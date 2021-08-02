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Саммит первых леди и джентльменов - первое подобное мероприятие в мире, которое должно стать традиционным, - Зеленская

Саммит первых леди и джентльменов - первое подобное мероприятие в мире, которое должно стать традиционным, - Зеленская

Саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", который состоится в Киеве в преддверии 30-го Дня независимости Украины, будет направлен на решение гуманитарных вопросов и должен стать традиционным.

Об этом заявила супруга президента Украины Елена Зеленская на форуме "Украина 30. Имидж Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Саммит первых леди и джентльменов направлен на решение таких гуманитарных вопросов, как равный доступ к медицинским услугам и образованию, равные возможности в сфере культуры и развития в новых реалиях… И мы уверены, что такая многонациональная, многокультурная и многопрофильная платформа должна стать традицией", - заявила Зеленская.

Она отметила, что помимо первых леди и джентльменов, из разных стран к участию в данном гуманитарном форуме также приглашены специалисты и эксперты в различных сферах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленская собирает в Киеве саммит первых леди и джентльменов

По ее словам, проведение подобного саммита в Украине станет первым в истории.

"До сих пор таких саммитов не создавал никто. Но мы знаем, что у нас есть энергия и вдохновение не просто быть в контексте мировых гуманитарных событий, но и быть успешными тренд-сеттерами. Мы открываем новую страницу в истории "дипломатии мягкой силы". Она навсегда останется написанной на украинском языке", - сказала она.

Событие пройдет в Национальном заповеднике "София Киевская".

"Символично, что это место, где родилась и росла княгиня Анна Киевская. Она прототип современной первой леди", - сказала Зеленская.

Также читайте: Бывали случаи, когда Зеленский не хотел готовиться ко встречам. Приходилось просить его супругу, чтобы повлияла на президента, - Данилюк. ВИДЕО

Логотипом саммита станет василек, который "всегда был символом жизни, молодости, скромности и простоты, доброты и нежности, душевной красоты и чистоты - это природное воплощение мягкой силы", отметила супруга президента.

Автор: 

саммит (1170) гуманитарная сфера (33) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+49
Саммит первых леди и джентльменов - первое подобное мероприятие в мире, которое должно стать традиционным, - Зеленская - Цензор.НЕТ 3974
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02.08.2021 20:37
+35
дно...
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02.08.2021 20:37
+33
вопрос 1: сколько раз ЗеЛенка бывала в военных госпиталях у наших раненных бойцов?
вопрос 2: кому нахер нужен этот саммит, на который угрохают сотню млн грн из бюджета страны?
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02.08.2021 20:38
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Страница 2 из 2
саме з тоо часу коли він став парою з аристоркатом Єрамком
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02.08.2021 21:00 Ответить
Ляді,Саммит первых леди и джентльменов - первое подобное мероприятие в мире, которое должно стать традиционным, - Зеленская - Цензор.НЕТ 8351
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02.08.2021 20:57 Ответить
КАКАЯ БРЕДЯТИНА... Зачем брали ПОДОЛЯКА? Он же сам говорил: "ЧТОБЫ НИКАКОЙ ТУПОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ДЕПУТАТ () а других там нет) НЕ ВЯКНУЛ ГДЕ-ТО СНОВА ПРО СОБАК И Т.П." Т.е., чтобы все зеленые послушно зачитывали тезисы, методички и темники от ПОДЛЯКА и прикидывались умными... Кто давал слово зелиной жене? Да ещё при иностранцах!!! Они же сразу поймут всю глубину зелёных глубин!!!! Срочно запретить слёт жён и мужей!!!!!!!
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02.08.2021 20:58 Ответить
можэ лучше цэны на коммуналку снизите. особенно отопление. не? ...
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02.08.2021 20:59 Ответить
у нас есть интересное решение, придет весна... а я вам ничего не должен
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02.08.2021 21:01 Ответить
если член ложащий на рояль это дженльмен, а ленка это леди, то я испанский летчик...
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02.08.2021 21:00 Ответить
не, вы маете надiю вставить свой (пятак)...
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02.08.2021 21:06 Ответить
слышу какое-то хрюканье от зебобы, но смысл ускользает, слишком примитивная форма жизни...
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02.08.2021 21:11 Ответить
пардоньте, если я вас соотнес к муслимам с их обрезанием... Ну тогда по полной, ви маете нагоду, если недопалок "грiе" своi кiнцiвки на фано.
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02.08.2021 21:40 Ответить
проспись урод коцапский, и настрой раскладку украинскую раз уж влез с коцапским рылом...
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02.08.2021 21:43 Ответить
Ладно, пролетели (вы - испанский льотчик).
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02.08.2021 21:47 Ответить
саме так і є!
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02.08.2021 22:53 Ответить
Главное, что бы указательный пальчик не просовывали внутрь ручки от чашечки для кофе.😃😃😃😃
А так, ну хто ж проти інтеліХеціі....Хай воно буде. Ми не проти колгоспів....🙂😃😃😃😃
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02.08.2021 21:01 Ответить
А за чий рахунок????????????? Во Во, за наш!!!!!! ХРІН ЇМ В ,,,,,,,, ЩОБ голова не хиталась!!!!!!!
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02.08.2021 21:46 Ответить
А где можно записатся на это Мероприятие?
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02.08.2021 21:02 Ответить
Там же - у брата ЕРМАКА...
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02.08.2021 21:05 Ответить
площа Перемоги, 2, Київ
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02.08.2021 21:12 Ответить
Не забыть посадить за стол ПОТОМСТВЕННОГО АРИСТОКРАТА ЕРМАКА (по словам менде-пендельши)... Вспоминаешь вопросы брата ермака о том, "делает ли очередная соискательница минет?", и веришь: ДА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, СЕМЬЯ ПОТОМСТВЕННЫХ АРИСТОКРАТОВ...
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02.08.2021 21:03 Ответить
Саммит первых леди и джентльменов - первое подобное мероприятие в мире, которое должно стать традиционным, - Зеленская - Цензор.НЕТ 6956
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02.08.2021 21:11 Ответить
А і шо? Ваш дід кожу м'яв та з того свій хліб їв. А я яблучка продаю.

Прошло 200 лет. Нихрена не поменялось.
И "аристократия" - те же бывшие кугуты, только у них одежка уже из мухвенталю.
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03.08.2021 03:06 Ответить
+
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02.08.2021 22:54 Ответить
Если это джентельмено-леди, то кто тогда дЫбилы?
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02.08.2021 21:04 Ответить
Под самым красивым павлиньим хвостом всегда находится обычная куриная ж*па (Ф.Раневская)
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02.08.2021 21:05 Ответить
Какое, даже косвенное отношение, имеет эта дешевая хаблка к леди?Позорище Криворожского разлива
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02.08.2021 21:06 Ответить
Це вона збирається зустрічатись з ***** Коні, чи Кабаєвою???
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02.08.2021 21:07 Ответить
ЗАто говорят в Кривом роге, дорожное полотно делают как подъездную дорогу к нарабсеянской границе со стороны Китая, в метр толщиной. НА роис-таукитайской нгранице, дорога , в одностороннем порядке, расчитана на подъезд тяжелой таукитайской техники с ядренным эквипментом... А у Кр.Рога на шо така ядорога расчитана... Кривой -рог мне напоминает Москау в преддверии 1991-го года. Когда кремлядь знала что им пришел трындец, но на последок , за счет украинских дорожных сборов, реанимировали дорги у себя, в нечерноземье. Тогда и бульбашам подфартило за наш счет. Но затем последовал игнор горепрезидентов (муйлуша, бульбофюрер)... СЛУЧАйное совпадение?...не думаю.
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02.08.2021 21:16 Ответить
Когда уже этот цирк закончится?
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02.08.2021 21:18 Ответить
а вы голосовали ?
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02.08.2021 21:45 Ответить
Да.но хожу только на президентские выборы.
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02.08.2021 21:53 Ответить
Вот бы все, как вы ходили, мож цирка бы и не было. Прошлый раз всего 35% из легитимного электората соизволили прийти. Как видим, самыми рьяными оказались зеватаны в 72% от 35%.
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02.08.2021 21:58 Ответить
чоловіка оцієї лєді, консультує в його офісі економіст, когтри на увесь світ хизується тим, як обурив митників США - БУ-ГА-ГА!!!
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02.08.2021 21:29 Ответить
Аниматорша детской площадки для жен и мужей первых лиц, которые приедут в Украину
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02.08.2021 21:33 Ответить
Господи, чим вони маються.
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02.08.2021 21:35 Ответить
хай стане с початку леді! Леді не вийшла заміж за це зЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄє!
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02.08.2021 21:35 Ответить
Первая леди понятно жена призедента. Но первый джельтемент что за перец чьих он будет. Определитесь с терминологией самозванцев нам не надо. А то как всегда при власти много званых но мало избраных.
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02.08.2021 21:36 Ответить
пир во время чумы
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02.08.2021 21:40 Ответить
не, это палата No 6, бо не догадываются, шо непорочность в хрущевских подворотнях не взращивается...
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02.08.2021 21:43 Ответить
зЄлєпукіна, а хто буде оплачувати ваши борделі??????????????? І що ви куриці президенські можете вирішати?????????????? Забудь, нам вже вистарчило твого недоробка з 95 говно кварталу!!!!!!!!!
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02.08.2021 21:43 Ответить
Пустили слух ,что желающих мягкой дипломатии ,буду предварительно посвящать у графское достоинство....Шоб стать жентельменом или ледяй вступительный взнос в валюте на испанский банк.
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02.08.2021 21:47 Ответить
Дочка Лейтенанта Шмидта.
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02.08.2021 22:07 Ответить
Там не только вся партия бракованная на голову,там слабоумие и на семьи на всю голову.
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02.08.2021 21:50 Ответить
а шо это ленчика однокласники молчат , жэнтльменсколядские карты не раскрывают... Про бубочку говорили , шо в школьные, мол , был мстительная ле(я)дь(и)...
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02.08.2021 21:52 Ответить
Чем бы дитё не тешилося, то офис леди то саммит леди, "я стараюсь, батя".
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02.08.2021 21:58 Ответить
да все что угодно!! только не за счет налогоплательщиков!
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02.08.2021 21:58 Ответить
Ога, хорошо бы было, если бы вы оказался прозревшим 72-ух процентником
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02.08.2021 22:01 Ответить
ИХТАМНЕТы РАБссии отказались участвовать.... Вофка Кабаев КГБист тоже...
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02.08.2021 22:04 Ответить
Люсю Янукович и Кабаеву не забыла пригласить ?
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02.08.2021 22:19 Ответить
Так ось чого не вистачало мудрому зубожілому нарідові!!!
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02.08.2021 22:28 Ответить
Бісівський шабаш за державний кошт?
Ви, ...ляді, нє ухуїли?
Вибачте за незручності у сприйнятті мого французького...
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02.08.2021 22:46 Ответить
Лєнка-стукачка ледя?
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02.08.2021 22:56 Ответить
А, может лучше бы смотрелась госпожа Зеленская,если бы организовала фонд и собирала туда баблосы от баблосоносителей на деток,которым собирают денюжку на всех каналах телевизора. Деткам,у родителей которых, нет возможности оплатить ту ,или иную операцию за рубежом. Вот это был бы подвиг. А так..... бла-бла-бла.... ПИАР, ******,НЕВМИРУЩИЙ.
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02.08.2021 23:03 Ответить
стесняюсь спросить , почему вы не предупредил дяавчонак ...3:15... переживать...
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02.08.2021 23:25 Ответить
Панэ САНЯ Шамов,пора возвращаться в родную ГАВАНЬ.
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02.08.2021 23:37 Ответить
пысы,- соболезную тем, у кого отсутствует чувство юмора.
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03.08.2021 00:15 Ответить
пхи... У дяавчъонак - зашкал с юмором, кого хошь уроют.
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03.08.2021 06:50 Ответить
Жалюгідні потуги Лєнки визивають лише огиду.Де оте квартальне сміття,а де леді...
Не мішало б ЗеЛєні прочитати вислів справжньої леді Маргарет Тетчер, і більше не позортитсь.
«Быть могущественной - это как быть настоящей леди. Если вам приходится напоминать людям, что вы ею являетесь, то вы ею точно не являетесь».
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02.08.2021 23:25 Ответить
Ребятня, могу вас успокоить.... Не долго фрайеру веселиться, дыбильную песнь блеаять...Вопрос решен на наивысшем уровне (в нашу пользу)... ЗЫ...ось така казочка земалятка... АМИНЬ !!!
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02.08.2021 23:31 Ответить
воровская сходка ?????????????????
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02.08.2021 23:51 Ответить
Это дно.как там в песне

Дрожжи бросили а дерьмо..и бац..первые леди и джентльмены готовы
..
Перед подкрался незаметно

.
Хотя он был виден,,но большинство лглохгло ослепило и вообще затерялось в тумане,как ежик
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03.08.2021 00:08 Ответить
Где криворожское зеленое быдло, а где джентльмены и леди?

Совсем быдлота ориентиры потеряла...
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03.08.2021 00:27 Ответить
фигня, ярёменко наклепает ледей,
а клован будет бабадаааааа, айкооооокс бормотать ...
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03.08.2021 01:29 Ответить
Тыгы...

Огласите весь список первых лядей и жинтильменов пжалста.
Ааааа!!! Жинтильмен-шоу из Одессы приедет. Ну тогда другое дело - мирового масштаба мероприятие.
Саміт перших леді та джентльменів - перший такий захід у світі, який має стати традиційним, - Зеленська - Цензор.НЕТ 7327
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03.08.2021 03:02 Ответить
Саміт перших леді та джентльменів - перший такий захід у світі, який має стати традиційним, - Зеленська - Цензор.НЕТ 810
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03.08.2021 06:25 Ответить
"Пир во время чумы"© как и любая театральная постановка должен состоять из отдельных актов, действий, явлений, сцен и картин. Если саммит одушевлённых и легитимных постельных принадлежностей руководителей государств до сих пор не изобрели в продвинутых и финансово благополучных странах, значит в нём нет практической необходимости. А украинской импотентной, не на что толковое и значимое неспособной власти нужны хоть какие-то, хоть плохонькие информационные поводы о себе не то, что заявить, а хотя бы напомнить. Не, ну если Елена-Жаба ЗЕлена желает провести сей, типа, "саммит" за собственную деньгу - то пожалуйста. Даже интересно было бы посмотреть, кто на "саммит" припрётся - каким бы дурнем выставил бы себя, например, благоверный Ангелы Хорстовны, если бы до такого додумался. А если ЗЕ-падлюки очередной раз решили запустить грязные лапы в и без того скудную казну денег налогоплательщиков, то это будет ещё один повод как можно раньше гнать их из власти сраной метлой.
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03.08.2021 07:21 Ответить
Та як же ви цих падлюк виженете раніше призначеного строку їх "хазяйнування", як їм хтось дуже розумний надиктував Закон про імпічмент, по якому це неможливо зробити? Принаймні, поки вони можуть зібрати 2/3 Парламенту ПРОТИ ІМПІЧМЕНТУ?
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03.08.2021 08:11 Ответить
Шо тільки не придумають, шоб влізти до скарбниці та народних грошиків! Актуальна репліка "інтелектуала" від "Слуг" тИЩЕНКО : ВИ ЩЕ НЕ НАЖЕРЛИСЯ???
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03.08.2021 07:46 Ответить
Для открытия "саммита" Зе уже заготовил речь. Начинаться она будет так: "Куда уносте рояль? Сегодня я в презервативе!"
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03.08.2021 08:01 Ответить
Похоже, у некоторых президентов "сила" стала настолько мягкой, что первые леди ищут джентльменов.
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03.08.2021 08:46 Ответить
🤢🤢🤮
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03.08.2021 09:56 Ответить
ХТО БУДЕ ДОБИРАТИ УЧАСНІКІВ ЦЬОГО ШОУ ????
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03.08.2021 10:19 Ответить
Саміт перших леді та джентльменів - перший такий захід у світі, який має стати традиційним, - Зеленська - Цензор.НЕТ 2606
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03.08.2021 10:30 Ответить
И тут Зеленских понесло...
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03.08.2021 11:00 Ответить
ОНО и ОНА стали ТРАНЖИРАМИ бюджета. Одному нужен университет, миллиардные расхода на парад, который обещал провести после ПОБЕДЫ. БРЕХУН получается, нет к нему ДОВЕРИЯ, не за ЭТО... погиб мой сын, защищая родную землю, которую ЭТИ ОТЩЕПЕНЦЫ продали. КАКУЮ ДЕРЖАВУ ПРОСРАЛИ!!!!! А ЭТОЙ нужен ОФИС и встреча первых жен (не могу называть ее леди). Сколько мы заплотим этим транжирам???
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06.08.2021 18:32 Ответить
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