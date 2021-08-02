Японский МИД консультировался с послом Украины Корсунским относительно ситуации с "Северным потоком - 2"
В МИД Японии попросили Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Сергея Корсунского подробно прояснить ситуацию, которая сложилась вокруг "Северного потока - 2".
Об этом он рассказал в эфире Громадського радіо, информирует Цензор.НЕТ.
"То есть они интересуются этим и они попросили этого разъяснения, и я его дал. Я знаю этот проект с самого начала. Я убеждаюсь в том, что они хотят понимать глобальные вещи, которые происходят в нашей части мира. И, соответственно, для себя хотят сформировать, как реагировать на какие-то дополнительные вызовы, которые могут отсюда возникнуть. То есть им не совсем все равно, но это не является тем проектом, который постоянно в поле их внимания", - отметил Корсунский.
Топ комментарии
+3 Senator S #201477
показать весь комментарий02.08.2021 20:32
+3 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий02.08.2021 21:39
+2 Ksenia VB
показать весь комментарий02.08.2021 20:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Давно пора перекрасить Северные территории как часть Японии
как и другие Курилы и Сахалин