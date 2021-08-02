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СБУ "накрыла" пророссийскую группировку Кивы "Патриоты за жизнь", при обыске нашли оружие и наркотики. ФОТОрепортаж

СБУ блокировала "силовую ячейку" пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины.

По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическом оппоненту. По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.

В ходе процессуальных действий по месту жительства злоумышленников и в офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили:

- холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;
- инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;
- крупную партию марихуаны и оборудование для его выращивания.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

По данным издания "РБК-Украина", речь идет об организации "Патриоты - За жизнь", которую контролирует нардеп ОПЗЖ Илья Кива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак

СБУ накрыла пророссийскую группировку Кивы Патриоты за жизнь, при обыске нашли оружие и наркотики 01
СБУ накрыла пророссийскую группировку Кивы Патриоты за жизнь, при обыске нашли оружие и наркотики 02
СБУ накрыла пророссийскую группировку Кивы Патриоты за жизнь, при обыске нашли оружие и наркотики 03

Автор: 

СБУ (19853) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+91
Вы непанимаете. Группа академиков мирно изучала целебные свойства конопли и готовилась защищать кандидатскую диссертацию на тему оптимальной глубины затяжки. А тут супостаты бендеровские помешали.
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02.08.2021 17:15
+51
Прокацапских сил в Украине так много, что они вынуждены давить друг друга, бо у ***** нехватает бабла их всех финансировать...
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02.08.2021 17:15
+42
киву давно надо было закрыть на дурку...это визуально наблюдается..
без биноклей и со всех сторон...
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02.08.2021 17:21
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В жопоблоке все такие.
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02.08.2021 17:47 Ответить
А що тоді сказати про тих, хто його вибрав?
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02.08.2021 17:57 Ответить
Я еще могу понять избирателей жопоблока, в основном это пенсы, дрочащие на совок, и люди, обработанные рашисской пропогандой Их по немножку становится все меньше. А вот дебилов, выбравших зебанутого идиота, бубочку оманского не понимаю. Как можно было, как последним лошарам попасть под такой разводняк? Простой анализ обещаний шута показывает, что он брешет, как дворовой пес.
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02.08.2021 18:29 Ответить
Як можна зрозуміти жінку, яка з дитиною на рухах переходить жваву дорогу спереду від зупинившогося автобуса?
А все просто - легке життя відучило їх аналізувати.

Коли люди жили в печерах, у постійних сутичках з хижаками, від здатності аналізувати ситуації залежало, чи виживеш не тільки ти, а і все плем'я. Зараз можна жити і без цього... ну з вкрай рідкісними виключеннями.
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02.08.2021 21:58 Ответить
Я з тиждень не могла повірити, що бубочка переміг. Була надія, що президенство Зебобіка просто жарт, але дива не сталося.
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03.08.2021 14:28 Ответить
там еще литературу нашли
СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2843
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02.08.2021 17:29 Ответить
ну так и нужно лишать этих "патриотов" жизни.
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02.08.2021 17:30 Ответить
Не при Порохе, а при Авакове. Именно он взял Киви к себе в МВС и поставил большим начальником с соответствующими полномочиями.
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02.08.2021 17:36 Ответить
А ще Порох навчив Ківу поправляти свого самовисуваньця.
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02.08.2021 17:39 Ответить
Не підказуйте зебікам, вони і так несуть таке, що ні в які ворота ....
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02.08.2021 17:41 Ответить
Не хахаха.
Президент не имел монокоалиции, как преЗедент, поэтому не мог силами только своей фракции убрать Авакова. А Аваков слушал Беню, а не Порошенко.
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02.08.2021 17:47 Ответить
кацапёзд, ты смеешь Рональда Рейгана себе на ник цеплять?
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02.08.2021 20:29 Ответить
Я чекав Вашого коментаря - винуватий Порох! Аплодую.
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02.08.2021 17:37 Ответить
Болезный, Порох и тебе насрал в штаны? Так выборы закончились 2 с половиной года тому назад, а ты так и ходишь в обосранный штанах? Хотя, ЗЕбанутые все такие, обосранные.
С ног до головы.
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02.08.2021 17:44 Ответить
он насрал 54,7% граждан страны которые за него проголосовали.....+Небесная сотня с помощью которой он и пролез в президенты
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03.08.2021 10:07 Ответить
СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8497
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02.08.2021 17:44 Ответить
в случае с кивой - будет пшик, то политическое преследование за любовь к родине...
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02.08.2021 17:34 Ответить
Не к родине, а к конопле и его кормилице, силосной яме
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02.08.2021 17:46 Ответить
Яма була жомова.
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03.08.2021 07:31 Ответить
Как неожиданно-то ...
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02.08.2021 17:34 Ответить
СБУ превратилась в карательный орган.
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02.08.2021 17:35 Ответить
СБУ наконец-то вышла из каматоза и начала работать!
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02.08.2021 21:00 Ответить
Закінчилися 9 кг. білого порошку, прийшли до ківи зеленого позичити.!
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02.08.2021 22:34 Ответить
ну и что с того???
Наркоту поделят и отпустят
Или как Чауса охранять будут от всех
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02.08.2021 17:35 Ответить
Може хтось забув, що "За життя" - це "Лє хаім" (לחיים).
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02.08.2021 17:36 Ответить
Еврейский тост.
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02.08.2021 19:32 Ответить
ківа і наркота - нічого дивного
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02.08.2021 17:38 Ответить
Он и на войне травкой баловался и сам в интервью об этом признавался .Так что да ,
ничего удивительного
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03.08.2021 13:37 Ответить
На Мацкве такой же прахфесор как Кива , расчленил свою любовницу,отрубил ей руки и плавапл с отрублеными руками в Мацква -реке.
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02.08.2021 17:39 Ответить
Не в Мацкве, а в Питере, не в Москва-реку, а в Фонтанку. Невзоров еще возмущался, что это моветон, кидать расчлененку в Фонтанку, истинные петербужцы испокон веку использовали для этого Обводной канал. Тогда же вошло в обиход слово "Расчленинград".
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02.08.2021 19:21 Ответить
от перемены места -смысл кацапских скреп не меняется
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02.08.2021 21:02 Ответить
Точно,перепутал.
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02.08.2021 21:27 Ответить
Ну шо вы все напали на целого кандидата наук Киву? Ну а шо ему оставалось делать, если доходов от сдачи в аренду его силосной ямы не хватало академику Киве на прокорм своей партийной академической ячейки, вот они и вынуждены были кормиться коноплей.
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02.08.2021 17:40 Ответить
СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8896
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02.08.2021 17:40 Ответить
Кива - рожа не подсудная. Как- никак, а избран представлять самую пещерную часть иликтората. Ну, не домоглись предшественники лишить предателей права быть избранными... Но, с его выкормышами следует разобраться.... Если всерьез возьмутся за титушек , поставлю клоуну +
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02.08.2021 17:42 Ответить
Вообще Кива талантливый чилавек- Когда надо он питар,когда надо он не питар
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02.08.2021 17:42 Ответить
талантище
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02.08.2021 17:47 Ответить
СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4307
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02.08.2021 17:47 Ответить
Ну уж ты, точно не один народ))))
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03.08.2021 06:10 Ответить
И бильярдиста в обезьянник!😁😁
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02.08.2021 17:53 Ответить
жомова яма дала врожай...
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02.08.2021 17:53 Ответить
Класс, 100%
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04.08.2021 10:06 Ответить
... це все впровадження науково-практичних результатів кандидатської ківи в управління державою...
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02.08.2021 18:04 Ответить
Почему кива ещё не на бутылке?
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02.08.2021 18:17 Ответить
Тому що, йому прийдеться переписувати "свою десертацію".
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02.08.2021 19:52 Ответить
вот меня этот вопрос тоже волнует уже давно!
есть для таких как это чучело специальные, пятилитровые, из-под шампанского
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02.08.2021 20:31 Ответить
"виявили велику партію марихуани та обладнання для її вирощування" - це міг бути як Ків-овець так і кончений прихільник Зєлі.. навіть сама Зєля, брагар-юрченко-арагніда-корнієнко-аналтабу................ пацани, що просто так шлІ к успЄху?
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02.08.2021 18:25 Ответить
А самого Профессора почему не накрыли?
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02.08.2021 18:49 Ответить
глядя из Харькова, видится кубло в Киеве
пора вешать
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02.08.2021 18:52 Ответить
Я не понял , что на Банковой трава закончилась ?
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02.08.2021 18:57 Ответить
Сразу подумал, что второе фото из офиса президента
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02.08.2021 19:01 Ответить
кошерное - ле хаем, кацапское - за жизнь - ориентир дла тупой и прокацапской ваты за какую дупу голосовать.
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02.08.2021 19:12 Ответить
СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8883
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02.08.2021 19:54 Ответить
Нарешті СБУ зробили щось путнє...
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02.08.2021 20:14 Ответить
Открылись интересные подробности....https://antikor.com.ua/articles/189709-otets_kivy_byl_rasstreljan_za_grabehi_i_ubijstva__bogutskaja
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02.08.2021 20:16 Ответить
Нужно всех понять и опустить.
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02.08.2021 20:29 Ответить
А СБУ всегда и везде находит оружие и наркотики.
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02.08.2021 20:57 Ответить
Потому что "всё есть яд и всё есть лекарство"
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03.08.2021 01:27 Ответить
Це не політики ,і тим більше не якась "еліта" ! Це гопники - бандити по яким уже30 років тюрма плаче! У яких треба відбирати Громадянство України разом з Виборчим правом і депортувати на їх ідеологічну родіну!
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02.08.2021 21:00 Ответить
Схоже, що вся ця шайка на чолі з аваковським дегенератом - Ківою, є частиною мвс (раз в'яжуть їх сбушники)
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02.08.2021 21:04 Ответить
Щось закидати Киві це безальтернативно - зараз час полудурків які можуть справку з дурки показати. Це поганий приклад Кернеса для української політики - як що у Харкові кримінальний полудурок тримався у владі 15 років, то чому не зробити цілу політсилу з клоуном у керма.
І назвали вони ії Зе влада
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02.08.2021 21:07 Ответить
Пророссийские отряды Кивы-Черного, охранная структура Медведчука "Шторм", монахи с военной выправкой в монастырях и лаврах - все они ждали и ждут своего часа - сигнала из Кремля начинать действовать в тылу, они - пятая колонна. А к ним "на помощь русскоязычным соотечественникам" прийдут "зеленые человечки".
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02.08.2021 21:08 Ответить
це тільки в Україні може таке бути де вороги України в народних депутатах сидять в Раді))))просто слів немає,ну і до яких пір п'ята колона кремля буде сидіти у владі?Нарід обрав?Та насрати на той нарід,то не нарід то збоченці яких треба судити за те що вони вороги країни і ворогів обирають.
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02.08.2021 21:15 Ответить
Эмм, а это 3/14дрило кива, оно часом не по ботанике "докторскую" защищало?
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02.08.2021 21:23 Ответить
И этому долбоящеру киве нихера не будет. Только не при зелохах.
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02.08.2021 21:34 Ответить
так ему при всех лучше всех
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02.08.2021 23:41 Ответить
Киву раком и петушить под шканарь
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02.08.2021 21:40 Ответить
Отличие дикой страны третьего мира от цивилизованной знаете в чём состоит? Не используется секс в виде наказания.
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03.08.2021 01:26 Ответить
Холодное оружие которое могли использовать...(навскидку, без экспертизы, холодное)А ещё у одного был член который он мог использовать для изнасилования.
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02.08.2021 23:40 Ответить
Расстрелять !!
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03.08.2021 01:19 Ответить
и выкурить!
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03.08.2021 01:24 Ответить
теперь наш гуманный суд скажет: что этого никогда не было. поймут и отпустят((((
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03.08.2021 05:54 Ответить
Повесить онаниста на одной веревке с Медведчукой и Рабиновицем!
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03.08.2021 07:52 Ответить
Дегенерат совсем оборзел,безнаказанно гадит ,давно пора бошку отбить.
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03.08.2021 08:37 Ответить
Університет ім. Іллі Киви.
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03.08.2021 10:14 Ответить
Це були аспіранти.
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03.08.2021 11:09 Ответить
Какая-то подстава... Конопля зеленая, травмат и бумажки? И это ОО?
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03.08.2021 10:23 Ответить
У меня только один вопрос :почему вместе с этими гавриками и самого киву не взяли ,ведь он он в открытую угрожал зеленскому устроить держпереворот уже этой осенью.И угрозы эти свои он озвучивал аккурат сразу после отставки бессменного министра рюкзакова
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03.08.2021 11:07 Ответить
СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6318 Турция. В Анталье задержали двух русских туристов о подозрению в поджоге лесов
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03.08.2021 13:27 Ответить
А Чаус.
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04.08.2021 10:07 Ответить
после многих безуспешных лет поисков сбушники наконец то заметили путинососов-террористов и наркоманов в сборище путинососов-террористов и наркоманов.
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04.08.2021 10:55 Ответить
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