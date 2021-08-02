Разрыв связей Украины и России продолжится независимо от мнения Путина по этому поводу, - Кулеба
В Украине и других странах разрыв связей с Россией продолжится независимо от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение.
Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию Foreign Affairs, передает Цензор.НЕТ.
"В этом году Украина отмечает 30 годовщину независимости. Миллионы молодых украинцев ни дня не жили в Советском Союзе. Многие из них уже воспитывают собственных детей. Идея "общего советского прошлого", которая уже теряет популярность среди старших поколений, не имеет для них почти никакой ценности. Эти молодые люди пережили две революции - оранжевую в 2014 году и Революцию Достоинства в 2014 году - и сейчас живут в условиях войны с Россией. Для них Украина никогда не получала независимость, она всегда была независимой. В Украине и в других местах дальнейший разрыв связей с Москвой продолжится вне зависимости от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение", - написал министр.
Он уверен, что в связи с этим у США и их западных партнеров есть возможность разработать "амбициозную стратегию региона, предусматривающая особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков". Среди стран он упоминает Грузию, Молдову, Армению, Азербайджан, Беларусь и другие.
Напомним, 12 июля на сайте Кремля опубликована статья "Об историческом единстве русских и украинцев" от имени Владимира Путина. В ней он, в частности, утверждает, что Украине якобы не нужен Донбасс. Кроме того, по его мнению, Украина "создавалась за счет исторической России", а во время провозглашения независимости должна была вернуться в границы, в которых вступала в состав СССР.
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земля стекловатой сепаратистам и оккупантам!.. Слава Украине!
кто-то из бойцов нашей украинской Армии, очень сильно постарался, что бы почти что взвод орков отбыл в Ад.. Это заслуживает уважения!
-Груз 200
Украине следует максимально изолироваться от этого скотомогильника по соображениями санитарии и гигиены.
Т.е. Украине должны вернуться Белгородская и Курская области?
Этот протест против фальсификаций выборов был не менее важным, чем Революция Достоинства.