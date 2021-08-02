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Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов пропал в Киеве (обновлено)

Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов пропал в Киеве (обновлено)

Сегодня утром глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

Об этом сообщается в Telegram-канале Белорусского дома в Украине (БДУ), информирует Цензор.НЕТ.

"С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей" (звонков на неизвестные номера - ред.), однако сейчас связаться с ним невозможно. Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", - отметили в БДУ.

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Сообщется также, что правоохранительные органы уже уведомлены об исчезновени Шишова, на место выехал кинолог, ведутся поиски.

Белорусский дом в Украине является некоммерческой общественной организацией, оказывающей помощь гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима захватившего власть "президента" страны Александра Лукашенко, в частности, с жильем и трудоустройством.

Как сообщили в полиции, "сегодня в полицию Киева обратилась местная жительница и сообщила, что ее сожитель не выходит на связь. На поиски мужчины оперативный дежурный сориентировал все очередные наряды столичной полиции".

Предварительно полицейские установили, что гражданин иностранного государства, 1995 года рождения, утром вышел на пробежку и не вернулся. Когда мужчина перестал выходить на связь, его сожительница обратилась на 102.

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Событие должным образом зарегистрирована в Святошинском управлении полиции. В настоящее время поиски продолжаются, к ним привлечены следователи, кинологи и оперативные сотрудники.

Беларусь (7887) исчезновение (282) Киев (25472) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+39
потерпевший вiслюк опять позвонил таракану...
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02.08.2021 18:47
+31
Гебешно - фсбешеая шваль здесь как дома пока сбу гоняет голого чауса
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02.08.2021 18:57
+28
Мы умыкнули Чауса из Молдовы.
Теперь фсбэшники умыкнули у нас Шишова...
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02.08.2021 18:45
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Какой-такой беларуский дом? Склад картошки,что ли?
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02.08.2021 18:45 Ответить
Мы умыкнули Чауса из Молдовы.
Теперь фсбэшники умыкнули у нас Шишова...
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02.08.2021 18:45 Ответить
хто "ми"? ти брав участь у викраденні чауса?
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03.08.2021 07:41 Ответить
Или Баканов с кем то перепутал, или Пацька сошел с "ума". еще немного подтужится и жители Пацьковщины сами прибегут к Путину и попросят ввести.
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02.08.2021 18:46 Ответить
https://twitter.com/exel_lence
https://twitter.com/exel_lence

Рудольф Сикорски

@exel_lence


- Але, Григорьич, у меня выборы на носу, поляна зачищена, но надо подстраховаться. А кто у меня вместо пугала?
- ВладимВладимирыч, не вопрос. Сделаем так что даже узкоглазые поймут, где настоящий безумный диктатор, а где относительно демократичный государственник...
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02.08.2021 20:46 Ответить
потерпевший вiслюк опять позвонил таракану...
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02.08.2021 18:47 Ответить
всех депортировать обратно на родину
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02.08.2021 18:47 Ответить
Бубочка согласится с такой директивой Лукашенко.
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02.08.2021 20:06 Ответить
буба кратко о могуществе бульбофюрера...
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02.08.2021 18:48 Ответить
Де літінант, чому не ловить чортів?
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02.08.2021 18:49 Ответить
надо дозу увеличить!...тогда поймает!))
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02.08.2021 19:00 Ответить
Так-так... В Киеве сейчас муж этой бегуньи- Тимановской находится. Тут- напрашивается некоторое совпадение, верно? В общем и целом, я бы на месте мужа спортсменки, ограничил бы попытки пробежаться по парку.
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02.08.2021 18:51 Ответить
Лицо, не омраченное интеллектом.
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02.08.2021 18:52 Ответить
Последний абзац статьи. Если он как-то помогал мужу Тимановской, то я ожидаю всякого.
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02.08.2021 18:54 Ответить
Ну ніби на гопа в костюмі абібос не ******...
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02.08.2021 18:58 Ответить
а у лукашенка по твоему лицо обезображено интеллектом?
с учетом официального диагноза "мозаичная шизофрения"
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02.08.2021 20:44 Ответить
Зате тут "інтелектуал" за два роки знищив майже всю економіку країни. Хай живуть шизофреніки!
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03.08.2021 08:27 Ответить
как говорится - баба с воза....
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02.08.2021 18:55 Ответить
Каму і ким гарітца, падло фсб-шне?
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02.08.2021 21:09 Ответить
На и заткинсь.
Голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов зник у Києві - Цензор.НЕТ 9588
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02.08.2021 21:40 Ответить
В мене інша пропозиція: засунь його собі в сраку.
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02.08.2021 21:54 Ответить
Ось на, засунь собі.
Голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов зник у Києві - Цензор.НЕТ 3112
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02.08.2021 22:06 Ответить
Дякую, у мене вже є проктолог і я не беру в руки і не встромляю собі в....всяку мерзоту.
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02.08.2021 22:58 Ответить
Гебешно - фсбешеая шваль здесь как дома пока сбу гоняет голого чауса
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02.08.2021 18:57 Ответить
зеля сдал как пить дать
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02.08.2021 19:01 Ответить
Что сказать всем патриотам своих стран.
Вам небезопасно в Украине.
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02.08.2021 19:02 Ответить
Небезопасно в Украине і українським патріотам.
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03.08.2021 08:34 Ответить
При зелохе Украина стала проходным двором для кацапов и кацапской агентуры - твори что хочешь, бубочка все равно всех отмажет.
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02.08.2021 19:07 Ответить
в то время пока все СБУ занимается Чаусом агентура ФСБ чувствует себя у нас как дома
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02.08.2021 19:09 Ответить
знову наших волонтерів і учасників закриють?
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02.08.2021 19:13 Ответить
Голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов зник у Києві - Цензор.НЕТ 5894
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02.08.2021 19:16 Ответить
фСБУ выполняет указы Бацки.
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02.08.2021 19:18 Ответить
Тими ж і там де Чаус,державний кіднепінг,чимось не сподобався.
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02.08.2021 19:22 Ответить
"бацька" вкрав... вой стоятиме такий же, як і по викраденню особливо небезпечного злочинця - чауса? дибіли будуть пузирі пускати про ущерб взаємовідносин білорусі з Україною, про те що так нізззя...
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02.08.2021 19:24 Ответить
а "бацькі" плевать...
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02.08.2021 19:25 Ответить
А чем в это время занята СБУ? С Чавесом от НАБУ прячутся. Что ты Клован ёханный творишь?
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02.08.2021 19:24 Ответить
тебе, гниду вшиву, мокнуть не завадить.
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02.08.2021 19:26 Ответить
Шеремет№2?
чи Гонгадзе№2?
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02.08.2021 19:26 Ответить
Порошенко или те кто сидит за "убийство" Шеремета виновны. Хотя и тогда и сейчас было ясно и понятно всем что то бацька у нас убивает, но у нас ссутся с бацкой связыватся и лучше припишут убийство политическим врагам.
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02.08.2021 19:27 Ответить
От, блін, ці пробєжчики... Ну занєш же, що пов'язаний з політикою та знаходишся в опозиції до узурпатора і за тобою, як кажуть глаз та глаз. Зараз люди за бабло шо хош зроблять. Покидьків в наш час хоть відбавляй. Ну не можна ж таким безпечним бути...
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02.08.2021 19:37 Ответить
Зрадників повсюди карають. Патріоти лишилися в Білорусі. Одна навіть паспорт порвала на кордоні, аби лишитися у своїй країні. А цього мабуть "викрали", щоб ще більше санкцій було проти білорусів. А якщо уб'ють, звалять на бацька.
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03.08.2021 08:42 Ответить
Санкції вводять не проти білорусів, а проти узурпаторів та їх шобли. Патріоти кажете?... Ну от вам приклад у кацапів з Навальним. Проявив патріотизм, так і здохне в буцугарні. Вже його стали забували, а потім взагалі забудуть хто він та як. Опозиціонером можна бути в нормальній країні, навіть у нас. А там де узурпатори та маньяки як у кацапів, а зараз і білорусів то яка може бути опозиція? Там в кращому випадку на нарах, або в землі. Ну, ще втекти за кордон, але ж і там можуть ці падли дістати...
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03.08.2021 09:05 Ответить
Ну от про що я і писав... https://censor.net/ru/news/3280523/glava_belorusskogo_doma_v_ukraine_vitaliyi_shishov_nayiden_poveshennym_v_odnom_iz_kievskih_parkov_natspolitsiya
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03.08.2021 09:08 Ответить
це зайвий раз доказує що у нас правоохоролнні органи в ж..і
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02.08.2021 19:39 Ответить
Белорусское кгб ту как дома Сбу в носу ковыряется Вова не велит
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02.08.2021 19:44 Ответить
Клоун походу сдает белорусов таракану. Если никаких улик не найдут, то 100%
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02.08.2021 19:48 Ответить
То ли КГБ похитил, то ли СБУ, то ли ФСБ. Короче, Змей Горыныч.
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02.08.2021 19:54 Ответить
Уже завтра, буде вибачатися на всіх кАналах БілоРУСІ, та прославляти бацьку.
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02.08.2021 20:00 Ответить
Неужели бацька без помощи Зели, сам справился ?
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02.08.2021 20:05 Ответить
Это не Лукашенко! Это снова Рифмайстер, Юлий Кузьменко и Дугарь никак успокоиться не могут!
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02.08.2021 20:03 Ответить
ищите в Молдове.... по тому же адресу
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02.08.2021 20:51 Ответить
Це може бути вигідно кому завгодно - лукашенко, місцевим мусорам, щоб напаскудити конкурентам, місцевим політикам для того ж, пуйлу, щоб апарафініть Україну ...
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02.08.2021 20:59 Ответить
Є підозра, що то теж робота Порошенка, який заздрить Зєдєнскому і робить йому всілякі капості. Чаус це все знає і може дати свідчення. Тому і робили ту операцію з його викраденням. Отак! Як вам? А зебіли повірять. 😁
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02.08.2021 21:51 Ответить
Зеля Хаос - гарант проституции
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02.08.2021 22:01 Ответить
УКраина исчезает как страна.... никакие институции не работают...Гаити...
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03.08.2021 00:06 Ответить
Сомалі номер два, Зімбабве, не вистачає тільки щоб когось з'їли.
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03.08.2021 00:38 Ответить
похоже его вывезли по приказу Зеленского ...
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03.08.2021 01:51 Ответить
Зебил отдал его ФСБ?
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03.08.2021 08:36 Ответить
Усатый пожиратель бульбы начал уже зарываться...
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03.08.2021 08:40 Ответить
Зариваться стали білоруські біженці, бо вже гній носять до білоруського посольства, влаштовують там провокації. Треба їх усіх відправити в Польщу, там їхній "Белсат" і вся опозиція. Саака ж туди відправляли, "а он встал и пошел"...
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03.08.2021 08:52 Ответить
уже нашли, повешенным
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03.08.2021 09:10 Ответить
 
 