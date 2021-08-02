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Полицейские Донетчины сообщили о подозрении "судье" террористов ОРДО, осудившим невиновную за "терроризм"

Полицейские Донетчины сообщили о подозрении

Правоохранители заочно привлекают к ответственности так называемого судью незаконно созданного "Верховного суда ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

"Следствием установлено, что в 2017 году 64-летний мужчина, незаконно будучи "судьей" в незаконно созданном судебном органе, признал мирную жительницу виновной в ряде преступлений. В частности, хранении, перевозке, передаче и контрабанде взрывчатых веществ для совершения теракта и вынес "наказание" в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время "следствия" женщину заставили признаться в инкриминируемых преступлениях.

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"Потерпевшая два года находилась в СИЗО, после чего была помещена в исправительную колонию. В конце 2017 года женщина по обмену пленными была освобождена и возвращена в Украину, где смогла дать показания. Обмен состоялся на КПВВ "Майорское".

Сейчас так называемому судье заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет.

Досудебное расследование продолжается", - уточнили в полиции.

Также читайте: 5 боевиков НВФ будут заочно судить за разбой, похищение правоохранителей и нападение на админучреждения в Лимане в 2014 году, - прокуратура

Автор: 

Нацполиция (16427) судья (2644) терроризм (18689) Донецкая область (9505)


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На кіл його!
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02.08.2021 17:51 Ответить
Самое паршивое в этой истории что все эти "судьи" и "прокуроры" так и не будут наказаны за незаконное лишение свободы,а посадят обычных нариков-боевиков.
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02.08.2021 17:55 Ответить
А судей отпустят "по истечению сроков давности" как это делают с депутатами и прочими приблатненными бандитами
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03.08.2021 10:31 Ответить
А він, бідний, аж засумував.
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02.08.2021 17:55 Ответить
Ну да сообщили о подозрении хоть он и не в зоне досягаемости.
А вот сообщить здесь подозрение причастным к тому что Кузьменко полгода провела в СИЗО, Антоненко 500 дней, Стерненко, боевые генералы как-то у полицаев руки не доходят.
Ну никак не видят того судейско-прокуроского беспредела, что рагзулялся при зелени
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02.08.2021 18:42 Ответить
ну-ка арестуйте
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03.08.2021 03:59 Ответить
А як щодо підозри лугандонському рішалі Вишняку?
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03.08.2021 11:37 Ответить
 
 