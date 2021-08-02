Украинца приговорили в России к 3 годам за "попытку контрабанды комплектующих ЗРК"
ФСБ РФ утверждает, что гражданин Украины работал на СБУ, пользовался подложными документами и псевдонимами, а также принимал меры конспирации.
Об этом сообщает ФСБ России, сообщает Цензор.НЕТ.
Приговор гражданину Украины вынес Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл. Согласно решению суда, он должен провести в колонии общего режима 3 года и 4 месяца.
Согласно сообщению ФСБ, суд признал мужчину, имя которого не называют, виновным в приготовлении к контрабанде в Украину головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса.
"В процессе предварительного следствия обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины. При осуществлении противоправной деятельности виновное лицо использовало подложные документы, псевдонимы, применяло меры конспирации", - утверждают в ФСБ.
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С 1 сентября автомобилям с приднестровскими номерами будет запрещено международное передвижение.
Машины не пропустят на территорию Украины.
кацапы опередили наших внутренних янычар
"28.07.21. Заметка от СМИ.
" Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."
Правдоруб-журналист Бигус их всех обличил.
Его, этого правдоруба, следовало бы под суд отдать, а он себе и дальше всё обличает.
Что сделало ФСБ со сданными им разведчиками, даже страшно подумать.