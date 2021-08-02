СБУ "накрыла" пророссийскую группировку Кивы "Патриоты за жизнь", при обыске нашли оружие и наркотики. ФОТОрепортаж
СБУ блокировала "силовую ячейку" пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины.
По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.
Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическом оппоненту. По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.
В ходе процессуальных действий по месту жительства злоумышленников и в офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили:
- холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;
- инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;
- крупную партию марихуаны и оборудование для его выращивания.
Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
По данным издания "РБК-Украина", речь идет об организации "Патриоты - За жизнь", которую контролирует нардеп ОПЗЖ Илья Кива.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А все просто - легке життя відучило їх аналізувати.
Коли люди жили в печерах, у постійних сутичках з хижаками, від здатності аналізувати ситуації залежало, чи виживеш не тільки ти, а і все плем'я. Зараз можна жити і без цього... ну з вкрай рідкісними виключеннями.
Президент не имел монокоалиции, как преЗедент, поэтому не мог силами только своей фракции убрать Авакова. А Аваков слушал Беню, а не Порошенко.
С ног до головы.
Наркоту поделят и отпустят
Или как Чауса охранять будут от всех
ничего удивительного
есть для таких как это чучело специальные, пятилитровые, из-под шампанского
пора вешать
І назвали вони ії Зе влада