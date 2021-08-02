Полицейские Донетчины сообщили о подозрении "судье" террористов ОРДО, осудившим невиновную за "терроризм"

Правоохранители заочно привлекают к ответственности так называемого судью незаконно созданного "Верховного суда ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

"Следствием установлено, что в 2017 году 64-летний мужчина, незаконно будучи "судьей" в незаконно созданном судебном органе, признал мирную жительницу виновной в ряде преступлений. В частности, хранении, перевозке, передаче и контрабанде взрывчатых веществ для совершения теракта и вынес "наказание" в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время "следствия" женщину заставили признаться в инкриминируемых преступлениях.

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"Потерпевшая два года находилась в СИЗО, после чего была помещена в исправительную колонию. В конце 2017 года женщина по обмену пленными была освобождена и возвращена в Украину, где смогла дать показания. Обмен состоялся на КПВВ "Майорское".

Сейчас так называемому судье заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет.

Досудебное расследование продолжается", - уточнили в полиции.

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