Японский МИД консультировался с послом Украины Корсунским относительно ситуации с "Северным потоком - 2"

В МИД Японии попросили Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Сергея Корсунского подробно прояснить ситуацию, которая сложилась вокруг "Северного потока - 2".

Об этом он рассказал в эфире Громадського радіо, информирует Цензор.НЕТ.

"То есть они интересуются этим и они попросили этого разъяснения, и я его дал. Я знаю этот проект с самого начала. Я убеждаюсь в том, что они хотят понимать глобальные вещи, которые происходят в нашей части мира. И, соответственно, для себя хотят сформировать, как реагировать на какие-то дополнительные вызовы, которые могут отсюда возникнуть. То есть им не совсем все равно, но это не является тем проектом, который постоянно в поле их внимания", - отметил Корсунский.

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