиста обвинили в оскорблении и клевете на Лукашенко, а также в оскорблении двух милиционеров в чате на телеграм-канале "Реальный Дрогичин".

Сам обвиняемый не признал себя виновным и отказался давать показания в ходе следствия.

"В ходе расследования я увидел презумпцию виновности в отношении меня. И никаких показаний не дал, пользуясь своим конституционным правом", - пояснил на одном из заседаний Гордиевич.

Журналист был задержан 22 декабря прошлого года сотрудниками ОМОНа на пути из Дрогичина в Брест. В его квартире был произведен обыск, позже его задержали на 72 часа на основании уголовного дела по ст. 368 УК РФ (оскорбление Президента Республики Беларусь).

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Автор: 

Беларусь (7887) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2766) тюрьма (823)


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Топ комментарии
+9
У Білорусі журналіста Гордієвича засудили до 1,5 року колонії за "образу Лукашенка" - Цензор.НЕТ 1172
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02.08.2021 15:17
+8
Лукашеску, задохни, вурдалак!
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02.08.2021 15:18
+4
- голубая мечта закомплексованной ссыкливой Зели Императрицы..
"спасибо" за тупорылую, легкодоступную олигархам, аниматоршу Зелю 73%ным элитным зебилам.. ваші діти, зебіли, згадають вам не раз про прорив у сраку імені Зелі.. - вона просрала вже ВСЕ, дебилы-экспериментаторы..
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02.08.2021 15:32
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И в Украине нужно так делать.
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02.08.2021 15:12 Ответить
Зеленский демократ(ну по крайне мере он так заявляет) следовательно, ты сейчас его оскорбил призывам к диктатуре, тебя надо сажать. Все верно, или скажешь, а тебя то за что?!
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02.08.2021 15:15 Ответить
Президент это в первую очередь институция.
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02.08.2021 15:23 Ответить
А Конституція як? А Закони? Ну і такі прості слова, як чесність, порядність... Хоча, яке ж вони відношення до інституції можуть мати, правда ж, виродку?
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02.08.2021 15:34 Ответить
В текущее время данный персонаж на этом посту это не институция, а проституция.,
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02.08.2021 15:40 Ответить
)) снова жалуешься,ростовский сметун...
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03.08.2021 07:19 Ответить
Мойша, мы вам здравствуйте. Але не доўга. Скажыце, Мойша, як вам жывецца сёння ў вашай Карэйскай Народнай Беларусі? І другое пытанне, - асабіста вы, Мойша, колькі букетаў сваім мянтам падарылі ў мінулым годзе? Ня саскнарнічаў?
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03.08.2021 12:40 Ответить
А ты в первую очередь - холоп.
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02.08.2021 16:12 Ответить
У Білорусі журналіста Гордієвича засудили до 1,5 року колонії за "образу Лукашенка" - Цензор.НЕТ 1172
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02.08.2021 15:17 Ответить
А ху-ху не хо-хо, чмо Олег ? Падло вперед в кацапию или в белОруССию, там тебя ждут, раб.
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02.08.2021 15:29 Ответить
Анекдот из СССР

Встретились русский и американец и заспорили, у кого в стране больше свободы. Вот американец и говорит: я могу встать перед Белым домом и во всю глотку крикнуть: "Рейган дурак!", и мне ничего за это не будет. Русский отвечает: у нас тоже полная свобода. Я тоже могу выйти на Красную площадь и во всю глотку орать: "Рейган дурак!" И мне тоже ничего не будет.
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02.08.2021 15:32 Ответить
Т.е., Зеленский должен отсидеть?
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02.08.2021 15:34 Ответить
А разве у нас не так? Напиши против сивочолого и трое суток бана обеспечены. Несмотря даже на то, что оно не БоХ, ни ЦаР, ни президент.
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02.08.2021 17:13 Ответить
Это я знаю.Но ты не путай интернетовские сайты и Закон страны.
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02.08.2021 17:36 Ответить
Лукашеску, задохни, вурдалак!
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02.08.2021 15:18 Ответить
Сотрудники ОМОН- Дебилы!!!!!! А лукошенко просто - ку-ку улетела!!!
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02.08.2021 15:19 Ответить
Он его земляным червяком называл!
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02.08.2021 15:19 Ответить
что-то постарел ГрЫгоровЫч, добреет...а мог ведь и к стенке поставить))
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02.08.2021 15:21 Ответить
Отож. Беларусь хоть не Северная Корея. Там бы за такое из зенитного орудия расстреляли...два раза. А так всего лишь 1,5 годика сухарики погрызет на нарах. Эх, добрейшей души Грыгорыч
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02.08.2021 15:26 Ответить
даже семью не тронули...дедушка Сталин от такой некомпетентности властей в гробу переворачивается))
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02.08.2021 15:38 Ответить
У них такое в недалёком и обозримом будущем будет.
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02.08.2021 15:44 Ответить
Сожгли бы из огнемета, при чем остались бы от него только волосы, как от "мятежного генерала", история о котором мелькала в сми.
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02.08.2021 17:49 Ответить
Не будет не путай с Мордором,и подобного не было и не будет Зебил трусливее за Яныка
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02.08.2021 15:33 Ответить
не будет.
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02.08.2021 15:33 Ответить
К настоящему времени минимум 25% кандидаты в "сидельцы", а в дальнейшем - "всех не пересаджаешь", гляди ещё и сами на что-то посадят.
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02.08.2021 15:33 Ответить
Скоро если я назову телевизионного клоуна из 95 квартета игрули на рояле клоуном а не президентом то меня СБУ заметут в ГУЛАГ, , как при Сралине, когда забирали на 25 лет в кацапский ГУЛАГ людей, которые подтерли в туалете тухес газетой " Правда" со сралинским ********* ? Вот это бла мы дожили до 1937 года кацапской Московии.
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02.08.2021 15:43 Ответить
Просто ненавижу людей своим членом играющих в телевизоре на смех кацапов на пианино а потом стающих из-за 72% молодых идиотов президентами. Мне этого просто не понять никогда.
Вы не задумывались о кварталовце Валере Жидкове ?
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02.08.2021 15:59 Ответить
Не будет.
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02.08.2021 15:48 Ответить
Ну лукаш оскорбил публично сотни тысяч беларусов обозвав их наркоманами и сошло с рук.
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02.08.2021 15:32 Ответить
- голубая мечта закомплексованной ссыкливой Зели Императрицы..
"спасибо" за тупорылую, легкодоступную олигархам, аниматоршу Зелю 73%ным элитным зебилам.. ваші діти, зебіли, згадають вам не раз про прорив у сраку імені Зелі.. - вона просрала вже ВСЕ, дебилы-экспериментаторы..
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02.08.2021 15:32 Ответить
А Зеля чисто по дружбе сдал этому агрофюрреру СБУ-шную операцию, не забываем. Так что помните, что ещё три года правления Зермака и куда они приведут Украину.
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02.08.2021 15:34 Ответить
лукашенко чмо
менти козли...а зеленський такий самий
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02.08.2021 15:35 Ответить
описочка в статье по фрейду
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02.08.2021 15:36 Ответить
На самом деле, кацапская шлюха зеленский - такое же сцикливое дерьмо, как и бульбофюррер, достаточно вспомнить на сколько лет посалили минера хаты мамы риммы. Но Украина не Беларусь, тут есть 25% граждан, которые никогда не согласятся быть рабами, следственно свои питорские диктаторские замашки, зеЛох может запихнуть себе в очко.
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02.08.2021 15:51 Ответить
Так за этож награждать надо.Обругал 2-х ментов и главного узурпатора.Брависимо!
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02.08.2021 16:19 Ответить
 
 