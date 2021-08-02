"Мы предостерегаем, чтобы сегодня не было "трюков", - нардеп Павленко о деле "Кузни на Рыбальском"

Власть Зеленского должна осознавать, что за политическое преследование тех, кто защищал государство нужно будет нести ответственность.

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко во время акции под судом в поддержку директора "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

"Мы будем делать все, чтобы исправить это кривосудие, мы будем делать все, чтобы справедливость была восстановлена. Для этого надо, чтобы и Зеленский, и судьи, и прокуроры, и все остальные знали, что все видят их выкрутасы и к чему они приведут ", - сказал Павленко.

"Мы предостерегаем, чтобы сегодня не было "трюков". Мы с народными депутатами будем на заседании для того, чтобы показать, что бы там все было, по крайней мере, согласно закону, будем информировать, что происходит, но главное, чтобы и судьи, и прокуроры, и самое главное Зеленский и его компания помнили и знали, что есть контроль и есть неравнодушные люди, которые не дадут им спуску ", - отметил депутат.

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"А о том, что происходило 29 числа, защита будет подавать в Европейский суд по правам человека, потому что там есть абсолютно четкий состав пыток, издевательств, потому что ставить такой объем залога, который выставлен и генералам, и производственнику Шандре, он не имеет никакого отношения ни к правосудию, ни к здравому смыслу, так как держать искусственно людей за решеткой - это пытки и всем, кто был причастен к этим неправомерным решениям, еще придется отвечать. Поэтому борьба впереди", - подчеркнул Павленко.

"Мы как раз здесь для того, чтобы показать, что все произошло в соответствии с законом, чтобы прокуроры не искали никаких отговорок и отмазок для того, чтобы не явиться в суд, для того, чтобы у судей были основания не рассматривать это дело сегодня. Я могу где-то понять поведение прокуроров, хотя оно не имеет ничего общего с нормами морали, ни с юридической позицией, но тем, как было подготовлено дело, тем, как было обосновано обвинение, понятно, что беспристрастный суд разнес бы это в несколько минут и закончилось бы это освобождением этих людей", - считает депутат.

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"Очень надеюсь, что на этот раз услышали людей, которые стоят сейчас под судом, для того, чтобы уже не играть в игры, а все-таки явиться в суд и рассмотреть по существу меру пресечения, потому что вынесение залога в более 400 млн грн - это по определению европейских международных институтов является пытками, потому что невозможно выносить безальтернативный арест, а такая сумма это очевидно безальтернативный арест ", - отметил Павленко.

"Процессуальный кодекс четко говорит, что суд должен руководствоваться обстоятельствами дела, а не объемом так называемого вреда, потому что он еще не доказан, а обстоятельствами дела и имущественным положением обвиняемых. Никоим образом ни обстоятельства дела, ни тем более имущественное положение обвиняемых не подводят к таким астрономическим суммам, поэтому, если в Апелляционном суде действительно будет осуществлено правосудие, все эти позиции должны быть пересмотрены и люди должны оказаться на свободе", - добавил депутат.

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