Россия испытывает на жителях ОРДЛО новый вариант своей вакцины "Спутник Лайт", прежде чем предложить ее россиянам, - разведка

Проведя на временно оккупированных территориях Украины агитационную кампанию по вакцинации препаратом "Sputnik V", Российская Федерация на самом деле использует не эту вакцину, а ее однокомпонентного двойника "Sputnik Light", тем самым вводя людей в заблуждение.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

""Sputnik Light", разработанная на основе вакцины "Sputnik V", не получила согласования для использования от Европейского агентства лекарственных средств (ЭМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Все, что может сегодня Россия предоставить своим недореспубликам на Донбассе - это вакцины, которыми пользуются только самые бедные страны мира. И даже это Россия делает неофициально, пытаясь скрыть факты завоза вакцины в ОРДЛО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донецкие медики о завезенной в ОРДЛО вакцине "Спутник Лайт": "В самой России ее боятся делать. Фактические испытания на людях выдают за гумпомощь"

Жители так называемой ЛДНР могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины "Sputnik Light", прежде чем предложить ее россиянам", - сказано в сообщении.

"Если двухкомпонентная российская вакцина "Sputnik V" имеет целый ряд побочных эффектов, возникает вопрос, сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный потомок. Вероятно, их количество значительно больше.

Также читайте: Возможно, российская вакцина "Спутник V" никогда не получит одобрение европейского регулятора ЕМА, - премьер Италии Драги

Проведя испытания своей сомнительной вакцины на жителях так называемых ЛНР и ДНР, РФ не будет нести за гибель или болезни людей никакой ответственности, в то время, как результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина самом деле - не узнает никто", - отметили в ГУР Минобороны.