Сборная Украины завоевала 52 медали на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди детей, юношей и юниоров
Чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА среди детей, юношей и юниоров прошел в болгарской Софии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу федерации ММА, украинские спортсмены завоевали 17 золотых наград, 18 серебряных и 17 бронзовых.
Сборная Украины заняла первое командное место из 23 стран.
Топ комментарии
+5 дмитрий иванов #379098
показать весь комментарий02.08.2021 17:44
+5 Чайка Київ
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+2 GHblehjr
показать весь комментарий02.08.2021 17:53
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Куди цей світ котиться
стоя............!!!!!!!!!!!!!!!!!!
но всё таки интересно сколько было комплектов