Россия испытывает на жителях ОРДЛО новый вариант своей вакцины "Спутник Лайт", прежде чем предложить ее россиянам, - разведка
Проведя на временно оккупированных территориях Украины агитационную кампанию по вакцинации препаратом "Sputnik V", Российская Федерация на самом деле использует не эту вакцину, а ее однокомпонентного двойника "Sputnik Light", тем самым вводя людей в заблуждение.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
""Sputnik Light", разработанная на основе вакцины "Sputnik V", не получила согласования для использования от Европейского агентства лекарственных средств (ЭМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Все, что может сегодня Россия предоставить своим недореспубликам на Донбассе - это вакцины, которыми пользуются только самые бедные страны мира. И даже это Россия делает неофициально, пытаясь скрыть факты завоза вакцины в ОРДЛО.
Жители так называемой ЛДНР могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины "Sputnik Light", прежде чем предложить ее россиянам", - сказано в сообщении.
"Если двухкомпонентная российская вакцина "Sputnik V" имеет целый ряд побочных эффектов, возникает вопрос, сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный потомок. Вероятно, их количество значительно больше.
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Проведя испытания своей сомнительной вакцины на жителях так называемых ЛНР и ДНР, РФ не будет нести за гибель или болезни людей никакой ответственности, в то время, как результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина самом деле - не узнает никто", - отметили в ГУР Минобороны.
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В Красноярске врачи БСМП покупают для трепанации хозяйственные дрели
https://www.sibreal.org/a/v-krasnoyarske-vrachi-pokupayut-dlya-trepanatsii-dreli/31389066.html Телеканал уточнил, что врачи для трепанирования черепа используют дрель Makita,
Мабуть це нормально. Мій покійний батько (R.I.P.) був вправним нейрохірургом і в 70-ті роки використовував ручний коловорот і кутові кусачки, які за його ескізами виготовляв вдячний пацієнт-слюсар. А дірки закривав або оргсклом, або фрагментами черепів, які йому постачав патологоанатом.
В порядке живой очереди (на всё про всё полчаса).
Хотя, конечно, хватит не всем.
Догодували Україну, ідіоти.
В Раші пішли також таким самим шляхом.
Известный факт...Путлер спит рядом с портретами Сралина и Гитлера...,они его кумиры....два людоеда воспитали третьего...