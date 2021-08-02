Украинская сторона не считает возможным проведение очного заседания ТКГ в Минске из-за COVID-19, - советник Ермака
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе не считает возможной организацию очной встречи в Минске до тех пор, пока действуют карантинные ограничения из-за COVID-19.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента, спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В настоящее время карантинные ограничения из-за COVID-19 украинская сторона воспринимает всерьез и не считает возможной организацию очной встречи", - заявил Арестович.
"Тем не менее, мы услышали позицию российской стороны. Мы ее обсудим на уровне главы делегации, на уровне МИДа и примем соответствующее решение до момента следующего заседания ТКГ – это 26 августа. Еще есть целый месяц. Мы своевременно уведомим наших партнеров", - добавил он.
Он также отметил, что "российская сторона выдает желаемое за действительное, говорят о том, что ОБСЕ выступает "за" проведение очной встречи в Минске".
"ОБСЕ никогда не выносит однозначных суждений, пока нет гарантированной и однозначной позиции всех трех сторон переговоров ТКГ. Они выдают желаемое за действительное", - подчеркнул Арестович.
Ранее глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов заявил о том, что для очередного заседания контактной группы по Донбассу, запланированного на 26 августа, есть все возможности проведения в очном формате.
Он также напомнил, что "все реальные результаты переговоров между Киевом и Донбассом были достигнуты именно в прямом диалоге при личном общении", а также возложил ответственность за конструктивное продолжение переговоров на Киев".
Весной представители Украинской делегации в ТКГ уже заявляли о том, что откажутся от поездок на переговоры в Беларусь из-за эпидемиологической обстановки, а также из-за "враждебной риторики" Беларуси в отношении Украины по причине нахождения первой под влиянием России.
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Типа, не будь ковида - то можно...
и ладно бы ты просто (как всегда) демонстрировал свой идиотизм, но орать о пленках после того как США официально признали деркача расейским агентом - все равно что открыто заявлять о своей причастности к ботам из лахты))
Впрочем, ты слишком тупой чтобы осознавать такие простые вещи - а других в вашей ботоферме нет))
действительно,при чём всё это,нам только ковид мешает
Для всего мира: эпидемиологической обстановки,
Для своего электората: "враждебной риторики" Беларуси в отношении Украины по причине нахождения первой под влиянием России. Источник: https://censor.net/ru/n3280449
"Украинская сторона не считает возможным проведение очного заседания ТКГ в Минске из-за COVID-19, - советник Ермака"
Радуцкий, последнее предупреждение. Заземлитесь , потому что Филатову уже послали уведомление о том, "как весело" будет он,вы, Коломойский и Ахметов отрабатывать учения о том, как правильно снизить тарифы на коммуналку, вашими личными финансовыми активами, с возмещением приченённого ущерба государству Украина (СБУ нейтрализовала группировку, причастную к преступлениям на идеологической почве, которую контролировал нардеп) , вашими личными финансовыми активами.
Осознайтесь. Осознайтесь.