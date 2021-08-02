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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ с начала суток трижды нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ с начала суток трижды нарушили режим

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим "тишины". Среди личного состава украинских воинов потерь нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра.

Возле Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 64 взрывоопасных предмета.

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Автор: 

обстрел (26891) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Скільки "тиші" нарахувала обсє?
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02.08.2021 17:56 Ответить
Хреново нарушили, раз потерь нет!
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02.08.2021 23:32 Ответить
 
 