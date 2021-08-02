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Дело Чауса - информационный инструмент, чтобы похоронить любые упоминания о причастности ОП к сливу дела "вагнеровцев", - СМИ

Дело Чауса - информационный инструмент, чтобы похоронить любые упоминания о причастности ОП к сливу дела

Новый этап дела экс-судьи Николая Чауса становится эффективным информационным инструментом, чтобы похоронить любые упоминания о причастности Офиса Зеленского к сливу дела "вагнеровцев".

Об этом, в частности, говорится в статье "Украинской правды", авторы которой анализируют обстоятельства похищения скандального экс-судьи, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание подробно подает хронологию и обстоятельства. 30 июля этого года Николай Чаус нашелся после 5 месяцев с момента его похищения в Молдове, где он находился с 2017 года. "После нескольких лет пребывания в розыске и попыток получить политическое убежище за рубежом, Чаус в одних шортах пришел в сельсовет Винницкой", - рассказывают в статье.

СМИ сообщали, что согласно официальной информации правоохранителей, бывший назвался, сообщил, что был похищен "неизвестными лицами" и якобы сказал полиции, что хочет поехать в столичную Службу безопасности Украины совместно с работниками спецслужбы.

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Однако, отмечают журналисты, ехал в Киев Николай Чаус не просто на автомобиле, потому что СБУ, вероятно, была готова к его "обнаружению", поскольку Чауса ждал специальный транспорт, а под Киев его доставляли, в частности, на вертолете.

"Всю эту операцию провернули летом, перед выходными, когда Верховная Рада ушла на каникулы, а политический сезон закончился", - отмечают в издании.

Эта закрученная политическая история началась в 2016 году, когда Николая Чауса поймали на взятке сотрудники НАБУ. Однако арестовать его не смогли из-за иммунитета, который ему давал статус судьи. Пока решался вопрос об аресте, Николай Чаус убежал, как выяснилось впоследствии, в Молдову. Там экс-судья пробовал получить политическое убежище, однако власти Молдовы не согласились предоставить ему этот статус и собирались экстрадировать Чауса в Украину.

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"В начале апреля 2021 адвокат Чауса заявил, что бывшего судью похитили в Кишиневе. "Вооруженная группа неизвестных людей вывезла в неизвестном направлении", - цитирует слова адвоката издание.

Экс-судью вдруг перевезли через украинско-молдавскую границу.

Важно отметить, что все это время Офис Зеленского распространяет тезис, что в спецслужбах существовала группа, которая занималась похищением и прослушиванием людей. И что якобы именно эта группа вывозила Чауса из Украины в 2016 году. Также называют причастным к вывозу Чауса в Молдову бывшего главы Главного управления разведки Василия Бурбу.

"Руководителем этой группы в ОП считают бывшего главного разведчика Василия Бурбу. Его Банковая почти провозгласила своим публичным врагом в 2020 году после так называемого "вагнергейта". Слитая спецоперация по задержанию российских наемников обернулась скандалом для Офиса Зеленского. И виновником в этом назначили именно Бурбу. Его уволили с должности", - добавляют в издании.

Также журналисты отмечают, что в правоохранительных органах и среди окружения Зеленского говорят, что Чауса вывезли из Молдовы для того, чтобы собрать компромат на Бурбу.

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Как известно, в августе 2016 Чаус попал в поле зрения правоохранителей - его обвинили в вымогательстве и получении взятки в 150 000 долларов. Сотрудники НАБУ нашли деньги на огороде судьи закопанными в банках. Однако арестовать Чауса не смогли из-за его статуса судьи. Это позволило ему бежать из Украины.

Весной 2017 года Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища, однако ему отказали. Украина потребовала экстрадиции, и осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.

3 апреля этого года Николая Чауса похитила "группа неизвестных вооруженных мужчин" в центре Кишинева, по словам его защитника Юлиана Балана. Спустя почти четыре месяца он якобы сам пришел в Мазуровский сельсовет, который расположена недалеко от украино-молдавской границы.

Журналисты-расследователи из Украины ("Слідство.Інфо") и Молдовы (RISE Moldova) получили копии паспортов десяти человек, которых правоохранители в Молдове проверяют на причастность к возможному похищения судьи. По данным журналистов, все они являются гражданами Украины, по меньшей мере двое из них непосредственно связаны с Главным управлением разведки Минобороны, а еще один - уволенный чиновник Национальной полиции. В ГУР Минобороны назвали эту информацию провокацией российских спецслужб.

Автор: 

Молдова (1867) похищение (1684) Чаус Николай (330) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+25
Дело Чауса, как и дело вагнеровцев, как и много других дел -- это продолжение дела о государственной измене исполняющего обязанности президента Зеленского.
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02.08.2021 20:27
+22
Дело Чауса - это продолжение дела "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 4807
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02.08.2021 20:27
+21
чаус - чаусом, но зелечмо и дерьмак будут сидеть по статье державна зрада
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02.08.2021 20:29
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Дело Чауса, как и дело вагнеровцев, как и много других дел -- это продолжение дела о государственной измене исполняющего обязанности президента Зеленского.
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02.08.2021 20:27 Ответить
Дело Чауса - это продолжение дела "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 4807
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02.08.2021 20:27 Ответить
не исполняющего обязанности...
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02.08.2021 20:34 Ответить
Да. Можно и так сказать. Забившего на исполнение своих обязанностей и занятого только личным обогащением себя, своих холуев и своего "папы".
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02.08.2021 20:37 Ответить
Скорее єто все продолжение "дела зеленского".
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02.08.2021 20:27 Ответить
чаус - чаусом, но зелечмо и дерьмак будут сидеть по статье державна зрада
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02.08.2021 20:29 Ответить
Таки да.

Дело Чауса - это продолжение дела "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 7928
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02.08.2021 20:31 Ответить
Зелю-геть!
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02.08.2021 20:30 Ответить
скоро у чауса козацький оселедець виросте...заморитесь міряти..
то я про патріотизм,єслі шо...
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02.08.2021 20:32 Ответить
Да ни кого кроме вас падлы шоколадные не интересует как вернули Чаусв, всех интересует как он убегал с Украины и кто ему в этом помогал!!!
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02.08.2021 20:34 Ответить
Интересует, очень даже. Очень-очень. Это, по сути, самое главное во всем этом, зебобик, процессе. И это, как верно заметили ниже, одно и то же дело, против зеленского-ермака. Они будут с чаусом встречаться в тюремной библиотеке и читать Шекспира.
О сколько им открытий чудных, готовит просвещенья дух...Это не Шекспир, но, черт побери, звучит.
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02.08.2021 20:52 Ответить
Клоунада !!! Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ , ЙОМУ -"какая разница".
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02.08.2021 20:59 Ответить
выдыхай, лапоть, пукан чай не казенный
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02.08.2021 21:00 Ответить
Еще в 2018 году была информация, которую раскопали какие-то журналисты (за давностью времени не помню, где), что Чаусу помог бежать из Украины его тогдашний адвокат по фамилии Смирнов, который в настоящее время трудится в президентском офисе.
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02.08.2021 21:19 Ответить
он был его адвокатом.
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02.08.2021 21:37 Ответить
саме цікаве: фейки шабуністів з 16-го року, ніби Чаусу сам Порох (ну, як мінімум, "його оточення") допомогли втекти з-під переслідування НАБУ - досі живучі...
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02.08.2021 22:33 Ответить
ЗЕБИЛЫ, А КАК ВАМ ТАКАЯ ВЕРСИЯ?
Операцию по "вагнеровцам" Луке и }{уйлу слил Чаус с подачи Пороха.
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02.08.2021 20:35 Ответить
що, мало інф? Що саме він санкціонував проведення самої операції? Чи чукча - просто пісятель?
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02.08.2021 21:00 Ответить
походу это сратель
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02.08.2021 21:01 Ответить
В статті УП, на яку йде посилання в цій новині, не згадуються "вагнерівці".
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02.08.2021 20:37 Ответить
Немає ні справи "вагнерівців", ні справи Чауса, ні справи загибелі Журавля. Це все - матеріали однієї майбутньої справи Зєлєнского-Єрмака.
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02.08.2021 20:38 Ответить
Говорят, что Чаус это командир ВагнерОвцев ! И они ехали спасать своего командира. Но наш мистер Бин жёстко ответил ВагнерОвцам - ежайте вы туда, откуда приехали ! Иначе получите по жопе ! Мы сами будим брать вашего командира, и это, неговорите об этом ни кому ! Иначе об этом узнает Вагнер !
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02.08.2021 20:48 Ответить
Кто бы не был этот чавус, но морда у него подлая-преподлая.ИМХО.
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02.08.2021 21:01 Ответить
даже взятка в 150.000 не поможет?
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02.08.2021 23:24 Ответить
а у криворогого шлимазла вовочки какая моржа по твоему?
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02.08.2021 23:54 Ответить
* морда
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02.08.2021 23:54 Ответить
м-да...человек может поверить в невозможное, но никогда не поверит в неправдоподобное.
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02.08.2021 21:24 Ответить
73% поверят в любую чушь, главное что бы видео было коротким и на зеленом канале.
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02.08.2021 23:46 Ответить
""все. кто оценивал противника глупым и смешным вычеркнуты из Истории навсегда...""
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03.08.2021 00:57 Ответить
Чауса засовывают в любую тему, не важно относится она к нему или нет.
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02.08.2021 21:37 Ответить
Обращаюсь к страдальцам по вагнеровцам ,к патрийотам так сказать .Ни один из стратегов изобличающих зеленую биомассу во главе с главЗЕдебилом даже не предположил ,а как же все таки из переполненного самолета можно достать тридцать(!) головорезов с хоть какой нибудь гарантией безопасности для окружающих?
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02.08.2021 21:44 Ответить
ермака, клоуна, демченко, тимошенко, подаляка, шефира, необходимо будет посадить.
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02.08.2021 21:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/490779

Так как достали в санатории в Белоруссии.
Все лежали под кроватями с руками за спиной.
Оружия у людей нет, и они не мастера спорта по единоборствам.
Да даже если бы и были, ломают всех.
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02.08.2021 21:52 Ответить
пора чмошнику чаусу требовать бабло со всех спекулянтов его вонючего имени.
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02.08.2021 23:23 Ответить
https://mobile.twitter.com/babaikit Баба і кіт https://mobile.twitter.com/babaikit @babaikit https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1422249517072756745 3 ч

Пока баканівська частина СБУ таскає Чауса по країні, у нас, здається, біларуське КГБ почало людей викрадати.
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02.08.2021 23:38 Ответить
Нарід все схаває, бо канали спонсорів *********** цю тему не будуть обговорювати.
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03.08.2021 00:44 Ответить
Так ..як ти кажеш "нарід схаває" ..Згоден 200%. Цікаво і що ти будеш робити як що він схаває Ваші діїї. Грейдер потрібен? Чи всеж таки бронівісек??
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03.08.2021 08:30 Ответить
ЗеБанда, которой руководит гауляйтер Украины от руSSкого мира, ермак-Козырь, обнаглела в край и это еще "цветочки", "ягодки" будут позже.
Банда Януковича не была так опасна, как ЗеБанда.
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03.08.2021 02:50 Ответить
)) А як ви думаєте продажні А чого Чауса відпустилиі чому тільки зараз? Є декілька причин і одна з них скажем так "Інформація отримана ". "Шпіонігус" скоро почне викладати плівки.
Як для мене то хрінова гра компроматів ні чого ні кому хорошого не дасть Але це приємно коли грязні презики деруться. Народ тільки не всдумайте в 24 році вибрать якогось чи якусь сволоту із старих Нетреба ...Всіх старих гавножуватилів треба на помийку ..))
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03.08.2021 08:25 Ответить
Лігалізація викрадення Чауча ..тепер він офіційно дає інформацію СБУ ..Тупенько спрацьовано ..але спрацьовано. Доречі труба Медведчука і Чаус не як не зв'язані???))) Мабуть скоро будуть плівки...Як що посадять Кума хловського буде класно.. а от хто попаде в це гівенечко попутно цікаво...А там такі замазані )) Хоча все видно і зараз
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03.08.2021 08:48 Ответить
Дурачка пытаются спасти ещё большие недотёпы. Никто не забыт, ничто не забыто
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03.08.2021 11:32 Ответить
 
 