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Россия хочет провести очное заседание ТКГ в Минске, чтобы оказывать давление на украинскую делегацию, - Иванова

Россия хочет провести очное заседание ТКГ в Минске, чтобы оказывать давление на украинскую делегацию, - Иванова

Россия продвигает вопрос очной встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.

Член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Татьяна Иванова прокомментировала инициативу РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Они начали продвигать этот вопрос, и мое личное мнение, что не просто так. Процесс никак не продвигается с точки зрения России, навязывания нам каких-то своих видений, как нужно урегулировать процесс. А точнее, не урегулировать, а отдать неподконтрольные территории Украины на условиях России. Им нужно найти какое-то давление на украинскую делегацию в ТКГ", - объяснила Иванова.

"Например, если мы будем проводить встречу в Минске, то там нужно обеспечить безопасность украинской делегации. Гарантировать такую безопасность после событий в Минске никто не может. Там активно работают не только белорусские, но и российские спецслужбы. А на некоторых членов украинской делегации есть возбужденные уголовные дела, по которым они преследуются. И кто будет им там гарантировать безопасность, кто гарантирует, что они не будут задержаны? Кто гарантирует, что на тех членов, на которых еще нет дел, они не появятся завтра? А это, конечно, будет давление на украинскую делегацию", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ предлагает провести очное заседание ТКГ в Минске.

Также читайте: Успех переговоров по Донбассу зависит от личности модератора ОБСЕ, - Резников

Автор: 

Беларусь (7887) россия (95361) Минск (1562) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+5
Россия хочет провести очное заседание ТКГ в Минске, чтобы оказывать давление на украинскую делегацию, - Иванова - Цензор.НЕТ 7502
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02.08.2021 17:26
+1
Пусть оказывают давление шеей на верёвку, упыри.
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02.08.2021 17:28
+1
Россия хочет провести очное заседание ТКГ в Минске, чтобы оказывать давление на украинскую делегацию, - Иванова - Цензор.НЕТ 9987
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02.08.2021 17:31
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Россия хочет провести очное заседание ТКГ в Минске, чтобы оказывать давление на украинскую делегацию, - Иванова - Цензор.НЕТ 7502
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02.08.2021 17:26 Ответить
Пусть оказывают давление шеей на верёвку, упыри.
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02.08.2021 17:28 Ответить
Россия хочет провести очное заседание ТКГ в Минске, чтобы оказывать давление на украинскую делегацию, - Иванова - Цензор.НЕТ 9987
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02.08.2021 17:31 Ответить
Украине нужно четко заявить, что не будет вести с РФ никаких переговоров, кроме подписания РФ капитуляции - вывода войск со всей территории Украины и выплаты репараций! Освобождения пленных. А по другим вопросам даже не обращаться!
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02.08.2021 17:32 Ответить
а, юношеский максимализм...
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02.08.2021 17:34 Ответить
нет! это константа политики Украины!
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02.08.2021 17:40 Ответить
упс...
гігант інтелекту
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02.08.2021 17:44 Ответить
та нєту нікакіх бєлорускіх спєцслужб - то все те ж совкове кагебе
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02.08.2021 17:33 Ответить
вопрос не в том...вопрос о обструкции желающих прислушиваться к желаниям жидоугрофиннобурятии..
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02.08.2021 17:33 Ответить
без палева пытаются затащить в Минск, что бы спокойно себе вербовать, посылайте их куда подальше.
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02.08.2021 17:38 Ответить
а ще що..? а ху-ху не хо-хо?..
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03.08.2021 03:55 Ответить
 
 