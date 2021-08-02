"Слуга народа" Подгорная о "Северном потоке - 2": Запад все равно наш главный партнер. Не нужно "обижаться" и "смотреть в другую сторону"

Соглашение между США и Германией о "Северном потоке - 2" это не просто установление дружеских отношений в рамках евроатлантического блока между двумя ключевыми государствами.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Слуги народа" Виктория Подгорная.

"Для многих это выглядит нехорошим симптомом ослабления Запада. Получается, стратегически В.Путин добивается своих результатов. Да, понятными методами - как типично ревизионистское государство. Но результат у него есть – и это крайне опасный сигнал для других ревизионистских государств: Запад ослабляется, с Западом можно играть, используя подобного рода инструменты шантажа и давления. И Запад вынужден уступать. Это плохо не только для Украины, а и для самого коллективного Запада", - отметила парламентарий.

По словам Подгорной, Украина должна показывать западным партнерам, к чему ведут уступки Кремлю.

"При этом конечно, нам не следует портить отношения с нашими западными стратегическими партнерами. Мы не можем себе позволить делать резкие развороты из серии "мы обиделись, хлопнем дверью и посмотрим в другую сторону". Это неправильно. Не следует забывать, что у нас общество - однозначно проевропейское по настроениям; почти две трети разделяют курс на интеграцию в ЕС.

И хлопать дверями – это неразумно. Потому что все равно именно Запад остается нашим главным партнером. У них есть свои слабости и свои проблемы. Они в том числе хотят где-то защитить нас таким образом, вот такими уступками. Нужно просто найти правильную модель согласования наших интересов. И Украине важно вести более проактивную политику. Поскольку мы сами упускаем важные моменты и время", - добавила нардеп.

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