Харьковские коммунальщики наладили схему расхищения бюджета, только по одному договору убытки - 400 тыс. грн, - Нацполиция

Сотрудники одного из коммунальных предприятий Харькова в сговоре с чиновниками нескольких частных компаний в 2020-2021 годах завышали цены на товары, оказанные услуги, а также оплату работ, которые делались частично или вообще не выполнялись.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, деньги в городском бюджете Харькова были предусмотрены на ремонт дорог, поставки горюче-смазочных материалов, запчастей и ремонт техники коммунальных предприятий.

"Общая сумма бюджетных средств, перечисленная в 2020 году должностными лицами коммунального предприятия Харькова на счета других субъектов хозяйствования, составляет около 590 миллионов гривен. Только по одному договору сумма убытков ориентировочно составляет 400 тысяч гривен. Что касается других договоров - общая сумма ущерба устанавливается.

В то же время полицейские установили, что горюче-смазочные материалы, запчасти для техники и ее ремонт поставлялись и выполнялись не в полном объеме, их рыночная цена была завышенной. При этом часть горюче-смазочных материалов вообще списывались исключительно на бумаге", - говорится в сообщении.

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Правоохранители провели обыски на КП и изъяли документы и электронные носители информации, "имеющие доказательственное значение для досудебного расследования".

Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные (розыскные) и процессуальные действия.

Злоумышленникам грозит наказание, предусмотренное ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Отмечается, что разоблачили преступную схему хищения средств, предусмотренных в городском бюджете Харькова на выполнение работ и оказание услуг коммунальным предприятиям следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Харьковской области и процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

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