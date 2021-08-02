Кремль шантажировал США вторжением в Украину, чтобы достроить "Северный поток - 2", - "слуга народа" Подгорная
США пытаются консолидировать западные страны – путем восстановления нормальных отношений с Евросоюзом и прежде всего - с Германией.
Об этом заявила нардеп "Слуги народа" Виктория Подгорная в интервью Цензор.НЕТ.
"С точки зрения Джозефа Байдена, вступившего в переговорный процесс с Путиным, - существовала реальная угроза агрессии против Украины. В то же время, на это и был расчет Кремля, который шантажировал США вторжением в Украину. Думаю, что в этом состояла стратегическая линия Владимира Путина, стремящегося добиться завершения проекта "Северный поток-2". Утверждать это с полной уверенностью я, конечно, не могу, поскольку не являюсь участницей переговоров США с РФ. Но, очевидно, что такова одна из ключевых причин (не единственная) договоренностей о завершении строительства "Северного потока" между Ангелой Меркель и Джо Байденом", - отметила парламентарий.
В то же время, по словам Подгорной, в таких договоренностях просматривается и еще один аспект – ценностный.
"Он важен в свете так называемой "доктрины Байдена". Дело в том, что нынешний американский Президент пришел со стратегической установкой "America is back". В том смысле, что США возвращаются как лидер либерального мира и гарант либерального порядка. Посыл такой: консолидировать либеральные демократии против попыток авторитарных государств разрушить международный порядок. Соответственно, США пытаются консолидировать западные страны – путем восстановления нормальных отношений с Евросоюзом и прежде всего - с Германией. Отношений, которые серьезно подорвал Трамп", - объяснила она.
Нардеп добавила, что выдвинув такую доктрину, Джо Байден достаточно четко провел водораздел, подчеркнув, что в мире есть два полюса.
"И неслучайно 25 января этого года даже Генсек ООН выразил тревогу, что существует угроза противостояния между Китаем и Соединенными Штатами", - подчеркнула она.
Интервью со "слугой народа" Викторией Подгорной читайте здесь.
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Шантаж,розумієте?
Ордынские войска отводятся от границ?
я не знаю чи правда, але давайте уявимо:
Плут каже, що "не дасте добудувати пп2, нападемо на Украіну".
Як діяти Америці, неповірити?
А якщо б дійсно, плут зайшов в Украіну далі, це проблема вже всього світу була б, непередбачуваним кінцем.
Ні?
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пнх мразь членограйная