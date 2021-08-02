24 августа Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня Независимости: Разумков подписал распоряжение. ДОКУМЕНТ

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении торжественного заседания парламента по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа в 13:00", - говорится в сообщении.

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