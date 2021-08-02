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Украинца приговорили в России к 3 годам за "попытку контрабанды комплектующих ЗРК"

Украинца приговорили в России к 3 годам за

ФСБ РФ утверждает, что гражданин Украины работал на СБУ, пользовался подложными документами и псевдонимами, а также принимал меры конспирации.

Об этом сообщает ФСБ России, сообщает Цензор.НЕТ.

Приговор гражданину Украины вынес Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл. Согласно решению суда, он должен провести в колонии общего режима 3 года и 4 месяца.

Согласно сообщению ФСБ, суд признал мужчину, имя которого не называют, виновным в приготовлении к контрабанде в Украину головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса.

"В процессе предварительного следствия обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины. При осуществлении противоправной деятельности виновное лицо использовало подложные документы, псевдонимы, применяло меры конспирации", - утверждают в ФСБ.

Читайте: Граждан РФ и Армении осудили в России за поставку Украине клистронов (обновлено)

Автор: 

приговор (1209) россия (95361) украинцы (3861) ФСБ (1934)


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Топ комментарии
+12
Украинца приговорили в России к 3 годам за "попытку контрабанды комплектующих ЗРК" - Цензор.НЕТ 8100
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02.08.2021 18:28
+11
совершенно случайно ГБР конфисковало клистроны и потом совершенно случайно ФСБ вышло на тех кто те клистроны стырил в кацапии. Все совпадения случайны....
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02.08.2021 18:25
+10
Бигус, чмо -- это именно твое "достижение". Гордишься этим, гнида?
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02.08.2021 18:25
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на мокшании вирно...
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02.08.2021 18:24 Ответить
Бигус, чмо -- это именно твое "достижение". Гордишься этим, гнида?
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02.08.2021 18:25 Ответить
Украинца приговорили в России к 3 годам за "попытку контрабанды комплектующих ЗРК" - Цензор.НЕТ 8100
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02.08.2021 18:28 Ответить
хіба Бігус один? А не бенедіктова, коли вона ще керувала ДБРом? А потім її підлеглі - Бабіков і Соколов
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02.08.2021 18:33 Ответить
Да, не один. Но начал именно он. С его подачи пошли вскрывать каналы нелегальной добычи крайне нужных запчастей. "Дампы" телефонов и скрины таможенных деклараций помните? Скрин "Миротворца" именно с того времени.
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02.08.2021 18:46 Ответить
то уже не бигус. В прошлом году поинится скандал когда ГБР конфисковало клистроны с боевых бригад. Определили заводские номера и дальше дело техники.
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02.08.2021 18:31 Ответить
Литинант Баканов співвітчизникам дружини допомагає.
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02.08.2021 18:40 Ответить
совершенно случайно ГБР конфисковало клистроны и потом совершенно случайно ФСБ вышло на тех кто те клистроны стырил в кацапии. Все совпадения случайны....
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02.08.2021 18:25 Ответить
а тут іще збіг, суто випадковий

https://twitter.com/dim_stoff
https://twitter.com/dim_stoff
https://twitter.com/dim_stoff


https://twitter.com/dim_stoff

https://twitter.com/dim_stoff дмитрий stoff https://twitter.com/dim_stoff @dim_stoff https://twitter.com/dim_stoff/status/1421813904519409669 1 авг.

С 1 сентября автомобилям с приднестровскими номерами будет запрещено международное передвижение.
Машины не пропустят на территорию Украины.
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02.08.2021 18:26 Ответить
очердной "свинарчук-мародер-контрабандист" сорвался с крючка тухлого бигуша

кацапы опередили наших внутренних янычар
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02.08.2021 18:26 Ответить
Суки зеленомордые, читайте!!!!
"28.07.21. Заметка от СМИ.
"Украинца приговорили в России к 3 годам за "попытку контрабанды комплектующих ЗРК" - Цензор.НЕТ 5694Украинца приговорили в России к 3 годам за "попытку контрабанды комплектующих ЗРК" - Цензор.НЕТ 5694 Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."
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02.08.2021 18:30 Ответить
украинцев сажают за граты кацапы... украинцев ходят сажать за граты украинцы... - дело Свинарчука... был "Свинарчук" и танки делали... нет "Свинарчуков" и производство танков остановилось.... - победа или зрада? - ребус для тупых поклонников г+г.
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02.08.2021 18:42 Ответить
зебил всех сдал, вагнеровцев отдал, запчастей нет, финансирование программ приостановлено
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02.08.2021 18:46 Ответить
Зебилы, ваша мечта исполнилась?
Українця засудили в Росії до 3 років за "спробу контрабанди комплектуючих ЗРК" - Цензор.НЕТ 4460
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02.08.2021 18:47 Ответить
Бигус как ты спишь, тварь?
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02.08.2021 18:51 Ответить
тупая и беспринципная тварь спит крепко, а нужно чтоб не спала, потела от страха и ходила в оглядку...
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02.08.2021 21:24 Ответить
Ишь чо вздумали всякие Свинарчуки и им подобные! Контрабандой из России завозили запчасти без которых наши танки не ездят и ракеты не взлетают.
Правдоруб-журналист Бигус их всех обличил.
Его, этого правдоруба, следовало бы под суд отдать, а он себе и дальше всё обличает.
Что сделало ФСБ со сданными им разведчиками, даже страшно подумать.
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02.08.2021 18:59 Ответить
Згадаємо ще й діму гондона ілліча, який тоді, у 18-19 роках, допомогав біхусу і курував розкрутку цієї теми задля обрання зільоного 3,14дора. І їздив з нею "па гарадам і вєсям". Обшем, як співається в одній пісні: "вспомнім всєх продажних сук до одного" і віддамо Їм ВСІМ, ВКЛЮЧНО З ПРПІЗДЄНТОМ, ЙОГО ОПою, його бакановим належне по самі помідори.
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02.08.2021 19:50 Ответить
бігуси бесметні...
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02.08.2021 20:01 Ответить
 
 