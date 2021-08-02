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Немецкая компания с офисом в Одессе АUTODOC выходит на IPO. Ее оценивают в 10 млрд евро

Немецкая компания с офисом в Одессе АUTODOC выходит на IPO. Ее оценивают в 10 млрд евро

Основанная в Германии крупнейшая онлайн-платформа по продаже автомобильных запчастей АUTODOC готовится выйти на биржу.

Офис компании недавно открылся в Одессе.

Как сообщает AIN, компания проведет IPO во Франкфурте, ее капитализацию оценивают в 11,9 млрд. долларов (10 млрд евро).

Оценкой компании с апреля занимаются банки Goldman Sachs и JP Morgan Chase & Co., окончательная стоимость пакета акций будет известна ближе к завершению этого процесса, сроки которого пока не уточняются.

Отметим, АUTODOC называют "Amazon для автомобилей". На платформе продается 3,7 миллионов запчастей для легковых и грузовых автомобилей.

Компания была основана в 2008 году в Берлине, а свое нынешнее название получила в 2015 году. Сейчас ежегодный оборот АUTODOC превышает 1 млрд евро.

Немецкая компания с офисом в Одессе АUTODOC выходит на IPO. Ее оценивают в 10 млрд евро 01

АUTODOC оперирует в 27 странах мира и имеет офисы в Германии, Молдове, Польше и Украине, в которых работают более 4 тысяч сотрудников.

Немецкая компания с офисом в Одессе АUTODOC выходит на IPO. Ее оценивают в 10 млрд евро 02

В начале июле компания открыла новый офис на тысячу сотрудников в центре Одессы. На открытие из Берлина прибыли учредители компании, а так же посол Анка Фельдгузен. Один из основателей — Макс Вегнер, в Одессе у него ряд инвестиционных проектов связанных с туристической инфраструктурой. Так же он занимается благотворительностью. Макс Вегнер поддерживает благотворительные проэкт "Добрый обед" и фонд "Корпорация монстров", оказывает поддержку спортсменам, а так же участвует в социальных проектах имеющих связи с Германией.

Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

компания (137) Одесса (7868)


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местний директор на гребцах зарабативает
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02.08.2021 16:53 Ответить
Цены как у всех. Обычный ритейлер. В чем новость?
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02.08.2021 17:40 Ответить
Куда они приперлись? Цены на порядок выше чем на одесском авторынке (яма). Наверное канторка заточена под бюджет.
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02.08.2021 18:48 Ответить
на полицейские примусы продаёт бампера по документам меняют по два раза на день))
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03.08.2021 09:05 Ответить
как зашла, так и выйдет банкротом
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02.08.2021 22:00 Ответить
 
 