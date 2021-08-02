Мужчина устроил стрельбу в селе Чермалык на Донетчине: пострадала 18-летняя девушка. Полиция открыла уголовное производство

Предварительно установлено, что между 46-летним мужчиной и жителями села произошел словесный конфликт. Во время ссоры мужчина достал оружие и выстрелил в землю, одна из пуль задела ногу 18-летней девушки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Происшествие произошло вчера, 1 августа, в 23:51 в селе Чермалык. Установлено жителя Кировоградской области, который открыл стрельбу. Девушку, которая получила повреждения ноги доставили в медицинское учреждение.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Кальмиусского отдела полиции (отдел полиции №1).

Полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают полные обстоятельства преступления.

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Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За это правонарушение предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы. Продолжаются оперативные и следственные действия.