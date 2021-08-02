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Харьковские коммунальщики наладили схему расхищения бюджета, только по одному договору убытки - 400 тыс. грн, - Нацполиция

Харьковские коммунальщики наладили схему расхищения бюджета, только по одному договору убытки - 400 тыс. грн, - Нацполиция

Сотрудники одного из коммунальных предприятий Харькова в сговоре с чиновниками нескольких частных компаний в 2020-2021 годах завышали цены на товары, оказанные услуги, а также оплату работ, которые делались частично или вообще не выполнялись.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, деньги в городском бюджете Харькова были предусмотрены на ремонт дорог, поставки горюче-смазочных материалов, запчастей и ремонт техники коммунальных предприятий.

"Общая сумма бюджетных средств, перечисленная в 2020 году должностными лицами коммунального предприятия Харькова на счета других субъектов хозяйствования, составляет около 590 миллионов гривен. Только по одному договору сумма убытков ориентировочно составляет 400 тысяч гривен. Что касается других договоров - общая сумма ущерба устанавливается.

В то же время полицейские установили, что горюче-смазочные материалы, запчасти для техники и ее ремонт поставлялись и выполнялись не в полном объеме, их рыночная цена была завышенной. При этом часть горюче-смазочных материалов вообще списывались исключительно на бумаге", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уклонение от налогов и присвоение бюджетных средств - в КП "Киевпастранс" продолжаются обыски ГФС. ФОТОрепортаж

Правоохранители провели обыски на КП и изъяли документы и электронные носители информации, "имеющие доказательственное значение для досудебного расследования".

Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные (розыскные) и процессуальные действия.

Злоумышленникам грозит наказание, предусмотренное ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Отмечается, что разоблачили преступную схему хищения средств, предусмотренных в городском бюджете Харькова на выполнение работ и оказание услуг коммунальным предприятиям следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Харьковской области и процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

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Автор: 

Нацполиция (16427) растрата (240) Харьков (7449) Харьковщина (5577) коммунальное предприятие (93)


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Топ комментарии
+5
НУ так великае крадивныцтво, зельке можно, а им нет мутить схемы?
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02.08.2021 17:05
+4
харьковчанам так нравилось как их грабит гепа, что они решили избрать его труп мером.
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02.08.2021 17:08
+1
ПОсмотрите видео с заседаний горсовета харькова - это же просто "из грязи в князи". Смотреть противно.
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02.08.2021 17:05
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НУ так великае крадивныцтво, зельке можно, а им нет мутить схемы?
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02.08.2021 17:05 Ответить
Этим схемам сто лет в обед. Коммунальщики всегда воровали, только эти с какого-то дуру спалились.
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02.08.2021 17:06 Ответить
Жаль, что спалились. Пусть лучше мои налоги пойду в карман этим комунальщикам, чем зеленым скотам в офшер
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02.08.2021 17:08 Ответить
Так по этим схемам они туда и идут
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02.08.2021 17:09 Ответить
ПОсмотрите видео с заседаний горсовета харькова - это же просто "из грязи в князи". Смотреть противно.
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02.08.2021 17:05 Ответить
И че ? Раз все президенты значит все .
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02.08.2021 17:06 Ответить
харьковчанам так нравилось как их грабит гепа, что они решили избрать его труп мером.
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02.08.2021 17:08 Ответить
Падумаешь... тоже мне! У них засушенный труп выборы мэра "выиграл".
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02.08.2021 17:09 Ответить
добкин стайл...чы таки кернесс стайл?
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02.08.2021 17:09 Ответить
Харьковские коммунальщики наладили схему расхищения бюджета, только по одному договору убытки - 400 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6319
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02.08.2021 17:11 Ответить
шо за красавчег?мож референдум о мавзолее в первой столице адольфовичу уже на часи?
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02.08.2021 17:16 Ответить
когда-то еще при сотворении мира Господь засевал землю мудаками и над Харьковом у него рука дрогнула. и здесь их теперь больше чем в среднем по стране
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02.08.2021 17:33 Ответить
у меня тоже к коммунальщикам претензии, они после выборов Зе, перекрасили все что можно было из желто-синего в зеленый, а еще вместо того, что бы нормальные асфальтированные дорожки сделать, накидали гребенных плит, что пройти не возможно, обязательно споткнешься раз 10.
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02.08.2021 17:30 Ответить
показательно прищемили одно звено коммунальщиков, остальные теперь будут целенаправленно заносить новым лицам, идет передел королевства Гепы
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02.08.2021 17:44 Ответить
"Так зато он лавочки поставил!", какой же народ тупой, за эти деньги можно было лавочки на каждом квадратном метре в городе поставить, так и живём ((((
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02.08.2021 17:56 Ответить
А киевские не такие? на Оболони например. Ремонтируют например тротуар - 30% от того что надо. Причем не понятен критерий отбора участков одной и той же дороги. Пишу жалобу Кличку на сайт КМДА, они жалобу его друзьям коррупционерам из Оболонской РДА отфутболивают. Никто ничего доделывать не собирается. Ответы: выделим финансирование, доделаем, как итог только работает выделение финансирования без результата работы...
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02.08.2021 17:56 Ответить
А в Одессе Трухановские не такие ?)))
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02.08.2021 18:06 Ответить
ани на мавзалей Лутшему сабирали..
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02.08.2021 17:58 Ответить
Шото начали наезжать на харьков...не поделили кормушку?
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02.08.2021 18:05 Ответить
 
 