Украинца приговорили в России к 3 годам за "попытку контрабанды комплектующих ЗРК"

ФСБ РФ утверждает, что гражданин Украины работал на СБУ, пользовался подложными документами и псевдонимами, а также принимал меры конспирации.

Об этом сообщает ФСБ России, сообщает Цензор.НЕТ.

Приговор гражданину Украины вынес Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл. Согласно решению суда, он должен провести в колонии общего режима 3 года и 4 месяца.

Согласно сообщению ФСБ, суд признал мужчину, имя которого не называют, виновным в приготовлении к контрабанде в Украину головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса.

"В процессе предварительного следствия обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины. При осуществлении противоправной деятельности виновное лицо использовало подложные документы, псевдонимы, применяло меры конспирации", - утверждают в ФСБ.

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