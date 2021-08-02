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Разрыв связей Украины и России продолжится независимо от мнения Путина по этому поводу, - Кулеба

Разрыв связей Украины и России продолжится независимо от мнения Путина по этому поводу, - Кулеба

В Украине и других странах разрыв связей с Россией продолжится независимо от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение.

Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию Foreign Affairs, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году Украина отмечает 30 годовщину независимости. Миллионы молодых украинцев ни дня не жили в Советском Союзе. Многие из них уже воспитывают собственных детей. Идея "общего советского прошлого", которая уже теряет популярность среди старших поколений, не имеет для них почти никакой ценности. Эти молодые люди пережили две революции - оранжевую в 2014 году и Революцию Достоинства в 2014 году - и сейчас живут в условиях войны с Россией. Для них Украина никогда не получала независимость, она всегда была независимой. В Украине и в других местах дальнейший разрыв связей с Москвой продолжится вне зависимости от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение", - написал министр.

Он уверен, что в связи с этим у США и их западных партнеров есть возможность разработать "амбициозную стратегию региона, предусматривающая особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков". Среди стран он упоминает Грузию, Молдову, Армению, Азербайджан, Беларусь и другие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США о статье Путина: "Вся цель агрессии Кремля - это подрыв стремлений Украины"

Напомним, 12 июля на сайте Кремля опубликована статья "Об историческом единстве русских и украинцев" от имени Владимира Путина. В ней он, в частности, утверждает, что Украине якобы не нужен Донбасс. Кроме того, по его мнению, Украина "создавалась за счет исторической России", а во время провозглашения независимости должна была вернуться в границы, в которых вступала в состав СССР.

Автор: 

путин владимир (31214) россия (95365) интервью (230) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+16
Стрелков/Дыркин проскулил сегодня о месячном убое ватоскота..
земля стекловатой сепаратистам и оккупантам!.. Слава Украине!
Разрыв связей Украины и России продолжится, независимо мнения Путина по этому поводу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7110
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02.08.2021 18:44
+16
"Защитников расеи в днр"...Грёбаный маразм. Это только кацапня может такое формулировать.
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02.08.2021 18:47
+14
я особо хочу выразить мысль, которая осталася не высказанной в предыдущем комменте:
кто-то из бойцов нашей украинской Армии, очень сильно постарался, что бы почти что взвод орков отбыл в Ад.. Это заслуживает уважения!
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02.08.2021 18:57
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Стрелков/Дыркин проскулил сегодня о месячном убое ватоскота..
земля стекловатой сепаратистам и оккупантам!.. Слава Украине!
Разрыв связей Украины и России продолжится, независимо мнения Путина по этому поводу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7110
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02.08.2021 18:44 Ответить
"Защитников расеи в днр"...Грёбаный маразм. Это только кацапня может такое формулировать.
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02.08.2021 18:47 Ответить
Це параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!!)))
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02.08.2021 18:57 Ответить
я особо хочу выразить мысль, которая осталася не высказанной в предыдущем комменте:
кто-то из бойцов нашей украинской Армии, очень сильно постарался, что бы почти что взвод орков отбыл в Ад.. Это заслуживает уважения!
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02.08.2021 18:57 Ответить
-Как по-украински будет "кит"?
-Груз 200

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02.08.2021 19:05 Ответить
головне щоб була геометрична прогресія.
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02.08.2021 19:37 Ответить
до речі місяць має 31 день, трішки план не виконали. Надіюсь в серпні перевиконають.
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02.08.2021 19:39 Ответить
Брехня, вони померли від передоза. Перемир*я, не стріляємо, та і наші війська відведені назад бо головком переплутав напрямок.
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03.08.2021 07:06 Ответить
Мечтаю увидеть список длиной в 140 млн...
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03.08.2021 08:35 Ответить
типа у бубы також заслуги имеются...трошкы и воно козацького роду..
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02.08.2021 18:51 Ответить
Не ганьбіть козаків.
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03.08.2021 09:07 Ответить
Донбас ,реально,не потрібен Росіі,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в якості країни-сателіта !!!))))
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02.08.2021 18:53 Ответить
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям Московіі !!!))))+
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02.08.2021 18:55 Ответить
таки да, когда Запад поможет сделать из Украины-витрину успешной экономики-московия развалится окончательно! етого и боится *****
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02.08.2021 20:56 Ответить
Московия - это не страна, не народ: это заживо гниющее скопище манкуртов без веры, без морали, без традиций, без будущего.

Украине следует максимально изолироваться от этого скотомогильника по соображениями санитарии и гигиены.
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02.08.2021 23:31 Ответить
Проблема в тому, що Заходу також не потрібна успішна Україна. Ми повинні бути придатком таким, буферною зоною. І 30 років у всіх це успішно виходить підтримувати.
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03.08.2021 11:23 Ответить
обоснуй,иначе ты тролль!
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03.08.2021 19:37 Ответить
Ти не зрозумієш. Ніколи тролем не був і не буду. Мені давно остогидло, що нас морковкою манять і манять, але не дають. Так що я приверженець того, щоб послати на-й і Захід, і срашу. А робити потрібно те, що вигідно Україні. Але продажні до мозку кісток політики та половина населення-дебілів цього робити не дають.
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03.08.2021 20:25 Ответить
так то так,та тільки жодна влада не вічна,а ця тим паче.
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02.08.2021 19:24 Ответить
не те бл*ди, кто денег ради, *бутся, сбившись с пути, а деньги берущие, *бать не дающие - вот *ляди сущие, мать их ити... какой из куляйбы (кяльб - по-арабски - собака, уменьшительно - куляйба - собачонка) министр.. егойный папанька (камцамолец) купил в Египте новое здание Посольства Украины и получил откат... *****, променял район Докки (центр, рядом все министерства, главные посольства), на Маади (отшиб на то время)... за этот откат купил димону должность... а димон в деле дипломатии (как и папанька) - полный ноль... нет - не ноль... враг Украины...
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02.08.2021 20:15 Ответить
когда визовый режим?
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02.08.2021 20:29 Ответить
Кулеба- твой предшественник сказал короче и точнее.
Розрив зв'язків України і Росії продовжиться незалежно від думки Путіна з цього приводу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3136
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02.08.2021 20:29 Ответить
Красота! Все четко сказал. путин ху*ло
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02.08.2021 21:34 Ответить
Господин Кулеба, по должности вы кто? Почему встречу президентов Украины и США "готовит" самозванец и агент России Ермак?
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02.08.2021 21:39 Ответить
Якщо американці почали розмовляти з Єрмаком, напевно, то це свідчить про те, що Єрмака американці перевербували.
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03.08.2021 08:51 Ответить
Рюсский праваславный это венерическое заболевание... .по имени Прилагательное...
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02.08.2021 21:54 Ответить
Вот и ладненько...
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02.08.2021 22:07 Ответить
Розрив зв'язків України і Росії продовжиться незалежно від думки Путіна з цього приводу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7790
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02.08.2021 23:31 Ответить
Таке написать міг лише дурний сосюра. Мазепа до старості був вельможним паном при царському дворі, а потім вирішив визволяти Україну, підняв тільки один козацький полк, інших не повідомив (як пишуть історики) і одне місто -- Батурин. Місто кинув без помічі, а сам подався до шведів за допомогою... Москалі порізали всіх жителів міста. А може, історики брешуть, і інші козаки не підтримали його?..
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03.08.2021 09:19 Ответить
Правильно! Назло бабушке себе уши отморозим!
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02.08.2021 23:34 Ответить
Тамбовский волк тебе бабушка
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03.08.2021 01:12 Ответить
"https://censor.net/ru/news/3276629/putin_sovremennaya_ukraina_tselikom_i_polnostyu_detische_sovetskoyi_epohi, а во время провозглашения независимости должна была вернуться в границы, в которых вступала в состав СССР.Источник: https://censor.net/ru/n3280462"
Т.е. Украине должны вернуться Белгородская и Курская области?
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03.08.2021 08:19 Ответить
І Кубань, і частина Вороніжської обл.
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03.08.2021 09:25 Ответить
и даже сваты перестанут транслировать?
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03.08.2021 08:30 Ответить
Дааа, и Германия этому отличный пример!
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03.08.2021 08:38 Ответить
А що Німеччина? Німеччина то вигадка США. США з 1945 року зробили з Німеччини потужну державну. Можуть і закрити "вигадку".
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03.08.2021 08:53 Ответить
Німеччина то вигадка сша. Типовий захисний механізм психології слабкої людини.
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03.08.2021 09:00 Ответить
та, звичайно. То, напевно, не США Німеччину відбудовували після 1945 року. Фіг його знає хто то зробив?
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03.08.2021 14:39 Ответить
Ну і що з того?
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03.08.2021 18:03 Ответить
Та звичайно нічого
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04.08.2021 16:57 Ответить
Цензор, не "оранжевую в 2014", а "Помаранчевую в 2004-м".
Этот протест против фальсификаций выборов был не менее важным, чем Революция Достоинства.
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03.08.2021 08:54 Ответить
Та революція була проти Кучми, по сценарію кремля, бо він осмілився стати на позицію національних інтересів, ще й написав книгу "Україна -- не Росія". А Юля й допомогла.
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03.08.2021 09:31 Ответить
Кучма і національні інтереси..... Хм.
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03.08.2021 11:25 Ответить
ну, тобі, звісно, відніше ... геполітик
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03.08.2021 14:40 Ответить
Ну промий глазки скипидаром, може й ти щось побачиш.
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03.08.2021 19:29 Ответить
мені не потрібен твій досвід.
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04.08.2021 16:58 Ответить
Одобряю на все 100%.
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03.08.2021 08:56 Ответить
 
 