В этом году планируется привлечь в госбюджет до 12 млрд грн доходов от приватизации, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание Минэкономики совместно с Фондом госимущества в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже в этом месяце стартует большая приватизация. Подготовку к аукционам обсудили на совещании с председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко и Министром Кабинета Министров Олегом Немчиновым", - отметил Шмыгаль.
В Фонде доложили, что по итогам 2020 года доходы от приватизации составили 2,25 млрд грн. В этом году от аукционов планируют привлечь в государственный бюджет до 12 млрд грн, что в сумме больше, чем за последние 5 лет
"Нужно также уже планировать следующие шаги. Поэтому дал задание Минэкономики совместно с Фондом госимущества в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы", - сообщил глава правительства.
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