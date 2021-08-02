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Сборная Украины завоевала 52 медали на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди детей, юношей и юниоров

Сборная Украины завоевала 52 медали на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди детей, юношей и юниоров

Чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА среди детей, юношей и юниоров прошел в болгарской Софии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу федерации ММА, украинские спортсмены завоевали 17 золотых наград, 18 серебряных и 17 бронзовых.

Сборная Украины заняла первое командное место из 23 стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы Атдаев и Светкивская стали чемпионами мира по MMA

Автор: 

единоборства (13) победа (591) сборная Украины (272)


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Топ комментарии
+5
Ну шо сказать, МОЛОДЦЫ! Ещё не все потерянно в новом поколении и есть для кого делать реформы
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02.08.2021 17:44
+5
Молодці !!!
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02.08.2021 17:47
+2
Пишаюся Вами!
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02.08.2021 17:53
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Ну шо сказать, МОЛОДЦЫ! Ещё не все потерянно в новом поколении и есть для кого делать реформы
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02.08.2021 17:44 Ответить
Молодці !!!
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02.08.2021 17:47 Ответить
Пишаюся Вами!
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02.08.2021 17:53 Ответить
Будуща Українська тітушня
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02.08.2021 18:00 Ответить
Дівчат більше чим хлопчиків🤭
Куди цей світ котиться
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02.08.2021 18:05 Ответить
так цe закон природи. так завжди було.
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02.08.2021 20:28 Ответить
По мордобою мы почти всегда первые. Плохо, что со всем остальным у нас проблемки...
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02.08.2021 18:48 Ответить
23Х3=69 медалей.... если я ничего не путаю.... фигасе 52 из 69........... ну слов нет апплодирую
стоя............!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.08.2021 18:51 Ответить
сорян ошибочка комплекты медалей идут по видам и весовым категориям..... дал маху....
но всё таки интересно сколько было комплектов
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02.08.2021 20:43 Ответить
Жаль что боев без правил нет на Олимпиаде. Занялись бы лучше тхеквондо, хоть медали бы приносили. А так воспитывать только агрессивных быков, которые будут избивать до полусмерти охранников магазинов и танцоров.
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02.08.2021 19:04 Ответить
ММА! ой как круто! подрастающая быкота! браво хоть бы поинтересовались кого в большинстве воспитывают у нас в ММАшных клубах и с какими дальнейшими целями!
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02.08.2021 21:47 Ответить
та хоть 100..- выйдите в олимпике хоть в 50...(
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03.08.2021 04:01 Ответить
 
 