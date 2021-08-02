РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6050 посетителей онлайн
Новости
2 708 36

Россия испытывает на жителях ОРДЛО новый вариант своей вакцины "Спутник Лайт", прежде чем предложить ее россиянам, - разведка

Россия испытывает на жителях ОРДЛО новый вариант своей вакцины

Проведя на временно оккупированных территориях Украины агитационную кампанию по вакцинации препаратом "Sputnik V", Российская Федерация на самом деле использует не эту вакцину, а ее однокомпонентного двойника "Sputnik Light", тем самым вводя людей в заблуждение.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

""Sputnik Light", разработанная на основе вакцины "Sputnik V", не получила согласования для использования от Европейского агентства лекарственных средств (ЭМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Все, что может сегодня Россия предоставить своим недореспубликам на Донбассе - это вакцины, которыми пользуются только самые бедные страны мира. И даже это Россия делает неофициально, пытаясь скрыть факты завоза вакцины в ОРДЛО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донецкие медики о завезенной в ОРДЛО вакцине "Спутник Лайт": "В самой России ее боятся делать. Фактические испытания на людях выдают за гумпомощь"

Жители так называемой ЛДНР могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины "Sputnik Light", прежде чем предложить ее россиянам", - сказано в сообщении.

"Если двухкомпонентная российская вакцина "Sputnik V" имеет целый ряд побочных эффектов, возникает вопрос, сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный потомок. Вероятно, их количество значительно больше.

Также читайте: Возможно, российская вакцина "Спутник V" никогда не получит одобрение европейского регулятора ЕМА, - премьер Италии Драги

Проведя испытания своей сомнительной вакцины на жителях так называемых ЛНР и ДНР, РФ не будет нести за гибель или болезни людей никакой ответственности, в то время, как результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина самом деле - не узнает никто", - отметили в ГУР Минобороны.

вакцина (3815) разведка (4169) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Какой "лайт"? Надо "спутник-міцне". Чтобы сразу на погост тупых лугандонцев.
показать весь комментарий
02.08.2021 19:01
+6
Я б такого дерьма прикупил бы нескольким своим знакомым,которые очень кацапов любят.А то как срать на Украину или Штаты,так те п.дары всегда быстрые,а колоться помыями из кацапстана не захотели,ждут очередь на Pfizer,суки.
показать весь комментарий
02.08.2021 19:21
+4
Недолюдям недовакцину. Все сошлосью
показать весь комментарий
02.08.2021 19:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какой "лайт"? Надо "спутник-міцне". Чтобы сразу на погост тупых лугандонцев.
показать весь комментарий
02.08.2021 19:01 Ответить
Тем временем в вЯЯликой кААсмической дЯЯржаве...

В Красноярске врачи БСМП покупают для трепанации хозяйственные дрели
https://www.sibreal.org/a/v-krasnoyarske-vrachi-pokupayut-dlya-trepanatsii-dreli/31389066.html Телеканал уточнил, что врачи для трепанирования черепа используют дрель Makita,
показать весь комментарий
02.08.2021 19:11 Ответить
ну а шо.Мakita норм фирма, пока не испортилась.
показать весь комментарий
02.08.2021 19:53 Ответить
Може це дрель "Макітра" Каци неправильно переклали.
показать весь комментарий
02.08.2021 19:57 Ответить
@https://censor.net/ru/user/310944
Мабуть це нормально. Мій покійний батько (R.I.P.) був вправним нейрохірургом і в 70-ті роки використовував ручний коловорот і кутові кусачки, які за його ескізами виготовляв вдячний пацієнт-слюсар. А дірки закривав або оргсклом, або фрагментами черепів, які йому постачав патологоанатом.
показать весь комментарий
02.08.2021 21:13 Ответить
Кстати, твой привет на ютюбе я прочитал, sorry,шо там не ответил.Вот, отвечаю
показать весь комментарий
02.08.2021 21:16 Ответить
Той мій пост швидко прибрали. Я там не соромлюся влаштовувати час від часу "вибух мозку" козлорогим. Тримаймося!
показать весь комментарий
03.08.2021 00:52 Ответить
Недолюдям недовакцину. Все сошлосью
показать весь комментарий
02.08.2021 19:12 Ответить
Ну и флаг им в руки! Пусть испытывают ...Лишь бы побочным эффектом не стала излишняя агрессивность...глупость приветствуется!
показать весь комментарий
02.08.2021 19:19 Ответить
На основе боярышника?
показать весь комментарий
02.08.2021 19:20 Ответить
Я б такого дерьма прикупил бы нескольким своим знакомым,которые очень кацапов любят.А то как срать на Украину или Штаты,так те п.дары всегда быстрые,а колоться помыями из кацапстана не захотели,ждут очередь на Pfizer,суки.
показать весь комментарий
02.08.2021 19:21 Ответить
Pfizer не довезут. Там температурный режим не выдержат. Хотя и у нас, так до хера доз проспали.
показать весь комментарий
02.08.2021 19:27 Ответить
Довезли уже. Я первую дозу в Северодонецке получил.
В порядке живой очереди (на всё про всё полчаса).
Хотя, конечно, хватит не всем.
показать весь комментарий
02.08.2021 19:35 Ответить
Яне про то. я про это https://moz.gov.ua/article/news/vakcinu-comirnaty-virobnictva-pfizer-biontech-jaku-transportuvali-z-jmovirnim-porushennjam-vidrazu-povernuli-na-sklad-rozsliduvannja-sche-trivae Вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech
показать весь комментарий
02.08.2021 19:43 Ответить
Молодец. Зачем заходить по ссылке)
показать весь комментарий
02.08.2021 19:52 Ответить
сразу не разглядел, что это ссылка)
показать весь комментарий
02.08.2021 20:01 Ответить
А, понятно. Ну я, надеюсь, получил свежую. А лугандонцам и не надо. А то Билл Гейтс через вакцину сможет управлять их умами.
показать весь комментарий
02.08.2021 19:57 Ответить
Бояра лайт
показать весь комментарий
02.08.2021 19:55 Ответить
Взагалі всі нові препарати випробовують на ЩУРАХ.
Догодували Україну, ідіоти.
показать весь комментарий
02.08.2021 19:55 Ответить
Тальков никогда не споет типа ...,на первом дне рождения страны,вернувшейся с войны....война ...,это для РАБссиянских хмырей нормальное состояние...,она никогда не изменится и через 100 веков...,увы увы...
показать весь комментарий
02.08.2021 19:58 Ответить
20 апр. 2020 г. - Китайські вчені заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусної інфекції на мишах, щурах і мавпах.



В Раші пішли також таким самим шляхом.
показать весь комментарий
02.08.2021 19:58 Ответить
Зато без "биндер"🤣😭
показать весь комментарий
02.08.2021 20:00 Ответить
дауны
показать весь комментарий
02.08.2021 20:01 Ответить
Талькова убили за слова ...Покажите мне такую страну,где славят тирана...
Известный факт...Путлер спит рядом с портретами Сралина и Гитлера...,они его кумиры....два людоеда воспитали третьего...
показать весь комментарий
02.08.2021 20:04 Ответить
А супутник хард на кому випробовують ?
показать весь комментарий
02.08.2021 20:06 Ответить
Спутник "HARDCORE". Подохни от самой вакцины!!!
показать весь комментарий
02.08.2021 20:17 Ответить
Оце трупів буде в Даунбасі.
показать весь комментарий
02.08.2021 20:13 Ответить
Гарна новина)Я - тільки ЗА.
показать весь комментарий
02.08.2021 20:36 Ответить
Ну а что, не дураки, не на животных же испытывать, они конечно изверги, но не до такой степени 😁
показать весь комментарий
02.08.2021 21:20 Ответить
Втрати россіянських окупантів на Донбасі в липні склали майже 70 тушок



Россия испытывает на жителях ОРДЛО новый вариант своей вакцины "Спутник Лайт", прежде чем предложить ее россиянам, - разведка - Цензор.НЕТ 6878
показать весь комментарий
02.08.2021 21:54 Ответить
очередь за Крымом
показать весь комментарий
03.08.2021 00:09 Ответить
Началась массовая вакцинация жителей Даунбаса
Росія випробовує на жителях ОРДЛО новий варіант своєї вакцини "Спутнік Лайт", перш ніж запропонувати її росіянам, - розвідка - Цензор.НЕТ 3031
показать весь комментарий
03.08.2021 08:47 Ответить
Хай ще випробують отруту для щурів, це якраз для них.
показать весь комментарий
03.08.2021 11:53 Ответить
Лугандон и лугандоны - это испытательный полигон и подопытные крысы для российского империализма. На них испытывают всю гадость - от жутких вакцин до обстрела террористами мирных кварталов с целью получения картинки для российского ТВ.
показать весь комментарий
03.08.2021 17:32 Ответить
 
 