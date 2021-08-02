Ляшко призвал украинцев не пить на День независимости: "Алкоголь – зло сам по себе"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко просит украинцев воздержаться в праздник от употребления алкогольных напитков, ведь оно создает риск нарушения противоэпидемиологических норм.

Об этом Ляшко заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Не употребляйте алкогольные напитки. Алкоголь – зло сам по себе. Но большое количество алкоголя - это пренебрежение в дальнейшем четких прописанных противоэпидемиологических норм. Поэтому – никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После – возможно, чуть-чуть с семьей", – сказал Ляшко.

Министр призвал граждан, относящихся к группам риска, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. А всех остальных – придерживаться всех противоэпидемиологических правил: дистанции, ношения масок, гигиены рук. Тем же, у кого есть симптомы COVID-19 или ОРВИ, следует сидеть дома, – напомнил Ляшко.

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