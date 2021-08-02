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Японский МИД консультировался с послом Украины Корсунским относительно ситуации с "Северным потоком - 2"

Японский МИД консультировался с послом Украины Корсунским относительно ситуации с

В МИД Японии попросили Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Сергея Корсунского подробно прояснить ситуацию, которая сложилась вокруг "Северного потока - 2".

Об этом он рассказал в эфире Громадського радіо, информирует Цензор.НЕТ.

"То есть они интересуются этим и они попросили этого разъяснения, и я его дал. Я знаю этот проект с самого начала. Я убеждаюсь в том, что они хотят понимать глобальные вещи, которые происходят в нашей части мира. И, соответственно, для себя хотят сформировать, как реагировать на какие-то дополнительные вызовы, которые могут отсюда возникнуть. То есть им не совсем все равно, но это не является тем проектом, который постоянно в поле их внимания", - отметил Корсунский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не перекроет "Северный поток - 2", даже если он станет геополитическим оружием России, - Bloomberg

Автор: 

Япония (1307) Северный поток (1449) Корсунский Сергей (4)


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Топ комментарии
+3
Белорусию ждет тоже самое ни флага ни гимна,и запрет на все медународные турниры... Дятлы мавзолейные Бульбафюреры..
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02.08.2021 20:32
+3
Южные Курилы, т.е. Северные территории должны быть возвращены Японии,
как и другие Курилы и Сахалин
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02.08.2021 21:39
+2
Дуже далекий союзник..
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02.08.2021 20:08
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Дуже далекий союзник..
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02.08.2021 20:08 Ответить
Зато очень надежный. Погуглите сколько Япония сделала безвозмездно для Украины! Там на сотни миллионов!
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02.08.2021 23:51 Ответить
Очень актуальная тема для японцев, прямо жизнь или смерть.
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02.08.2021 20:15 Ответить
🤣💩🤭
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03.08.2021 10:17 Ответить
Хто саме з МЗС Японії попросив прояснити? Дякую.
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02.08.2021 20:18 Ответить
Мавзолейное гоффно в опасности с Северным дермом...,ГРУ РАБссии и СВР РАБссии а также хакеры этих баранов принялись атаковать партию Зеленых Германии и лично порталы лидера партии Анналены Бербок и ее зама по партии...,рейтинг Анналены Бербок растет быстрее снежного кома....,сцыте крысы Мавзолейные? правильно делаете в сентябре партия Зеленых победит и Бербок станет канцером Германии....Зуб даю...
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02.08.2021 20:22 Ответить
И я последнего зуба не пожалею
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02.08.2021 20:47 Ответить
И это хорошо, и это правильно!
Давно пора перекрасить Северные территории как часть Японии
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02.08.2021 20:23 Ответить
Слово РАБссия в Японии запрещено произносить даже на Олимпиаде,вместе с Гимном и Флагом сраного дерьма.... Даже в дохлом Сссре не было такого позора....
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02.08.2021 20:27 Ответить
Сегодня в россии проживает 350 миллионов человек, а в Украине 42 миллиона. А Монголии 21 миллион. Это если по пропорции к количеству медалей считать.
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03.08.2021 00:04 Ответить
Белорусию ждет тоже самое ни флага ни гимна,и запрет на все медународные турниры... Дятлы мавзолейные Бульбафюреры..
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02.08.2021 20:32 Ответить
Путлер развернул Северный потёк в сторону браццкой Украины и каже Зеленскому мышиадиннарот.... "братья сраные" с лишней Хромосомой...
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02.08.2021 20:41 Ответить
На городі бузина,а в Києві дядько....
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02.08.2021 20:43 Ответить
Бузина уже давно в могиле
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02.08.2021 23:52 Ответить
Японці хлопці делікатні і ********** бути у курсі всього що коїться у світі, не те щоб вони мали сильний вплив на світову політику, але якийсь та мають
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02.08.2021 20:45 Ответить
Семья белоруской спортсменки находится в Украине,сама легкоатлетка получила гуманитарную визу в Польше...,Цимановская подняла на уши весь Мир...
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02.08.2021 20:47 Ответить
На сегодня в Мире есть только одна Империя...Японская...остальные сдохли от Инфаркта...,на Инавгурацию Японского Императора желают попасть многие Крутые Мира сего...,это большая честь для любого политика Мира...
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02.08.2021 20:53 Ответить
Крысы Мавзолейные а чего не отмечаете ежегодно паБЕДУ в войне над Императорской Японией 2 сентября 1945 года? Денег нет? Идиоты....
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02.08.2021 21:03 Ответить
Южные Курилы, т.е. Северные территории должны быть возвращены Японии,
как и другие Курилы и Сахалин
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02.08.2021 21:39 Ответить
Даля Грибаускайтэ хочет встретится с ******:

Японский МИД консультировался с послом Украины Корсунским относительно ситуации с "Северным потоком - 2" - Цензор.НЕТ 4721


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03.08.2021 00:40 Ответить
 
 