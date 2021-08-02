Время США и европейским союзникам определить четкую "дорожную карту" вступления Украины в НАТО и ЕС, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал США и их европейских союзников институционально закрепить место Украины в западном мире принятием "дорожной карты" вступления Украины в НАТО и Европейский Союз.

Об этом он написал в своей статье для издания Foreign Affairs, перевод которой был опубликован на сайте МИД Украины в понедельник, информирует Цензор.НЕТ.

"После 1991 года общая история определенное время еще объединяла страны, появившиеся на руинах Союза. Однако в последующие десятилетия они двигались крайне разными траекториями, а общий опыт терял важность. Западным странам пора избавиться от взгляда на регион как просто "постсоветское пространство. Но если эта геополитическая конструкция устарела, какое видение должно прийти ей на замену? Что США и их союзники должны изменить в своей политике, чтобы она соответствовала новым реалиям? В случае Украины речь идет, прежде всего, об институциализации места нашего государства в западном мире. Время США и европейским союзникам, в конце концов, определить четкую "дорожную карту" вступления Украины в НАТО и ЕС", - пишет Кулеба.

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Он отмечает, что США и их западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию относительно региона, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков.

"В случае Украины и Грузии главным приоритетом должно быть продвижение на пути вступления наших стран в НАТО. Как сам Альянс отметил в итоговой декларации саммита 2008 года в Бухаресте и подтвердил на саммите в Брюсселе в этом году, этот день неизбежно наступит", - подчеркнул министр.

По его словам, кроме взаимодействия по безопасности, Украина и Грузия также преданны дальнейшей экономической и политической интеграции с Европой. Он напомнил, что вместе со своим коллегой из Молдовы, министры иностранных дел Украины и Грузии учредили в этом году в Киеве "Ассоциированное трио", которое декларирует цель приобретения членства трех стран в Европейском Союзе.

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"Углубление взаимодействия с этой группой стран предоставляет Европе возможность укрепить свое глобальное влияние, расширить пространство своих демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы. Это также способствует администрации Джозефа Байдена в воплощении его цели поддержать трансатлантическое единство и укрепить восточную границу демократической Европы", - добавил Кулеба.

Глава МИД Украины указал, что Украина уже достигла значительного прогресса в реформах, хотя требуются дальнейшие внутренние трансформации. Речь идет, прежде всего, об искоренении коррупции, добавил он.

"Мы реалистично смотрим на то, сколько еще нужно сделать для преодоления коррупции в судебной системе, секторе обороны и безопасности и других институциях. Но сильная политическая воля для движения вперед есть: это видно из последних смелых шагов, предпринятых, несмотря на яростное сопротивление коррупционных сил", - подчеркнул Кулеба.