Ляшко призвал украинцев не пить на День независимости: "Алкоголь – зло сам по себе"
Министр здравоохранения Виктор Ляшко просит украинцев воздержаться в праздник от употребления алкогольных напитков, ведь оно создает риск нарушения противоэпидемиологических норм.
Об этом Ляшко заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Не употребляйте алкогольные напитки. Алкоголь – зло сам по себе. Но большое количество алкоголя - это пренебрежение в дальнейшем четких прописанных противоэпидемиологических норм. Поэтому – никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После – возможно, чуть-чуть с семьей", – сказал Ляшко.
Министр призвал граждан, относящихся к группам риска, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. А всех остальных – придерживаться всех противоэпидемиологических правил: дистанции, ношения масок, гигиены рук. Тем же, у кого есть симптомы COVID-19 или ОРВИ, следует сидеть дома, – напомнил Ляшко.
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- Бог с вами, голубчик, - отозвался хозяин. - Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.
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- А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, - а во-вторых, - бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать - что им придет в голову?
- Все, что угодно, - уверенно молвил тяпнутый." (С)
пить?
в Хмельницком?
Наглость пожалуй у него на месте.
интересно - скока бы он после такого в Англии пробыл главарем-ссанрвачом?
"В боротьби с зэлэным змием пэрэмиг зэлэный змий" (С)
Уменье пить - искусство.
Тот не умен, кто пьет вино
Без мысли и без чувства.Вино несет и яд, и мед,
И рабство, и свободу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Люби вино, как я люблю,
В любви своей не кайся,
Не зазнавайся во хмелю,
Но и не опускайся.Одних вино влечет в полет,
Других сшибает с ходу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Рождает в нас пьянящий сок
И блажь, и откровенье.
В нем - созидания исток
И жажда разрушенья.Вино поблажки не дает
Тем, кто ему в угоду
Порой себя не бережет,
Кто пьет вино, как воду!
у моей мамы 24-го юбилей.