Офис генпрокурора: То, что Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование

Офис генерального прокурора пока не получал ходатайств о смене подследственности в делах, в которых фигурирует бывший судья Николай Чаус.

Об этом в Офисе генпрокурора заявили информагентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Там подтвердили слова адвоката Чауса Кравца о том, что бывший судья является подозреваемым по делу о взятке, которое расследует НАБУ. И потерпевшим по делу о похищении, которое расследует СБУ.

"В ведомстве отметили, что по заявлению потерпевшего следователи ГСУ СБУ приняли решение о применении в отношении Чауса меры безопасности, направленные на защиту его жизни и здоровья от противоправных посягательств со стороны неустановленных лиц", - пишет "Интерфакс-Украина".

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"Различные статусы этого лица (Чауса. – Ред.) в уголовных процессах не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих производств. Офис генерального прокурора принимает меры для обеспечения эффективной коммуникации органов досудебного расследования для реализации неуклонного выполнения всех решений следователей и судов, направленных на всестороннее полное и беспристрастное исследование обстоятельств обоих уголовных производств", - заявили в Офисе генпрокурора.

При этом в ведомстве добавили, что Офис генпрокурора не принимал решений по изменению подследственности ни в одном из упомянутых производств, соответствующие ходатайства в Офис генпрокурора пока не поступали.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.