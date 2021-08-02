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Ляшко призвал украинцев не пить на День независимости: "Алкоголь – зло сам по себе"

Ляшко призвал украинцев не пить на День независимости:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко просит украинцев воздержаться в праздник от употребления алкогольных напитков, ведь оно создает риск нарушения противоэпидемиологических норм.

Об этом Ляшко заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Не употребляйте алкогольные напитки. Алкоголь – зло сам по себе. Но большое количество алкоголя - это пренебрежение в дальнейшем четких прописанных противоэпидемиологических норм. Поэтому – никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После – возможно, чуть-чуть с семьей", – сказал Ляшко.

Министр призвал граждан, относящихся к группам риска, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. А всех остальных – придерживаться всех противоэпидемиологических правил: дистанции, ношения масок, гигиены рук. Тем же, у кого есть симптомы COVID-19 или ОРВИ, следует сидеть дома, – напомнил Ляшко.

Также читайте: Во время празднования Дня Независимости призываем популяризировать вакцинацию от COVID-19, - Ляшко

Автор: 

алкоголь (1665) День Независимости (1196) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+19
А шо такое?

Ляшко призвал украинцев не пить на День независимости: "Алкоголь – зло сам по себе" - Цензор.НЕТ 6809
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02.08.2021 18:16
+10
Если в магазинах продается алкоголь..значит его будут покупать...а раз будут покупать..значит будут пить..а про нормы надо было в велюре и буковеле вспоминать..
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02.08.2021 18:18
+8
пить нельзя, нюхать - поощряется
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02.08.2021 18:21
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Ляшко призвал украинцев не пить на День независимости: "Алкоголь – зло сам по себе" - Цензор.НЕТ 3653
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02.08.2021 18:12 Ответить
А хтось бачить логіку в діях влади?
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02.08.2021 18:39 Ответить
...і до чого це? Як в бородатому анекдоті: "А до плоту".
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02.08.2021 18:14 Ответить
Ляшко призвал украинцев не пить на День независимости: "Алкоголь – зло сам по себе" - Цензор.НЕТ 5359
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02.08.2021 18:15 Ответить
Не-а! Я в данный момент щас стартую, завтра буду, послезавтра... ну и каждый вечер, по 200 грамм. И вааще, я всё более убеждаюсь: послушай Ляшко, сделай наоборот и Благо тебе будет.
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02.08.2021 18:15 Ответить
А шо такое?

Ляшко призвал украинцев не пить на День независимости: "Алкоголь – зло сам по себе" - Цензор.НЕТ 6809
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02.08.2021 18:16 Ответить
пить нельзя, нюхать - поощряется
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02.08.2021 18:21 Ответить
Дійсно, а що це було? Пародія? Сумніваюся.
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02.08.2021 18:47 Ответить
нажаль документальне кино
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02.08.2021 18:52 Ответить
а як відтакого не запити запоєм, не те що навіть в День Незалежності...
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02.08.2021 21:11 Ответить
Если в магазинах продается алкоголь..значит его будут покупать...а раз будут покупать..значит будут пить..а про нормы надо было в велюре и буковеле вспоминать..
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02.08.2021 18:18 Ответить
От заголовка перепугался...подумал с ума сбрендил вилоносец ,а это медицина распоясалась.. Кто бы ему объяснил ,что с нынешними ценами перебрать никак не получиться.
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02.08.2021 18:18 Ответить
Да ну ? слабоалкоголка и пиво дешевле молока .В магазинах акцизная водка от 90 гривен. за поллитра, в интернете контрабандное пойло тонами продают.
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02.08.2021 18:21 Ответить
Ну ,так не все же настоящие ценители..Есть просто гурманы.
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02.08.2021 18:27 Ответить
причем даже детям!
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02.08.2021 19:53 Ответить
это смотря что пить . не все же в магазинах покупают . а так да . мне как почитателю Балантайса это влетит в копеечку
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02.08.2021 18:22 Ответить
Стало быть праздник отзовется на семейном бюджете? Надо жить скромнее . Вот товарисч подсказывает искать в инете...Там элитные напитки продают тоннами.
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02.08.2021 18:31 Ответить
"- Ново-благословенная? - Осведомился он.
- Бог с вами, голубчик, - отозвался хозяин. - Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.
- Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная - 30 градусов.
- А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, - а во-вторых, - бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать - что им придет в голову?
- Все, что угодно, - уверенно молвил тяпнутый." (С)
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02.08.2021 18:36 Ответить
не . там можно такого купить лучше все таки из магаза . просто воспользуюсь советом министра и ограничусь . грамм 200-250 на 30-ти летний юбилей Родины вполне достаточно
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02.08.2021 18:36 Ответить
а нюхать как Зеля можно ?
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02.08.2021 18:19 Ответить
Ляшко закликав українців не пити на День Незалежності: "Алкоголь - зло сам по собі" - Цензор.НЕТ 4963
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02.08.2021 18:41 Ответить
Кокс не всем по карману...не все в офисе презедента и раде работают...значит будут пить..😀
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02.08.2021 18:19 Ответить
Ляшко призвал украинцев не пить на День независимости: "Алкоголь – зло сам по себе" - Цензор.НЕТ 7045
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02.08.2021 18:27 Ответить
А если не сам по себе, а вместе с закуской?? Можно?))
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02.08.2021 18:19 Ответить
Да не прихоти ради, а пользы для.
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02.08.2021 18:41 Ответить
Глядя на клована поневоле запьёшь прямо возле шаурмятни.
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02.08.2021 18:19 Ответить
Ляшко, а кофе можно?

пить?
в Хмельницком?
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02.08.2021 18:20 Ответить
Может ты меня и Сердючку с Кароль смотреть заставишь?
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02.08.2021 18:21 Ответить
Это советует человек который закрыл парки шоб напугать население, а потом в этом еще и признался и в рез-те все забили ухй на эти все меры ибо "так они ж брешут все, вон Ляшко высрал".
Наглость пожалуй у него на месте.
интересно - скока бы он после такого в Англии пробыл главарем-ссанрвачом?
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02.08.2021 18:21 Ответить
Кстати- да! Как-то забылся этот идиотизм, с парками, скверами, пляжами... В Мариуполе спасатели на сайте написали что самое тяжелое время пляжное- с 16.00 начинается. И цифры привели: 80% бухих в это время!!! Восемьдесят! На самой жаре! Бухих!!!
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02.08.2021 18:26 Ответить
Він би мером хотів там...
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02.08.2021 18:40 Ответить
100%! І не тільки на День Незалежності!
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02.08.2021 18:21 Ответить
спалился огенд пепсиколы...
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02.08.2021 18:26 Ответить
завтра офис на мендельштрассе объявит сало с чесноком вне закона...
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02.08.2021 18:29 Ответить
Те не! Не посмеют. По крайней мере- пока что.
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02.08.2021 18:31 Ответить
Пивка-то хоть можно, изверг?
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02.08.2021 18:30 Ответить
Дада, Ляшко, ты слышишь этот топот? То украинцы побежали бросать пить .
"В боротьби с зэлэным змием пэрэмиг зэлэный змий" (С)
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02.08.2021 18:32 Ответить
Кто как хочет, а я нарушу...
Ляшко закликав українців не пити на День Незалежності: "Алкоголь - зло сам по собі" - Цензор.НЕТ 5871
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02.08.2021 18:36 Ответить
Что тот ляшко, что этот ляшко...
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02.08.2021 18:37 Ответить
это чм0 не понимает, что хороший кокаин не всем по карману
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02.08.2021 18:38 Ответить
Был история на па-рашке, как двум следакам попал в руки не разбодяженый кокаин. И шо вы думаете? Тут же образовалось два жмура! Передоз... Так тому диллеру, чей кокс, начали шить и эти два трупа.
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02.08.2021 18:41 Ответить
Для нього це не свято. Ось що це означає.
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02.08.2021 18:43 Ответить
Дежавю. В своё время Горбачев также "призывал".
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02.08.2021 18:45 Ответить
А призвать преЗедента слабо!? На днях видео выложили, как Бубочка тарился винчестером в магазине.......
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02.08.2021 18:46 Ответить
Уменье пить не всем дано,
Уменье пить - искусство.
Тот не умен, кто пьет вино
Без мысли и без чувства.Вино несет и яд, и мед,
И рабство, и свободу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Люби вино, как я люблю,
В любви своей не кайся,
Не зазнавайся во хмелю,
Но и не опускайся.Одних вино влечет в полет,
Других сшибает с ходу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Рождает в нас пьянящий сок
И блажь, и откровенье.
В нем - созидания исток
И жажда разрушенья.Вино поблажки не дает
Тем, кто ему в угоду
Порой себя не бережет,
Кто пьет вино, как воду!
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02.08.2021 18:47 Ответить
військовий парад на чолі з верховним Зе білом...як після цього та не бухати???цю травму нічим іншим не знімеш...
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02.08.2021 18:49 Ответить
Да пошел ты. Ты само зло.
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02.08.2021 18:58 Ответить
ага, ща(((
у моей мамы 24-го юбилей.
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02.08.2021 18:58 Ответить
Алкоголь убивает клетки головного мозга. Но не все, а только те, которые отказываются выпить
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02.08.2021 19:18 Ответить
Да где ж у нас таких министров клепают? Ляшко больное? Скоро будет диктовать как нам надо с постели утром встать и в туалет сходить
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02.08.2021 19:27 Ответить
Олень якраз і найменше а то і зовсім не п*ють Українці в день Незалежності,попереджай савєтскіх дєсантніков.
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02.08.2021 19:54 Ответить
Ляшко, ти з якої планети, чудик? Всі тіки і чекають, шоб нарешті випити і шось порушити.
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02.08.2021 20:11 Ответить
Короче, бухать можно, но 23 и 25 августа.
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02.08.2021 20:30 Ответить
харьковчане так и делают - 23 на день фашистских захватчиков начинают пить, 24 продолжают а 25 похмеляются
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03.08.2021 02:05 Ответить
А в парках гуляти можна, чи небезпечно?
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02.08.2021 21:27 Ответить
С алкоголем Украинцы знаком давно,а с нынешним руководителями-ну не итить твою мать.И как тут не обрюмашиться.
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02.08.2021 21:55 Ответить
Людина, яка не п'є, або хвора, або падлюка！
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02.08.2021 22:11 Ответить
Алкоголь - спасает от Зелёной действительности
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02.08.2021 23:17 Ответить
 
 