Россия хочет провести очное заседание ТКГ в Минске, чтобы оказывать давление на украинскую делегацию, - Иванова

Россия продвигает вопрос очной встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.

Член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Татьяна Иванова прокомментировала инициативу РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Они начали продвигать этот вопрос, и мое личное мнение, что не просто так. Процесс никак не продвигается с точки зрения России, навязывания нам каких-то своих видений, как нужно урегулировать процесс. А точнее, не урегулировать, а отдать неподконтрольные территории Украины на условиях России. Им нужно найти какое-то давление на украинскую делегацию в ТКГ", - объяснила Иванова.

"Например, если мы будем проводить встречу в Минске, то там нужно обеспечить безопасность украинской делегации. Гарантировать такую безопасность после событий в Минске никто не может. Там активно работают не только белорусские, но и российские спецслужбы. А на некоторых членов украинской делегации есть возбужденные уголовные дела, по которым они преследуются. И кто будет им там гарантировать безопасность, кто гарантирует, что они не будут задержаны? Кто гарантирует, что на тех членов, на которых еще нет дел, они не появятся завтра? А это, конечно, будет давление на украинскую делегацию", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ предлагает провести очное заседание ТКГ в Минске.

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