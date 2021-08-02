Дело Чауса - информационный инструмент, чтобы похоронить любые упоминания о причастности ОП к сливу дела "вагнеровцев", - СМИ
Новый этап дела экс-судьи Николая Чауса становится эффективным информационным инструментом, чтобы похоронить любые упоминания о причастности Офиса Зеленского к сливу дела "вагнеровцев".
Об этом, в частности, говорится в статье "Украинской правды", авторы которой анализируют обстоятельства похищения скандального экс-судьи, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание подробно подает хронологию и обстоятельства. 30 июля этого года Николай Чаус нашелся после 5 месяцев с момента его похищения в Молдове, где он находился с 2017 года. "После нескольких лет пребывания в розыске и попыток получить политическое убежище за рубежом, Чаус в одних шортах пришел в сельсовет Винницкой", - рассказывают в статье.
СМИ сообщали, что согласно официальной информации правоохранителей, бывший назвался, сообщил, что был похищен "неизвестными лицами" и якобы сказал полиции, что хочет поехать в столичную Службу безопасности Украины совместно с работниками спецслужбы.
Однако, отмечают журналисты, ехал в Киев Николай Чаус не просто на автомобиле, потому что СБУ, вероятно, была готова к его "обнаружению", поскольку Чауса ждал специальный транспорт, а под Киев его доставляли, в частности, на вертолете.
"Всю эту операцию провернули летом, перед выходными, когда Верховная Рада ушла на каникулы, а политический сезон закончился", - отмечают в издании.
Эта закрученная политическая история началась в 2016 году, когда Николая Чауса поймали на взятке сотрудники НАБУ. Однако арестовать его не смогли из-за иммунитета, который ему давал статус судьи. Пока решался вопрос об аресте, Николай Чаус убежал, как выяснилось впоследствии, в Молдову. Там экс-судья пробовал получить политическое убежище, однако власти Молдовы не согласились предоставить ему этот статус и собирались экстрадировать Чауса в Украину.
"В начале апреля 2021 адвокат Чауса заявил, что бывшего судью похитили в Кишиневе. "Вооруженная группа неизвестных людей вывезла в неизвестном направлении", - цитирует слова адвоката издание.
Экс-судью вдруг перевезли через украинско-молдавскую границу.
Важно отметить, что все это время Офис Зеленского распространяет тезис, что в спецслужбах существовала группа, которая занималась похищением и прослушиванием людей. И что якобы именно эта группа вывозила Чауса из Украины в 2016 году. Также называют причастным к вывозу Чауса в Молдову бывшего главы Главного управления разведки Василия Бурбу.
"Руководителем этой группы в ОП считают бывшего главного разведчика Василия Бурбу. Его Банковая почти провозгласила своим публичным врагом в 2020 году после так называемого "вагнергейта". Слитая спецоперация по задержанию российских наемников обернулась скандалом для Офиса Зеленского. И виновником в этом назначили именно Бурбу. Его уволили с должности", - добавляют в издании.
Также журналисты отмечают, что в правоохранительных органах и среди окружения Зеленского говорят, что Чауса вывезли из Молдовы для того, чтобы собрать компромат на Бурбу.
Как известно, в августе 2016 Чаус попал в поле зрения правоохранителей - его обвинили в вымогательстве и получении взятки в 150 000 долларов. Сотрудники НАБУ нашли деньги на огороде судьи закопанными в банках. Однако арестовать Чауса не смогли из-за его статуса судьи. Это позволило ему бежать из Украины.
Весной 2017 года Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища, однако ему отказали. Украина потребовала экстрадиции, и осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.
3 апреля этого года Николая Чауса похитила "группа неизвестных вооруженных мужчин" в центре Кишинева, по словам его защитника Юлиана Балана. Спустя почти четыре месяца он якобы сам пришел в Мазуровский сельсовет, который расположена недалеко от украино-молдавской границы.
Журналисты-расследователи из Украины ("Слідство.Інфо") и Молдовы (RISE Moldova) получили копии паспортов десяти человек, которых правоохранители в Молдове проверяют на причастность к возможному похищения судьи. По данным журналистов, все они являются гражданами Украины, по меньшей мере двое из них непосредственно связаны с Главным управлением разведки Минобороны, а еще один - уволенный чиновник Национальной полиции. В ГУР Минобороны назвали эту информацию провокацией российских спецслужб.
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то я про патріотизм,єслі шо...
О сколько им открытий чудных, готовит просвещенья дух...Это не Шекспир, но, черт побери, звучит.
Операцию по "вагнеровцам" Луке и }{уйлу слил Чаус с подачи Пороха.
Так как достали в санатории в Белоруссии.
Все лежали под кроватями с руками за спиной.
Оружия у людей нет, и они не мастера спорта по единоборствам.
Да даже если бы и были, ломают всех.
Пока баканівська частина СБУ таскає Чауса по країні, у нас, здається, біларуське КГБ почало людей викрадати.
Банда Януковича не была так опасна, как ЗеБанда.
Як для мене то хрінова гра компроматів ні чого ні кому хорошого не дасть Але це приємно коли грязні презики деруться. Народ тільки не всдумайте в 24 році вибрать якогось чи якусь сволоту із старих Нетреба ...Всіх старих гавножуватилів треба на помийку ..))