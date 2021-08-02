Сборная Украины завоевала 52 медали на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди детей, юношей и юниоров

Чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА среди детей, юношей и юниоров прошел в болгарской Софии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу федерации ММА, украинские спортсмены завоевали 17 золотых наград, 18 серебряных и 17 бронзовых.

Сборная Украины заняла первое командное место из 23 стран.

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