РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6922 посетителя онлайн
Новости
10 576 40

Кремль шантажировал США вторжением в Украину, чтобы достроить "Северный поток - 2", - "слуга народа" Подгорная

Кремль шантажировал США вторжением в Украину, чтобы достроить

США пытаются консолидировать западные страны – путем восстановления нормальных отношений с Евросоюзом и прежде всего - с Германией.

Об этом заявила нардеп "Слуги народа" Виктория Подгорная в интервью Цензор.НЕТ.

"С точки зрения Джозефа Байдена, вступившего в переговорный процесс с Путиным, - существовала реальная угроза агрессии против Украины. В то же время, на это и был расчет Кремля, который шантажировал США вторжением в Украину. Думаю, что в этом состояла стратегическая линия Владимира Путина, стремящегося добиться завершения проекта "Северный поток-2". Утверждать это с полной уверенностью я, конечно, не могу, поскольку не являюсь участницей переговоров США с РФ. Но, очевидно, что такова одна из ключевых причин (не единственная) договоренностей о завершении строительства "Северного потока" между Ангелой Меркель и Джо Байденом", - отметила парламентарий.

В то же время, по словам Подгорной, в таких договоренностях просматривается и еще один аспект – ценностный.

"Он важен в свете так называемой "доктрины Байдена". Дело в том, что нынешний американский Президент пришел со стратегической установкой "America is back". В том смысле, что США возвращаются как лидер либерального мира и гарант либерального порядка. Посыл такой: консолидировать либеральные демократии против попыток авторитарных государств разрушить международный порядок. Соответственно, США пытаются консолидировать западные страны – путем восстановления нормальных отношений с Евросоюзом и прежде всего - с Германией. Отношений, которые серьезно подорвал Трамп", - объяснила она.

Нардеп добавила, что выдвинув такую доктрину, Джо Байден достаточно четко провел водораздел, подчеркнув, что в мире есть два полюса.

"И неслучайно 25 января этого года даже Генсек ООН выразил тревогу, что существует угроза противостояния между Китаем и Соединенными Штатами", - подчеркнула она.

Интервью со "слугой народа" Викторией Подгорной читайте здесь.

Также читайте: Украинские политики, журналисты и активисты обратились к Байдену из-за "Северного потока-2"

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31211) россия (95361) США (26401) Северный поток (1449) Подгорная Виктория (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Вопрос только в том, а где Украина во всей этой схеме? С кем мы и куда идём, после этого кидалова с СП-2, всеми этими ценностями и озабоченностями?
показать весь комментарий
02.08.2021 16:29
+10
Чушь собачья.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:27
+10
_Единственное что может удержать путлера от войны - это гарантия что он получит сокрушительный ответ. Если он будет видеть нерешимость Запада ответить на нападение, то неизбежно нападёт! Решимость эту путлер проверил на вшивость в 2010 нападением на Польшу - страну ЕС и НАТО! - и обнаружил запущенный педикулёз...
показать весь комментарий
02.08.2021 16:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
никто и не сомневался
показать весь комментарий
02.08.2021 16:25 Ответить
Демократи в США свідомо допомагають путіну, щоб війна в Європі не закінчувалась ніколи. Демократи дали путіну добудувати Північний поток-2 щоб війна продовжилась з новою силою! Тепер Росія перекриє газ, створить енергетичну кризу в Україні і піде у наступ! Байден дав в руки путіна чергову зброю, щоб підігріти інтерес путіна до ведення агресивної війни! Це геополітика яка послаблює ЄС.
показать весь комментарий
02.08.2021 17:19 Ответить
Тебе вже випустили з дурки?
показать весь комментарий
02.08.2021 18:13 Ответить
Чушь собачья.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:27 Ответить
таки лучше с чёрного зеркала выбрала бы сюжет с премьером и свиньёй
показать весь комментарий
02.08.2021 17:12 Ответить
Як і всі заяви чи висловлювання "слуг". Вистачає і одного Арахамії.
показать весь комментарий
02.08.2021 19:05 Ответить
Вопрос только в том, а где Украина во всей этой схеме? С кем мы и куда идём, после этого кидалова с СП-2, всеми этими ценностями и озабоченностями?
показать весь комментарий
02.08.2021 16:29 Ответить
де ж тут кидалово, коли мова йде якраз про шантаж штатів з бору мордира, напасти на Украіну, щоб добудувати ПП-2?
Шантаж,розумієте?
показать весь комментарий
02.08.2021 16:54 Ответить
Шо опять не шатайте будку а то ***** нападьот? Что то Трамп не боялся шантажа и остановил сп2, а от угроз Б52 присылал полетать над Украиной успокаивая такой же ядерной дубиной, какой и ***** шантажирует.
показать весь комментарий
02.08.2021 18:05 Ответить
Кидалово было когда украинцы выбрали зеленско и до сих пор многие считают ********* братской страной.
показать весь комментарий
02.08.2021 17:55 Ответить
_Единственное что может удержать путлера от войны - это гарантия что он получит сокрушительный ответ. Если он будет видеть нерешимость Запада ответить на нападение, то неизбежно нападёт! Решимость эту путлер проверил на вшивость в 2010 нападением на Польшу - страну ЕС и НАТО! - и обнаружил запущенный педикулёз...
показать весь комментарий
02.08.2021 16:30 Ответить
СП-2 построен.
Ордынские войска отводятся от границ?
показать весь комментарий
02.08.2021 16:30 Ответить
Кремль занимался своим любимым делом, а чем занималась Украина?
показать весь комментарий
02.08.2021 16:31 Ответить
зеЛох полностью просрал и комуникацию с партнерами по сп-2, но у зебилов виноват кто-угодно, но только не бубочка.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:34 Ответить
при всех недостатках бубочки , коррупция в Германии оказалась выше здравого смысла . А также желание немцев стать главной страной в ЕС .
показать весь комментарий
02.08.2021 20:11 Ответить
Кремль шантажував США і Байден піддався шантажу.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:35 Ответить
дуже швидко.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:43 Ответить
Попахивает бредом. С таким же успехом они могли обещать разбомбить Воронеж. для США это по важности примерно на одном уровне.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:36 Ответить
Меньше надо выражать озабоченность, а действовать решительней и отрывать путе, то шо на пасху красят. А то ничего низззя, а то путин нападёт
показать весь комментарий
02.08.2021 16:37 Ответить
Вот именно, что низя. На этом и построено левое мировоззрение.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:41 Ответить
Никто не может шантажировать Америку!!!! Это бред!!!! Просто болтовня!!!
показать весь комментарий
02.08.2021 16:39 Ответить
Так це ж не саму Америку, а по суті - Украіну.
я не знаю чи правда, але давайте уявимо:
Плут каже, що "не дасте добудувати пп2, нападемо на Украіну".
Як діяти Америці, неповірити?
А якщо б дійсно, плут зайшов в Украіну далі, це проблема вже всього світу була б, непередбачуваним кінцем.
Ні?
показать весь комментарий
02.08.2021 17:09 Ответить
Тю, бред, а что им мешает вторгнуться после того как достроят? Наоборот им для этого этот сраный поток развязывает вообще все руки.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:48 Ответить
Вы вообще, понимаете, что значит вторжение . Вторжение в Афганистан чем закончилось? Афганцы поимели как хотели доблестные советские войска. Также будет и в Украине.
показать весь комментарий
03.08.2021 04:28 Ответить
Звідки інфа, зєдамбаска?
показать весь комментарий
02.08.2021 16:50 Ответить
думаю, что кремляди больше боялись, что бы наши не пошли в атаку освобождать наши территории, очень сомневаюсь, что лаптям хотелось пойти на Киев и отгрести по полной.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:50 Ответить
Умом зеленых не понять
Разумковым рейтинг не измерить
На храме ПРЕЗ нарисовать
Сказать икона - будут верить
показать весь комментарий
02.08.2021 16:53 Ответить
Кремль шантажував США? А що робив Косоворотка? А Косоворотка носився по всьому світу і кричав, що бажає зустрічі з терористом № 1 і що він не вбивця (чи можен я щось пропустив і він сказав, що вбивця?) і що в очах терориста він бачитьь мир і віддав йому ключого свідка Цемаха по збиттю латака, не міжнародному суду, а ворогу. Злив інформацію по "вагнерівцях", сказав що то не його операція, а вказав на членів НАТО і показав їм дулю без маку. А після того що США, що туркам приходилось виводити свою агентуру і тратити мільярди на їх безпеку. А скільки потрібно буде часу, щоб створити нову сітку? То ви самі сказали, що путін і росія друзі, а вимагаєте від когось санкцій? Це ви "зелені" злили Україну. Вам українська мова і сама Україна заважає розвитку бізнесу, ваші щелепи заточені на московію.
показать весь комментарий
02.08.2021 17:02 Ответить
что она курит?
показать весь комментарий
02.08.2021 17:33 Ответить
Кокс, Лавров постоянно свежий завозит
показать весь комментарий
02.08.2021 18:17 Ответить
Если это так, то у нынешней администрации ОЧЕНЬ слабые аналитики. Или их вообще нет.
показать весь комментарий
02.08.2021 18:50 Ответить
если все так просто, чего моника оманская визжала как свинья на всех телевизорах, и умоляла дать ей помощи, во всех позах, со всех сторон, как в немецком для взрослых?
показать весь комментарий
02.08.2021 19:56 Ответить
Бред сивой кобылы .
показать весь комментарий
02.08.2021 20:09 Ответить
Пу-у-у.... Хоч росія, звичайно, казззли смердючі.
показать весь комментарий
02.08.2021 22:15 Ответить
Випускниця Трускавецького вишу...Шо казати....?
показать весь комментарий
03.08.2021 00:40 Ответить
Кремль шантажував США вторгненням в Україну, щоб добудувати "Північний потік - 2", - "слуга народу" Подгорна - Цензор.НЕТ 3184
показать весь комментарий
03.08.2021 06:33 Ответить
членство в #говнонарода это диагноз
пнх мразь членограйная
показать весь комментарий
03.08.2021 09:14 Ответить
 
 