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Мужчина устроил стрельбу в селе Чермалык на Донетчине: пострадала 18-летняя девушка. Полиция открыла уголовное производство

Предварительно установлено, что между 46-летним мужчиной и жителями села произошел словесный конфликт. Во время ссоры мужчина достал оружие и выстрелил в землю, одна из пуль задела ногу 18-летней девушки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ. 

Происшествие произошло вчера, 1 августа, в 23:51 в селе Чермалык. Установлено жителя Кировоградской области, который открыл стрельбу. Девушку, которая получила повреждения ноги доставили в медицинское учреждение.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Кальмиусского отдела полиции (отдел полиции №1).

Мужчина устроил стрельбу в селе Чермалык на Донетчине: пострадала 18-летняя девушка. Полиция открыла уголовное производство 01

Полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают полные обстоятельства преступления.

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Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За это правонарушение предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы. Продолжаются оперативные и следственные действия.

Нацполиция (16427) стрельба (3251) уголовное дело (2436) Донецкая область (9505)


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сепари дістали вояка
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02.08.2021 20:26 Ответить
А вы там были?? Прям уверены на все 100% в своей версии? Скажу вам, что среди ребят военнослужащих попадаются невменяемые синяки, ловящие белочку. К счастью случаи не частые и единичные. И не надо говорить что нет. В семье не без урода.
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02.08.2021 20:58 Ответить
больше скажу , там все синяки, я там был!!!!!!
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02.08.2021 21:36 Ответить
ты уверен..?- або шоб пукнуть ...?
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03.08.2021 04:03 Ответить
 
 