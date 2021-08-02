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Украинская сторона не считает возможным проведение очного заседания ТКГ в Минске из-за COVID-19, - советник Ермака

Украинская сторона не считает возможным проведение очного заседания ТКГ в Минске из-за COVID-19, - советник Ермака

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе не считает возможной организацию очной встречи в Минске до тех пор, пока действуют карантинные ограничения из-за COVID-19.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента, спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящее время карантинные ограничения из-за COVID-19 украинская сторона воспринимает всерьез и не считает возможной организацию очной встречи", - заявил Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ предлагает провести очное заседание ТКГ в Минске, - Грызлов

"Тем не менее, мы услышали позицию российской стороны. Мы ее обсудим на уровне главы делегации, на уровне МИДа и примем соответствующее решение до момента следующего заседания ТКГ – это 26 августа. Еще есть целый месяц. Мы своевременно уведомим наших партнеров", - добавил он.

Он также отметил, что "российская сторона выдает желаемое за действительное, говорят о том, что ОБСЕ выступает "за" проведение очной встречи в Минске".

"ОБСЕ никогда не выносит однозначных суждений, пока нет гарантированной и однозначной позиции всех трех сторон переговоров ТКГ. Они выдают желаемое за действительное", - подчеркнул Арестович.

Также читайте: Россия хочет провести очное заседание ТКГ в Минске, чтобы оказывать давление на украинскую делегацию, - Иванова

Ранее глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов заявил о том, что для очередного заседания контактной группы по Донбассу, запланированного на 26 августа, есть все возможности проведения в очном формате.

Он также напомнил, что "все реальные результаты переговоров между Киевом и Донбассом были достигнуты именно в прямом диалоге при личном общении", а также возложил ответственность за конструктивное продолжение переговоров на Киев".

Весной представители Украинской делегации в ТКГ уже заявляли о том, что откажутся от поездок на переговоры в Беларусь из-за эпидемиологической обстановки, а также из-за "враждебной риторики" Беларуси в отношении Украины по причине нахождения первой под влиянием России.

Минск (1562) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+16
Из-за ковида...Не потому шо усатый любовник ***** , в сущности, признал лынры-дыныры. И не потому шо в белорашке - террористическая хунта.
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02.08.2021 17:41
+11
Украинская сторона не считает возможным проведение очного заседания ТКГ в Минске из-за COVID-19, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 68
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02.08.2021 17:45
+10
Суки. Причем ковид . Сказали в минск ни ногой . Надо держать слово клоуны и не лизать жопу россиянам .
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02.08.2021 17:41
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правильно
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02.08.2021 17:37 Ответить
только идиоты будут кричать "правильно", изза того что у бесноватого клоуна придумали отмазку "по причине ковида"
Типа, не будь ковида - то можно...
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02.08.2021 18:34 Ответить
Это правильно.Під сраку.
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02.08.2021 17:37 Ответить
Петляют. А прямо послать - сцыкотно зелебобикам
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02.08.2021 17:39 Ответить
наприклад отак: "Жму руку, обіймаю!"
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02.08.2021 17:40 Ответить
в тебе ще до цих пір проблеми з твоєю головою? таки не слабо тебе акумулятором припечатало
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02.08.2021 17:42 Ответить
Хе-хе. кацапские фейки - это, конечно, "аргумент" Палятся зелебобики на кацапизмах
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02.08.2021 17:42 Ответить
Как они на вкус, гнойные выделения гэбнявой мразоты, русский?
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02.08.2021 17:44 Ответить
Украинская сторона не считает возможным проведение очного заседания ТКГ в Минске из-за COVID-19, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 68
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02.08.2021 17:45 Ответить
к чему ты это? состряпать аудиодорожку с похожим голосом сейчас может любой школьник.
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02.08.2021 17:45 Ответить
зебил, видать ты на кремлевские пленки совсем уже задрочился
и ладно бы ты просто (как всегда) демонстрировал свой идиотизм, но орать о пленках после того как США официально признали деркача расейским агентом - все равно что открыто заявлять о своей причастности к ботам из лахты))
Впрочем, ты слишком тупой чтобы осознавать такие простые вещи - а других в вашей ботоферме нет))
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02.08.2021 18:37 Ответить
Самое простое обьяснение-оно просто тупое.
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02.08.2021 22:30 Ответить
Из-за ковида...Не потому шо усатый любовник ***** , в сущности, признал лынры-дыныры. И не потому шо в белорашке - террористическая хунта.
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02.08.2021 17:41 Ответить
сняли с языка
действительно,при чём всё это,нам только ковид мешает
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02.08.2021 17:59 Ответить
Суки. Причем ковид . Сказали в минск ни ногой . Надо держать слово клоуны и не лизать жопу россиянам .
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02.08.2021 17:41 Ответить
Отличный трюк, в духе пуйлостана😁😁😁😁😁
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02.08.2021 17:50 Ответить
Из-за короны, говоришь... Люся кокетничает. Почему без кокошника, дура?!
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02.08.2021 17:50 Ответить
Весной представители Украинской делегации в ТКГ уже заявляли о том, что откажутся от поездок на переговоры в Беларусь из-за
Для всего мира: эпидемиологической обстановки,
Для своего электората: "враждебной риторики" Беларуси в отношении Украины по причине нахождения первой под влиянием России. Источник: https://censor.net/ru/n3280449
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02.08.2021 18:13 Ответить
Вы ж все там привитые пфайзером давно.
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02.08.2021 18:19 Ответить
Хіба тількі іза ковіда 7 Сцукі.
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02.08.2021 18:29 Ответить
Ковид - это кто? Узурпатор? Пора называть вещи своими именами. Дескать , не поедим к бульбашам и точка. Вперед на Париж!
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02.08.2021 18:35 Ответить
Кулеба, что они несут?!
"Украинская сторона не считает возможным проведение очного заседания ТКГ в Минске из-за COVID-19, - советник Ермака"
Радуцкий, последнее предупреждение. Заземлитесь , потому что Филатову уже послали уведомление о том, "как весело" будет он,вы, Коломойский и Ахметов отрабатывать учения о том, как правильно снизить тарифы на коммуналку, вашими личными финансовыми активами, с возмещением приченённого ущерба государству Украина (СБУ нейтрализовала группировку, причастную к преступлениям на идеологической почве, которую контролировал нардеп) , вашими личными финансовыми активами.
Осознайтесь. Осознайтесь.
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02.08.2021 18:43 Ответить
У Білорусі за фактом при владі узурпатор, про яки міжнароднi зустрічи взагалі може бути розмова ??
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02.08.2021 21:32 Ответить
Жалкая бесполезная дешевая шлюха пи**растович оторвал свой натруженный язык от сраки дерьмака и изрек очередной бесполезный двуличный позор
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02.08.2021 22:20 Ответить
 
 