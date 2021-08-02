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Шабунин: Конкурс на главу САП приостановлен, так как ОП не устраивает лидирующий кандидат Клименко

Шабунин: Конкурс на главу САП приостановлен, так как ОП не устраивает лидирующий кандидат Клименко

Офис Президента не устраивает кандидатура Александра Клименко, который лидирует в конкурсе на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что с этапа проверки на добропорядочность прошла уже неделя, а Конкурсная комиссия так до сих пор и не собралась, чтобы определить даты и детали следующих этапов.

"Ключевая причина паузы - Офис Президента явно не устраивает лидер рейтинга - детектив НАБУ Александр Клименко, который руководил следствием по Татарову", - утверждает Шабунин.

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Он напомнил, что на следующий этап прошли всего 2 кандидата - Клименко, набравший 212 баллов, и прокурор Андрей Синюк, у которого 195 баллов. Шабунин считает, что далее ОП может либо попробовать заручиться лояльностью Синюка, либо сорвать процесс при помощи скандального Окружного админсуда Киева.

"В этом и причина задержки конкурса сейчас. В случае неуверенности в лояльности Синюка Офис руками парламентской квоты будет тянуть время до получения решения ОАСК", - подчеркнул Шабунин.

По его мнению, эти махинации могут повредить визиту Зеленского в США. Ведь конкурс на должность главы САП для американских партнеров - индикатор готовности украинских властей строить независимые институции.

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"Понимая последствия манипуляций для исторической поездки Зеленского в Вашингтон, в Офисе могут захотеть подвинуть фальсификации на осень - чтобы не обострять", - предполагает Шабунин.

"Для страны это будет означать еще 5 лет очередного "Холодницкого" и сливание дел топ-коррупции", - подытожил он.

Шабунин: Конкурс на главу САП приостановлен, так как ОП не устраивает лидирующий кандидат Клименко 01
Шабунин: Конкурс на главу САП приостановлен, так как ОП не устраивает лидирующий кандидат Клименко 02Шабунин: Конкурс на главу САП приостановлен, так как ОП не устраивает лидирующий кандидат Клименко 03

Автор: 

конкурс (1142) Шабунин Виталий (535) САП (2059) Офис Президента (1795) Окружной админсуд Киева (398)


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Топ комментарии
+26
клоун, всю жизнь обсеравший Украину за кацапские деньги, дорвался до власти с одной целью до власти - грабить лохов, которые его избрали. Но только упоротые зебилы продолжают не замечать очевидного.
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02.08.2021 17:05
+19
Віталька, ти зробив це РАЗОМ!
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02.08.2021 17:02
+10
Шабуня, а шож тебя так бубочка обидел? Ты поливал грязью Пороха на меньше чем Серлещ и пуштун Мустафа, их найвелычнишый сделал членами( между нами, они всегда были членами, еще со школы), членими наблюдательных советов с зряплатолй больше 300 000 гр. в месяц а тебя оставил как каку на цидылке.
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02.08.2021 17:26
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Шапито
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02.08.2021 17:01 Ответить
Віталька, ти зробив це РАЗОМ!
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02.08.2021 17:02 Ответить
Шабунин: Конкурс на главу САП приостановлен, так как ОП не устраивает лидирующий кандидат Клименко - Цензор.НЕТ 9420
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02.08.2021 17:04 Ответить
клоун, всю жизнь обсеравший Украину за кацапские деньги, дорвался до власти с одной целью до власти - грабить лохов, которые его избрали. Но только упоротые зебилы продолжают не замечать очевидного.
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02.08.2021 17:05 Ответить
шобунько бегает возле места "главы САП" как **************)
Видно неслабый транш зашел борцуну с ко-ко-корупцийой.
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02.08.2021 17:09 Ответить
Тобто конкурс іде прозорий і чесний, а "шобунько" заважає?
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02.08.2021 17:16 Ответить
ага) у зебілів всі конкурси були "прозорі і чесні"
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02.08.2021 17:30 Ответить
зедебіла завжди видно здалека ну ви ж вже зробили їх разом?
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02.08.2021 17:18 Ответить
Шабуня так громко кукарекает в надежде, что бубочка и его заметит.
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02.08.2021 17:33 Ответить
Люся №2?
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02.08.2021 17:55 Ответить
Т.е., он не прав?
Или вы таки просто захотели испортить воздух в теме?
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02.08.2021 18:49 Ответить
зеля наривається на копняки від Байдена у Вашингтоні..
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02.08.2021 17:12 Ответить
та йому насрати,клоуну вже ніхто не указка
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02.08.2021 17:18 Ответить
А Байден чи хтось з американців точно кинуть це зеленському у вічі.
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02.08.2021 17:26 Ответить
А могут и в морду. ЗЕленую.
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02.08.2021 17:27 Ответить
Шабуня, а шож тебя так бубочка обидел? Ты поливал грязью Пороха на меньше чем Серлещ и пуштун Мустафа, их найвелычнишый сделал членами( между нами, они всегда были членами, еще со школы), членими наблюдательных советов с зряплатолй больше 300 000 гр. в месяц а тебя оставил как каку на цидылке.
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02.08.2021 17:26 Ответить
у нього якась вівця сидить в ВР і нормально доїть конверти.
А шабунку лишили зображать "непримириму опозицію". Тіпа все отлічно, - от тільки голову САП не такого обрали)
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02.08.2021 17:36 Ответить
Скоро будет как при Яныке - слуги будут даже городскими туалетами руководить.
Вне конкурса.
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02.08.2021 17:33 Ответить
Это единственное, на что эти Бенины слуги способны.
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02.08.2021 19:52 Ответить
"В развернутых планах государственного департамента США на август 2021 г. нет упоминания об официальном визите президента Украины. Это означает что, либо его не будет, либо он будет проходить по линии администрации президента США со статусом «не официальный визит». В планах администрации президента США этого визита тоже нет, но в этом случае он не требует специальной дипломатической процедуры и может быть внесен накануне самого визита".

Хроника одного президента, ‎02.‎08.‎2021
************
Невипадково
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02.08.2021 17:45 Ответить
Шабуніна в ЛЮБУ наглядову раду і фсьо! В любу! І корупція буде знищена. Вся корупція.
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02.08.2021 17:58 Ответить
Эта мразь шабунин .привел зеЛю к власти.а теперь еще вякает что-то.
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02.08.2021 18:14 Ответить
..последнее время тупо троллю лохторат их зелёного Вошьдя - занятие непредсказуемое и, иногда, даже небезопасное, но, по-любому, опыты над жЫвотными интересные и, в целом, безобидные, а для общего развития серого вещества подопытных - даже полезные.. Шабуниным привет..
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02.08.2021 18:17 Ответить
Выбирало преза быдлонаселение, но маловероятно, шо быдлонаселение интересует конкурс в САП, к стыду признаться, надежда оста6ется только на Байдена.
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02.08.2021 18:22 Ответить
Цікаво, скіки Холодницький отримав грошей від держави за 5 років своєї ніякої праці?
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02.08.2021 18:44 Ответить
зеленые наперсточники, все им власти мало. с таким монобольшинствои и такой результат. это вам не простят
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02.08.2021 18:54 Ответить
Так би і сказав: - Цирк продовжиться, після антракту.
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02.08.2021 20:07 Ответить
ермак-Козырь, гауляйтер Украины от руSSкого мира, со своим подручными татаровым и портновым ещё не такое устроят, уже все подмяли под себе: прокуратуру (Венедиктову), суды (ОАСК), разведку (вагнергейт и дело Бурбы).
Кончится всё плохо, очень плохо.
ЗеБанду нужно остановить.
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03.08.2021 03:03 Ответить
МВФ как раз деньги на борьбу с коррупцией собрался выделить.
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03.08.2021 10:22 Ответить
шабунінські казочки,а розумний-аж страшно!!!
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26.01.2022 17:11 Ответить
 
 