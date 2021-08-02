Атлеты с положительными допинг-пробами должны понести справедливое наказание, несмотря на все заслуги, - Минмолодьспорта

Министерство молодежи и спорта Украины и Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) категорически осуждают действия спортсменов, нарушающих антидопинговые правила, принципы честной игры и морально-этические нормы спорта.

Об этом говорится в заявлении Минмолодьспорта, информирует Цензор.НЕТ.

"Использование запрещенных веществ и методов таких как допинг является одной из проблем современного мирового спорта, этот фактор подрывает доверие к соревнованиям и честному соперничеству, и вредит здоровью спортсменов. Допинг в спорте - это обман, который пренебрегает принципами спортивной добродетели и справедливой игры", - говорится в заявлении.

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Украина присоединилась ко всем международным документам, направленным на борьбу с допингом: так, в 2001 году была ратифицирована антидопинговая конвенция Совета Европы, а в 2004 году - Дополнительный протокол. В 2006 году Украина стала одной из первых стран, которые ратифицировали Международную конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

"Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Украины категорически осуждают действия спортсменов, нарушающих антидопинговые правила, принципы честной игры и морально-этические нормы спорта.

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Несмотря на все полученные регалии и предыдущие заслуги, атлеты с положительными допинг-пробами должны понести справедливое наказание в виде отстранения от соревнований, аннулирование результатов их выступлений и применения к ним финансовых санкций, в частности освобождения от государственных стипендий", - сказано в заявлении.

В министерстве отметили, что Украина и в дальнейшем будет продолжать политику нулевой толерантности к допингу, защищать права чистых спортсменов, и бороться с манипуляциями в спорте, сотрудничать на национальном и мировом уровне с организациями, которые поддерживают принципы чистого спорта.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных стипендий олимпийских призеров Наталью Давыдову, Ольгу Коробку и Алексея Торохтия, которые решением Международного олимпийского комитета были лишены своих наград по причине применения допинга.