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"Слуга народа" Подгорная о "Северном потоке - 2": Запад все равно наш главный партнер. Не нужно "обижаться" и "смотреть в другую сторону"

Соглашение между США и Германией о "Северном потоке - 2" это не просто установление дружеских отношений в рамках евроатлантического блока между двумя ключевыми государствами.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Слуги народа" Виктория Подгорная.

"Для многих это выглядит нехорошим симптомом ослабления Запада. Получается, стратегически В.Путин добивается своих результатов. Да, понятными методами - как типично ревизионистское государство. Но результат у него есть – и это крайне опасный сигнал для других ревизионистских государств: Запад ослабляется, с Западом можно играть, используя подобного рода инструменты шантажа и давления. И Запад вынужден уступать. Это плохо не только для Украины, а и для самого коллективного Запада", - отметила парламентарий.

По словам Подгорной, Украина должна показывать западным партнерам, к чему ведут уступки Кремлю.

"При этом конечно, нам не следует портить отношения с нашими западными стратегическими партнерами. Мы не можем себе позволить делать резкие развороты из серии "мы обиделись, хлопнем дверью и посмотрим в другую сторону". Это неправильно. Не следует забывать, что у нас общество - однозначно проевропейское по настроениям; почти две трети разделяют курс на интеграцию в ЕС.

И хлопать дверями – это неразумно. Потому что все равно именно Запад остается нашим главным партнером. У них есть свои слабости и свои проблемы. Они в том числе хотят где-то защитить нас таким образом, вот такими уступками. Нужно просто найти правильную модель согласования наших интересов. И Украине важно вести более проактивную политику. Поскольку мы сами упускаем важные моменты и время", - добавила нардеп.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Викторией Подгорной читайте здесь.

Читайте также: Германия не перекроет "Северный поток - 2", даже если он станет геополитическим оружием России, - Bloomberg

Автор: 

Евросоюз (17060) Северный поток (1449) Подгорная Виктория (7)


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Топ комментарии
+4
Сп-2 -это докательство того, что зеЛох политический ноль. Чучело, которое не способное ни на что, а только умеет, что обвинять папередников в личных *******
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02.08.2021 15:56
+3
Займитесь развитием экономики,хватит ныть про трубу,арестуйте агента кремля гетьмановича,дайте свободу украинскому бизнесу и западным инвесторам.
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02.08.2021 15:53
+3
говорить Западу, что они подельники рашиста - оккупанта Украины , - это не что инное, как говорить истину .И дело Запада обижатся ,или нет на то,что им Украина указывает на это, и они таковыми есть ,
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02.08.2021 16:10
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Правила форума Совет форумчан
Займитесь развитием экономики,хватит ныть про трубу,арестуйте агента кремля гетьмановича,дайте свободу украинскому бизнесу и западным инвесторам.
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02.08.2021 15:53 Ответить
https://twitter.com/Dredd_Director
https://twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director

На каналі "Рада" передача про те, яка офігенна країна Китай, і Україні варто брати з неї приклад незалежності від Заходу.
Далі Філарет втирає, що в Україні слід створити незалежну помісну церкву, бо віряни розділені між 2 патріархатами УПЦ (ПЦУ ж немає).
Курс на схід взято...
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02.08.2021 15:55 Ответить
А можна просто закрити всі Ц?
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02.08.2021 16:17 Ответить
Сп-2 -это докательство того, что зеЛох политический ноль. Чучело, которое не способное ни на что, а только умеет, что обвинять папередников в личных *******
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02.08.2021 15:56 Ответить
Із всіма формулюваннями відносно чучелоЗЕ згоден, але, боюсь, запуск СП-2 від України не залежить. Ніяк. Хто б не був при владі. Фашисти є фашисти.
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02.08.2021 16:18 Ответить
Зеленский самый великий президент этой страны! Он сделал для людей и страны столько , что не снилось всем президентам вместе взятым!!!!!!!! СЛАВА ВЕЛИКОМУ ЗЕЛЕНСКОМУ!!!!!!!
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02.08.2021 21:45 Ответить
А на что еще эта власть способна, во внешней политике, кроме как обижаться и "смотреть в другую сторону"?
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02.08.2021 15:56 Ответить
говорить Западу, что они подельники рашиста - оккупанта Украины , - это не что инное, как говорить истину .И дело Запада обижатся ,или нет на то,что им Украина указывает на это, и они таковыми есть ,
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02.08.2021 16:10 Ответить
Україна повинна вести зовнішню політику з вектором насамперед на вигоду для самої України, не прив'язуючись до окремих країн чи напрямків.
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02.08.2021 16:12 Ответить
Плювати на "партнерів". Немає їх. Є ситуативні співпадіння інтересів. Потрібно гнути свої інтереси. Але хто.......?
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02.08.2021 16:20 Ответить
Большой геополитик мирового масштаба... эта Подгорная! Где-то уровня 95-го квартала... Даже сразу не знаешь с кем сравнить...
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02.08.2021 16:24 Ответить
в отвір , задній отвір потрібно смотрэть
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02.08.2021 16:26 Ответить
 
 