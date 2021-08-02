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Новости
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В этом году планируется привлечь в госбюджет до 12 млрд грн доходов от приватизации, - Шмыгаль

В этом году планируется привлечь в госбюджет до 12 млрд грн доходов от приватизации, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание Минэкономики совместно с Фондом госимущества в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже в этом месяце стартует большая приватизация. Подготовку к аукционам обсудили на совещании с председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко и Министром Кабинета Министров Олегом Немчиновым", - отметил Шмыгаль.

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В Фонде доложили, что по итогам 2020 года доходы от приватизации составили 2,25 млрд грн. В этом году от аукционов планируют привлечь в государственный бюджет до 12 млрд грн, что в сумме больше, чем за последние 5 лет

"Нужно также уже планировать следующие шаги. Поэтому дал задание Минэкономики совместно с Фондом госимущества в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы", - сообщил глава правительства.

приватизация (1042) Шмыгаль Денис (2669)


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В этом году планируется привлечь в госбюджет до 12 млрд грн доходов от приватизации, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9605
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02.08.2021 16:31 Ответить
Це все, на що здатні пліснява з їх "велічайшим лідером". Розпродаж країни. ФсЬо.
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02.08.2021 16:41 Ответить
Так казначейство остановило финансирование "великого крадiвництва" - нема золотого запасу. Надо пополнять...
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02.08.2021 16:44 Ответить
Что вы умеете делать ?
Продавать ! А ещё ?
Ну,могу поторговаться...Це всэ!Дно...
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02.08.2021 16:46 Ответить
Найвеличніший лідор всіх народів не знає де гроші брати.
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02.08.2021 17:09 Ответить
Не так важно сколько привлекут , намного важнее сколько уберегут от воровства всеми причастными. А этой пи@доты развелось немеряно.
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02.08.2021 17:28 Ответить
Цього року планується залучити до держбюджету до 12 млрд грн доходів від приватизації, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 288
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02.08.2021 17:31 Ответить
Знову планується, добре що хоч не на 2030 рік. Планів вистачає, а казна пуста. Он зебіли вже третій рік чекають кінця епохи бідності.
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02.08.2021 19:17 Ответить
Ото - щось продати, майже задарма, все що ви вмієте...
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02.08.2021 21:31 Ответить
 
 