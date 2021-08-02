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Офис генпрокурора: То, что Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование

Офис генпрокурора: То, что Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование

Офис генерального прокурора пока не получал ходатайств о смене подследственности в делах, в которых фигурирует бывший судья Николай Чаус.

Об этом в Офисе генпрокурора заявили информагентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Там подтвердили слова адвоката Чауса Кравца о том, что бывший судья является подозреваемым по делу о взятке, которое расследует НАБУ. И потерпевшим по делу о похищении, которое расследует СБУ.

"В ведомстве отметили, что по заявлению потерпевшего следователи ГСУ СБУ приняли решение о применении в отношении Чауса меры безопасности, направленные на защиту его жизни и здоровья от противоправных посягательств со стороны неустановленных лиц", - пишет "Интерфакс-Украина".

Читайте: "Николай Чаус найден. Он не является пока задержанным и находится под защитой СБУ", - адвокат Кравец

"Различные статусы этого лица (Чауса. – Ред.) в уголовных процессах не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих производств. Офис генерального прокурора принимает меры для обеспечения эффективной коммуникации органов досудебного расследования для реализации неуклонного выполнения всех решений следователей и судов, направленных на всестороннее полное и беспристрастное исследование обстоятельств обоих уголовных производств", - заявили в Офисе генпрокурора.

При этом в ведомстве добавили, что Офис генпрокурора не принимал решений по изменению подследственности ни в одном из упомянутых производств, соответствующие ходатайства в Офис генпрокурора пока не поступали.

Также читайте: Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым. 

Автор: 

Чаус Николай (330) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+15
Офис генпрокурора: То, что Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 2249
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02.08.2021 17:51
+12
то в нас тепер цілих два патєрпєвших! і два принижня

Офис генпрокурора: То, то Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 9935
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02.08.2021 17:46
+12
Тепер Чауса зроблять "потерпілим" від колишнього керівника СЗР В.Бурби; бо на Пороха якось компромат тут не назбИрується...
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02.08.2021 17:50
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Правила форума Совет форумчан
то в нас тепер цілих два патєрпєвших! і два принижня

Офис генпрокурора: То, то Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 9935
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02.08.2021 17:46 Ответить
интересного голабародька пишут нам шиферы в ОПе преЗЕка:

ЗАКАЗЧИКОМ КРАЖИ СУДЬИ-КОНСЕРВАТОРА БЫЛ ПОРОХ, ЧТОБЫ ЗАМЕСТИ СВОИ ДЕЛИШКИ
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02.08.2021 18:11 Ответить
Офіс генпрокурора: Те, що Чаус в одній справі - підозрюваний, а в іншій - потерпілий, не може впливати на розслідування - Цензор.НЕТ 6124
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02.08.2021 20:09 Ответить
СБУ ПОВНІСТЮ ПІД КОНТРОЛЕМ БЛАЗНЯ , ТО Ж ЛІПИТИ СЮДИ ПОРОХА - ЦЕ ДІАГНОЗ
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02.08.2021 21:06 Ответить
Офис генпрокурора: То, то Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 2619
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02.08.2021 17:48 Ответить
нащо подляковому боту https://censor.net/ru/user/73230 лайки ставиш? Воно ж у кожній літері бреше.
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02.08.2021 18:06 Ответить
Треба вводити нову класифікацію: Чаус - підорілий потерпілий або потерпілий підозрюваний. А чьо. Очко Государєве - воно таке.)))
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02.08.2021 17:48 Ответить
підозріло потєрпєвшій)
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02.08.2021 17:53 Ответить
Підорпевший.
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02.08.2021 17:55 Ответить
Потерпевший от подозрения.
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02.08.2021 17:59 Ответить
ПОТЕРПЕВШИЙ ПРЕСТУПНИК

ОПа преЗЕка мастаки по изобретению оксюмюронов
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02.08.2021 18:13 Ответить
Офис генпрокурора: То, то Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 9706
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02.08.2021 17:49 Ответить
Насрано звучить як італійське прізвище. Владіміро Насрано.
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02.08.2021 17:54 Ответить
гавно вопрос
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02.08.2021 18:16 Ответить
Офис генпрокурора: То, что Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 6679
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02.08.2021 17:49 Ответить
Тепер Чауса зроблять "потерпілим" від колишнього керівника СЗР В.Бурби; бо на Пороха якось компромат тут не назбИрується...
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02.08.2021 17:50 Ответить
Офис генпрокурора: То, что Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 2249
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02.08.2021 17:51 Ответить
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02.08.2021 18:14 Ответить
Даже не смешно -зесрань снова вопит,что вот вот навалит кучу -и так два года..чтоб вы уже в конец повыздыхали,ублюдки
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02.08.2021 17:51 Ответить
гыроя с орденом ондрюши первозванного чаусу не забудьте...
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02.08.2021 17:55 Ответить
Офис генпрокурора: То, что Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 9569
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02.08.2021 17:56 Ответить
7-8 гдєто так
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02.08.2021 17:59 Ответить
Прям аж жалко того бедного Чауса. Попал в переплёт.
Мог бы ведь уже отсидеть и выйти на свободу с чистой совестью.
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02.08.2021 18:01 Ответить
... це все в стилі: какаяразніца - підозрюваний чи постраждалий...
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02.08.2021 18:06 Ответить
Офис генпрокурора: То, что Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 8502
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02.08.2021 18:07 Ответить
Офіс генпрокурора: Те, що Чаус в одній справі - підозрюваний, а в іншій - потерпілий, не може впливати на розслідування - Цензор.НЕТ 603
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02.08.2021 20:10 Ответить
Идите в анус со своим чаусом. Что там по "вагнеровцам"?
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02.08.2021 18:14 Ответить
По взяткам - это одно уголовное дело. По похищению, на руководителей ОП, СБУ и СВР как на заказчиков и исполнителей это другое уголовное дело. Кругом одни уголовники
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02.08.2021 18:23 Ответить
а шо, кого-то из наивняков в Украине ещё интересует независимое, авторитетное мнение 1000% своей профурорши Вошьдя?..
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02.08.2021 18:40 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZViVcOzLRW2DxUgPTmoqGpWsjizJ2vuGZV73aj66JKfOVVTRTfPx9-j27kTcM2HP75YBlGpyTP3XjtkBg9DB7u2B6ELkUd-VDNUckJWltBRFYceugzE-Rm9B1fU4_pneI8&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZViVcOzLRW2DxUgPTmoqGpWsjizJ2vuGZV73aj66JKfOVVTRTfPx9-j27kTcM2HP75YBlGpyTP3XjtkBg9DB7u2B6ELkUd-VDNUckJWltBRFYceugzE-Rm9B1fU4_pneI8&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5761809843893046?__cft__[0]=AZViVcOzLRW2DxUgPTmoqGpWsjizJ2vuGZV73aj66JKfOVVTRTfPx9-j27kTcM2HP75YBlGpyTP3XjtkBg9DB7u2B6ELkUd-VDNUckJWltBRFYceugzE-Rm9B1fU4_pneI8&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Я снова подчеркиваю несколько ключевых моментов.

1) Чауса никто не собирается использовать против Порошенко, посколько Петро - это политический партнёр Зеленского. И привёл его к власти.

Порошенко является неприкосновенным при власти Зеленского. В этом за два года убедились все украинцы.

2) Цель использования Чауса - это окончательная дискредитация и уничтожения судебной системы. То, что так надо Зеленскому.

Вслед за Конституционным судом будет полностью взят под контроль и Верховный. При этом нам будут рассказывать: так надо делать, потому что они там все «чаусы»...
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02.08.2021 18:52 Ответить
ЦЕ Ж ЯКИМ "вумним" треба бути , щоб таке ліпити !!!
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02.08.2021 21:12 Ответить
З тих заяв ГПУ тепер все зрозуміло. Зараз Чаус, у суді звісно,заявить, що його можуть вбити за гратами - і все! На волю, під "нагляд" СБУ по програмі захисту "потерпілого"...
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02.08.2021 18:57 Ответить
следователи ГСУ СБУ приняли решение о применении в отношении Чауса меры безопасности, направленные на защиту его жизни и здоровья от противоправных посягательств со стороны неустановленных лиц таких как

НАБУ. полиция и тд и тл
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03.08.2021 05:19 Ответить
 
 