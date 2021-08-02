СБУ "накрыла" пророссийскую группировку Кивы "Патриоты за жизнь", при обыске нашли оружие и наркотики. ФОТОрепортаж

СБУ блокировала "силовую ячейку" пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины.

По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическом оппоненту. По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.

В ходе процессуальных действий по месту жительства злоумышленников и в офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили:



- холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;

- инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;

- крупную партию марихуаны и оборудование для его выращивания.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

По данным издания "РБК-Украина", речь идет об организации "Патриоты - За жизнь", которую контролирует нардеп ОПЗЖ Илья Кива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак





