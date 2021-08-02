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Время США и европейским союзникам определить четкую "дорожную карту" вступления Украины в НАТО и ЕС, - Кулеба

Время США и европейским союзникам определить четкую

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал США и их европейских союзников институционально закрепить место Украины в западном мире принятием "дорожной карты" вступления Украины в НАТО и Европейский Союз.

Об этом он написал в своей статье для издания Foreign Affairs, перевод которой был опубликован на сайте МИД Украины в понедельник, информирует Цензор.НЕТ.

"После 1991 года общая история определенное время еще объединяла страны, появившиеся на руинах Союза. Однако в последующие десятилетия они двигались крайне разными траекториями, а общий опыт терял важность. Западным странам пора избавиться от взгляда на регион как просто "постсоветское пространство. Но если эта геополитическая конструкция устарела, какое видение должно прийти ей на замену? Что США и их союзники должны изменить в своей политике, чтобы она соответствовала новым реалиям? В случае Украины речь идет, прежде всего, об институциализации места нашего государства в западном мире. Время США и европейским союзникам, в конце концов, определить четкую "дорожную карту" вступления Украины в НАТО и ЕС", - пишет Кулеба.

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Он отмечает, что США и их западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию относительно региона, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков.

"В случае Украины и Грузии главным приоритетом должно быть продвижение на пути вступления наших стран в НАТО. Как сам Альянс отметил в итоговой декларации саммита 2008 года в Бухаресте и подтвердил на саммите в Брюсселе в этом году, этот день неизбежно наступит", - подчеркнул министр.

По его словам, кроме взаимодействия по безопасности, Украина и Грузия также преданны дальнейшей экономической и политической интеграции с Европой. Он напомнил, что вместе со своим коллегой из Молдовы, министры иностранных дел Украины и Грузии учредили в этом году в Киеве "Ассоциированное трио", которое декларирует цель приобретения членства трех стран в Европейском Союзе.

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"Углубление взаимодействия с этой группой стран предоставляет Европе возможность укрепить свое глобальное влияние, расширить пространство своих демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы. Это также способствует администрации Джозефа Байдена в воплощении его цели поддержать трансатлантическое единство и укрепить восточную границу демократической Европы", - добавил Кулеба.

Глава МИД Украины указал, что Украина уже достигла значительного прогресса в реформах, хотя требуются дальнейшие внутренние трансформации. Речь идет, прежде всего, об искоренении коррупции, добавил он.

"Мы реалистично смотрим на то, сколько еще нужно сделать для преодоления коррупции в судебной системе, секторе обороны и безопасности и других институциях. Но сильная политическая воля для движения вперед есть: это видно из последних смелых шагов, предпринятых, несмотря на яростное сопротивление коррупционных сил", - подчеркнул Кулеба.

МИД (6934) НАТО (9961) Евросоюз (17060) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
1. Посадить Коломоя
2. Посадить Ермака
3. Посадить всех причастных к сливу Вагнергейта
4. Посадить всех причастных к Чаусгейту

я не слишком сложно для ЗЫбилом поясняю?
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02.08.2021 17:00
+8
Досить косити під дурнів. Посадіть міжнародного злочинця каломойшу.
Це буде першим вагомим знаком, що ви насправді хочете рухатись в ЄС і НАТО.
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02.08.2021 16:54
+7
Вам же ЗЕбилам уже не раз говорили какая ситуация с коррупцией в Украине. А вы все требования какие-то предъявляете.
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02.08.2021 17:04
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Время США и европейским союзникам определить четкую "дорожную карту" вступления Украины в НАТО и ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3681
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02.08.2021 16:54 Ответить
Досить косити під дурнів. Посадіть міжнародного злочинця каломойшу.
Це буде першим вагомим знаком, що ви насправді хочете рухатись в ЄС і НАТО.
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02.08.2021 16:54 Ответить
Чого так затято і тупо вчепились до того нездійсненого ПДЧ, таке враження , що по вказівці Кремля...? Проситись треба у Євросоюз...!!! Якщо ж Україна буде мати Статус Союзника США поза НАТО , то США ж член НАТО, а там згідно Статуту НАТО, напад на одну із членів...?!
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02.08.2021 22:52 Ответить
Рано вам ще в НАТО. Спочатку в своєму домі лад наведіть, Щоб НАБУ не гонялось за СБУ, подолайте корупцію, реформуйте суди, і заберіть совок з армії.
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02.08.2021 16:57 Ответить
1. Посадить Коломоя
2. Посадить Ермака
3. Посадить всех причастных к сливу Вагнергейта
4. Посадить всех причастных к Чаусгейту

я не слишком сложно для ЗЫбилом поясняю?
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02.08.2021 17:00 Ответить
І перестать пистіть та красти)
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02.08.2021 17:11 Ответить
Це просто. Вже все вкрадено.
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02.08.2021 17:35 Ответить
малувато буде...
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02.08.2021 18:01 Ответить
все правильно, не нужно стесняться говорить нашим партнерам кхе кхе, что они мягко говоря ведут себя херово.
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02.08.2021 17:02 Ответить
Вам же ЗЕбилам уже не раз говорили какая ситуация с коррупцией в Украине. А вы все требования какие-то предъявляете.
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02.08.2021 17:04 Ответить
Взяточники в МО получают вознаграждение. НАТО? Ну-ну...

https://censor.net/ru/news/3280277/poyimannyyi_na_vzyatke_nachalnik_otdela_minoborony_nepota_otdelalsya_shtrafom_150_tys_grn_pri_etom_uvolilsya
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02.08.2021 17:05 Ответить
Масштабы пожаров в Якутии спаскут РАБссию от дебилизма...Точка кипения достигла высшей точки... 3 млн гектаров леса на РАБссии никогда не горели...то ли еще будет...
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02.08.2021 17:06 Ответить
При байдене этому не бывать, он на стороне зла против Украины.
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02.08.2021 17:07 Ответить
...Людина не "безрозмірна" - "закон збереження енергії" працює й на тонкому плані, і досвід виживання в неволі не на пусте місце приходить, а набувається за рахунок інших, НЕНАБУТИХ за цей час переживань, навичок і вмінь.
(Авторитарні режими - вампіри, вони крадуть у вас ваше життя, висисають із нього соки й не дають йому розквітнути.) Тому "людина неволі" в умовах волі виглядає примітивнішою, простішою, в багатьох відношеннях "недорозвиненою" (і так воно й є!) - і не завжди симпатичною (так іноземці в Совку все дивувалися, чого ми на вулицях не всміхаємось і уникаємо контактів очима, а сьогоднішні відвідувачі Москви й Петербурга дивуються з розлитої в повітрі безпричинної аґресії).
Тому, м.ін., ******* росіяни (навіть супер-пупер фахівці) НІЧОМУ нас не можуть навчити, окрім того, як жити в Росії, і вкрай глупо наймати їх на працю в якійсь іншій галузі: "лагерь ничему не учит" (с) Шаламов). Багато чого ще можна додати... Але, позаяк мене читають і українці на окупованих територіях, не хочеться додавати їм зайвого туску. - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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02.08.2021 17:08 Ответить
Британия вышла из ЕС и делает что хочет...Договор в военной сфере между Британией и Украиной заключен надолго...Сумма внушает доверие Борис Джонсон сказал 1 миллиард 500 миллинов фунтов..хрюкайте дальше Мавзолейные...
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02.08.2021 17:10 Ответить
США уже ввели санкции в отношении Коломойского, в Украине у него дела идут превосходно, все, на этом можно заканчивать все ваши разговоры о дорожных картах.
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02.08.2021 17:11 Ответить
Зелемойские и Украина...это как говорят в Одессе, разный КАЛИБР чуваки...
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02.08.2021 17:13 Ответить
Вчера Посол Украины в Британии ВАДИМ Пристайко рассказал ближайшую ПЕРСПЕКТИВУ РАЗВИТИЯ торговых и военных тОТНОШЕНИЙ УКРАИНА-БРИТАНИЯ....вам лучше не знать когда в Украине войдут в строй базы НАТО в Очакове и Бердянске...,не сцы Мавзолейные Путлерцы..все идет путьом...
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02.08.2021 17:17 Ответить
Ну хто схоче мати справу з "Кварталом-95"? Ти йому щось скажеш, а за три хвилина та інформація буде на столі у Путіна.
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02.08.2021 17:39 Ответить
Зелені пішли другим путьом.Їм здається,що коли вони намєкнуть Байдену,що Зєля під час "разговора с нім с глазу на глаз" поведе себе "жостко",а конкретно заїде йому в те саме око то Байден в силу своєї старчєскої лякливості тут же откриє нам дорогу і в НАТО,і в Євросоюз...в общєм в щаслівоє будущєє...
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02.08.2021 17:40 Ответить
Час українцям повертати Президента України, Зескоморохам ПДЧ ніхто не дасть
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02.08.2021 17:41 Ответить
Для кого ці понти? Для "мудрого" наріду?
Два з половиною роки руйнацій і ганьби.
" Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію, кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?" Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав."
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02.08.2021 17:44 Ответить
кулєба,закрий йбальнік.
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02.08.2021 17:46 Ответить
Можно слямзить какого-нибудь судью, например из ЕСПЧ и атомную бомбу. Тогда и шантажировать Запад сразу станет легче)
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02.08.2021 17:53 Ответить
Крадіть менше і буде вам щастя.
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02.08.2021 17:54 Ответить
Закликати Америку і Європу ця влада навчилася.
Тільки навіть не хоче вчитися хоч шось самій зробити в плані руху по дорожній карті до НАТО і ЄС...
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02.08.2021 18:00 Ответить
Кулеба, а хто ти такий? Чому ти їз препіздентом не можете самі розробити та запропонувати чітку дорожну карту. Якщо вона буде не така, її поправлять. Критикувати, вимагати, істерити..., а самим робити не пробували?
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02.08.2021 18:24 Ответить
Сейчас будет тыц😂😂😂🌷×××
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02.08.2021 18:35 Ответить
Не роби вигляду, хлопчику, що не розумієш чого ЦЕ ВСЕ - ТАК. Вас, зільоних довбнів, не сприймають за партнерів, тим більш, серйозних партнерів. І скільки б ви щоки не надували, ваші ляпи настільки яскраві, що вам їх вже ніхто не забуде. З вами зараз Ще розмовляють тільки тому, що Є повага до Держави, яку заробив Порох і яку ви стрімко щоденно просираєте, ***, гішпанський сором та й годі. А за це дуже скоро прийдеться відповідати.
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02.08.2021 19:18 Ответить
Мы вам ничего не должны, таков ответ США и ЕС. Наведите порядок сначала в своём доме.
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02.08.2021 19:23 Ответить
В институте было три категории студентов: первые учились и всё сдавали сами, вторые тупо все покупали, третьи не учились и не покупали, а постоянно доставали преподов своим бесконечным хождением по пересдачам, пока преподу это не надоедало и он ставил им зачёт или удовлетворительно. Похоже все Зе-команда из третьей категории.
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02.08.2021 19:41 Ответить
Час США та європейським союзникам визначити чітку "дорожню карту" вступу України в НАТО та ЄС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9516
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02.08.2021 19:50 Ответить
Да вроде уже все очевидно. При нынешней власти забудьте про НАТО и ЕС.

Клоунам место в цирке, а избирателям клоунов на помойке.
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03.08.2021 02:53 Ответить
 
 