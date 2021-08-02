Шабунин: Конкурс на главу САП приостановлен, так как ОП не устраивает лидирующий кандидат Клименко
Офис Президента не устраивает кандидатура Александра Клименко, который лидирует в конкурсе на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что с этапа проверки на добропорядочность прошла уже неделя, а Конкурсная комиссия так до сих пор и не собралась, чтобы определить даты и детали следующих этапов.
"Ключевая причина паузы - Офис Президента явно не устраивает лидер рейтинга - детектив НАБУ Александр Клименко, который руководил следствием по Татарову", - утверждает Шабунин.
Он напомнил, что на следующий этап прошли всего 2 кандидата - Клименко, набравший 212 баллов, и прокурор Андрей Синюк, у которого 195 баллов. Шабунин считает, что далее ОП может либо попробовать заручиться лояльностью Синюка, либо сорвать процесс при помощи скандального Окружного админсуда Киева.
"В этом и причина задержки конкурса сейчас. В случае неуверенности в лояльности Синюка Офис руками парламентской квоты будет тянуть время до получения решения ОАСК", - подчеркнул Шабунин.
По его мнению, эти махинации могут повредить визиту Зеленского в США. Ведь конкурс на должность главы САП для американских партнеров - индикатор готовности украинских властей строить независимые институции.
"Понимая последствия манипуляций для исторической поездки Зеленского в Вашингтон, в Офисе могут захотеть подвинуть фальсификации на осень - чтобы не обострять", - предполагает Шабунин.
"Для страны это будет означать еще 5 лет очередного "Холодницкого" и сливание дел топ-коррупции", - подытожил он.
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Видно неслабый транш зашел борцуну с ко-ко-корупцийой.
Или вы таки просто захотели испортить воздух в теме?
А шабунку лишили зображать "непримириму опозицію". Тіпа все отлічно, - от тільки голову САП не такого обрали)
Вне конкурса.
Хроника одного президента, 02.08.2021
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Невипадково
Кончится всё плохо, очень плохо.
ЗеБанду нужно остановить.