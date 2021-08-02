Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов пропал в Киеве (обновлено)

Сегодня утром глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

Об этом сообщается в Telegram-канале Белорусского дома в Украине (БДУ), информирует Цензор.НЕТ.

"С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей" (звонков на неизвестные номера - ред.), однако сейчас связаться с ним невозможно. Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", - отметили в БДУ.

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Сообщется также, что правоохранительные органы уже уведомлены об исчезновени Шишова, на место выехал кинолог, ведутся поиски.

Белорусский дом в Украине является некоммерческой общественной организацией, оказывающей помощь гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима захватившего власть "президента" страны Александра Лукашенко, в частности, с жильем и трудоустройством.

Как сообщили в полиции, "сегодня в полицию Киева обратилась местная жительница и сообщила, что ее сожитель не выходит на связь. На поиски мужчины оперативный дежурный сориентировал все очередные наряды столичной полиции".

Предварительно полицейские установили, что гражданин иностранного государства, 1995 года рождения, утром вышел на пробежку и не вернулся. Когда мужчина перестал выходить на связь, его сожительница обратилась на 102.

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Событие должным образом зарегистрирована в Святошинском управлении полиции. В настоящее время поиски продолжаются, к ним привлечены следователи, кинологи и оперативные сотрудники.