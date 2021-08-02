Саммит первых леди и джентльменов - первое подобное мероприятие в мире, которое должно стать традиционным, - Зеленская
Саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", который состоится в Киеве в преддверии 30-го Дня независимости Украины, будет направлен на решение гуманитарных вопросов и должен стать традиционным.
Об этом заявила супруга президента Украины Елена Зеленская на форуме "Украина 30. Имидж Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Саммит первых леди и джентльменов направлен на решение таких гуманитарных вопросов, как равный доступ к медицинским услугам и образованию, равные возможности в сфере культуры и развития в новых реалиях… И мы уверены, что такая многонациональная, многокультурная и многопрофильная платформа должна стать традицией", - заявила Зеленская.
Она отметила, что помимо первых леди и джентльменов, из разных стран к участию в данном гуманитарном форуме также приглашены специалисты и эксперты в различных сферах.
По ее словам, проведение подобного саммита в Украине станет первым в истории.
"До сих пор таких саммитов не создавал никто. Но мы знаем, что у нас есть энергия и вдохновение не просто быть в контексте мировых гуманитарных событий, но и быть успешными тренд-сеттерами. Мы открываем новую страницу в истории "дипломатии мягкой силы". Она навсегда останется написанной на украинском языке", - сказала она.
Событие пройдет в Национальном заповеднике "София Киевская".
"Символично, что это место, где родилась и росла княгиня Анна Киевская. Она прототип современной первой леди", - сказала Зеленская.
Логотипом саммита станет василек, который "всегда был символом жизни, молодости, скромности и простоты, доброты и нежности, душевной красоты и чистоты - это природное воплощение мягкой силы", отметила супруга президента.
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А так, ну хто ж проти інтеліХеціі....Хай воно буде. Ми не проти колгоспів....🙂😃😃😃😃
Прошло 200 лет. Нихрена не поменялось.
И "аристократия" - те же бывшие кугуты, только у них одежка уже из мухвенталю.
Ви, ...ляді, нє ухуїли?
Вибачте за незручності у сприйнятті мого французького...
Не мішало б ЗеЛєні прочитати вислів справжньої леді Маргарет Тетчер, і більше не позортитсь.
«Быть могущественной - это как быть настоящей леди. Если вам приходится напоминать людям, что вы ею являетесь, то вы ею точно не являетесь».
Дрожжи бросили а дерьмо..и бац..первые леди и джентльмены готовы
..
Перед подкрался незаметно
.
Хотя он был виден,,но большинство лглохгло ослепило и вообще затерялось в тумане,как ежик
Совсем быдлота ориентиры потеряла...
а клован будет бабадаааааа, айкооооокс бормотать ...
Огласите весь список первых лядей и жинтильменов пжалста.
Ааааа!!! Жинтильмен-шоу из Одессы приедет. Ну тогда другое дело - мирового масштаба мероприятие.