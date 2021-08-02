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Новости
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Министр внутренних дел должен лично вмешаться в полицейскую расправу над Николаевской инфекционной больницей, – Шахов

Министр внутренних дел должен лично вмешаться в полицейскую расправу над Николаевской инфекционной больницей, – Шахов

Вместо благодарности за спасение тысяч жизней полиция Николаевской области устроила настоящий террор в областной инфекционной больнице.

Об этом заявил сопредседатель политической партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов.

По его словам, сегодня утром в кабинет директора КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" Николаевского областного совета Светланы Федоровой ворвались люди в форме и заблокировали работу медицинского учреждения. Выполнить требование директора дождаться адвоката, как это предусмотрено законом, полицейские отказались.

"Очевидно, что действия правоохранителей обусловлены политическими причинами. Как член партии "Наш край", главный врач Николаевской больницы Светлана Федорова всегда активно отстаивала интересы пациентов и медицинских работников, критиковала власть за попытку уничтожить одно из самых успешных медучреждений страны, искала спонсоров для ремонта отделений, когда государство отказывалось выделить на это деньги. Именно под ее руководством больница первой приняла удар пандемии и успешно противостояла ей. Впрочем, вместо благодарности за спасение тысяч жизней - есть полицейский террор", - написал Сергей Шахов на своей странице в Фейсбук.

Он обратился к министру внутренних дел с требованием вмешаться и прекратить самоуправство.

"Украина на пороге новой волны агрессивного штамма ковида. Врачам нужна поддержка. Министр обязан лично вмешаться и остановить это самовольство. Светлане не дают возможность даже провести обход в реанимации. Речь идет о спасении жизней. Кто ответит за последствия?" - заявил народный депутат.

О факте незаконного обыска сообщила сама Светлана Федорова на своей странице в Фейсбук. На видео, которое выложила главный врач, видно, как полицейские "словно невзначай" сбрасывают с полок ее личные вещи и копошатся в документах несмотря на требование дождаться адвоката.

Также по сообщениям СМИ обыск проводят на основании постановления суда по подозрению, как указано в документе, в "вроде бы незаконных" начислениях ковидних доплат врачам и сотрудникам больницы. Речь идет о педиатрах, детском анестезиологе, медсестрах, административных и технических работниках больницы. Также главного врача обвиняют в "якобы незаконном" проведении ремонтов за счет спонсоров.

Автор: 

Нацполиция (16427) Шахов Сергей (110)


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Топ комментарии
+5
"Наш край" - це такі ригосєпари з Одещини?
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02.08.2021 16:29
+3
Не ну то что "наш крах" рыговские засранцы и ватники это понятно... Но чем лучше зеленая шваль...
Кстати "наш крах" случайно не в ОПЗЖопе?
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02.08.2021 17:04
+2
Шахов 21 февраля выступал с трибуны в Верховной Раде Украины, он экспрессивно говорит :"Насколько мы видим, коронавируса никакого нет, а есть коронавирус в головах у чиновников". Вопрос к Шахову... Если короновируса нет, то какие доплаты делала его соратник по партии?
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02.08.2021 16:56
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Там не за 6 тыс. грн. борьба идет!
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02.08.2021 16:21 Ответить
Большевизм в действии. Ждите, он вешается.
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02.08.2021 16:23 Ответить
"Наш край" - це такі ригосєпари з Одещини?
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02.08.2021 16:29 Ответить
таки и в Запорожской тоже
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02.08.2021 17:04 Ответить
По ходу рыльце пушистое у барышни...
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02.08.2021 16:29 Ответить
ага.. из области я так думаю... ты в своем погоняло не пропустил " без"
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02.08.2021 18:05 Ответить
Знову цей гадюшник Миколаївский розворушили. Врадіївки вам мало було?
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02.08.2021 16:30 Ответить
Шахов 21 февраля выступал с трибуны в Верховной Раде Украины, он экспрессивно говорит :"Насколько мы видим, коронавируса никакого нет, а есть коронавирус в головах у чиновников". Вопрос к Шахову... Если короновируса нет, то какие доплаты делала его соратник по партии?
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02.08.2021 16:56 Ответить
Не ну то что "наш крах" рыговские засранцы и ватники это понятно... Но чем лучше зеленая шваль...
Кстати "наш крах" случайно не в ОПЗЖопе?
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02.08.2021 17:04 Ответить
Ну подворовывает малеха тетка. Но она же на передовой борьбы с Ковидом. Пусть ее.
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02.08.2021 17:38 Ответить
Менти знову воюють за ковід-фонд?
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02.08.2021 17:53 Ответить
 
 