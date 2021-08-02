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"Донбассэнерго" увеличило убыток в 10 раз из-за манипуляций трейдеров и аварийных ремонтов

Энергогенерирующая компания "Донбассэнерго" в январе-июне 2021 года увеличила чистый убыток в 9,6 раза (на 202,5 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 226,1 млн грн, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

 Доход компании за полугодие упал в 2,7 раза (на 1,9 млрд грн) – до 1,15 млрд грн. Валовой убыток составил 386,1 млн грн против валовой прибыли 230,6 млн грн в январе-июне-2020. Столь значительно падение дохода в основном связано с трехмесячными аварийными ремонтами седьмого блока Славянской ТЭС (с 17 января по 18 апреля и с 22 апреля по 12 мая).

Производство электроэнергии Славянской ТЭС за первое полугодие составило 563,1 млн кВт-ч, что составило 46,2% плана по выработке. Кроме того, "Донбассэнерго" отмечало, что из-за манипуляций на рынке электроэнергии, которые повлекли за собой обвал цен, компания генерирует только убытки, что привело к присвоению ей статуса "дефолтный". В частности, цена на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в мае составила 930 грн/МВт-ч, в июне – 1362 грн/МВт-ч при себестоимости минимум 1600 грн/МВт-ч.

Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля в месяц упали до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа. Цены на электроэнергию в течение последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, лишило реальных производителей средства на закупку топлива и проведения ремонтов.

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убытки (392) Донбассэнерго (10)


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Топ комментарии
+8
"Донбассэнерго" увеличило убыток в 10 раз из-за манипуляций трейдеров и аварийных ремонтов - Цензор.НЕТ 7012
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02.08.2021 16:50
+2
Кінець енергетичної незалежності.
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02.08.2021 16:40
+2
кароче 3,5 грн за киловатт бамбассэнерго категорически не удовлетворяет...футбольоры ахметки голодать не должны.
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02.08.2021 16:40
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Кінець енергетичної незалежності.
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02.08.2021 16:40 Ответить
кароче 3,5 грн за киловатт бамбассэнерго категорически не удовлетворяет...футбольоры ахметки голодать не должны.
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02.08.2021 16:40 Ответить
А до чого тут Рудий Гудок? Компанія належить Єфімову (другу і партнеру Кононенка), члену БПП, акціонеру РосАтома і т.д. і т.п.
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02.08.2021 16:48 Ответить
ригло воно і в африці ригло...
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02.08.2021 17:02 Ответить
100%-во згоден з Вами: ригів "бувших" не буває (тим більше, якщо цей риг з верхівки ПР)!
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02.08.2021 17:47 Ответить
та да ніпрічом) гудок з бенею завалили ринок і загнали генераторів в збитки. І тепер у них будуть нові руденькі і пейсаті власники
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02.08.2021 17:04 Ответить
"Донбассэнерго" увеличило убыток в 10 раз из-за манипуляций трейдеров и аварийных ремонтов - Цензор.НЕТ 7012
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02.08.2021 16:50 Ответить
Пускай рыжый гудок продаст свою французскую виллу и сделает донбассэнерго прибыльным
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02.08.2021 16:58 Ответить
В частности, цена на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в мае составила 930 грн/МВт-ч, в июне - 1362 грн/МВт-ч при себестоимости минимум 1600 грн/МВт-ч.Источник: https://censor.net/ru/n3280429

А население платит 1680 грн/МВт-ч...хоть за сутку вперед...хоть за месяц..
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02.08.2021 17:03 Ответить
Не несіть таких страшних збитків бідолашки ви наші-все для людей, повертайте ці страшно збиткові енергетичні компанії у державну власність.
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02.08.2021 17:13 Ответить
Угадаю с пол раза. Донбасэнерго госконтора.
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02.08.2021 17:15 Ответить
Управляется эффективными менеджерами с нострикифицированными дипломами от Поплавского. И на кой ляд Индиану ехать заканчивать?
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02.08.2021 17:18 Ответить
Не угадал, владелец Максим Ефимов - любый друзь Игоря Кононенко и Петра Алексеевича
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02.08.2021 19:05 Ответить
абинеротердам+
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02.08.2021 18:50 Ответить
усли где-то шото убыло, то у кого-то прибыло. затариваются по полной пока зелебобы принимают законы не читая
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02.08.2021 18:52 Ответить
 
 